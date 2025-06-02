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Зарецкий Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 Микросхемы для «НЭК.ТЕХ» изготовит российский производитель микроэлектроники «Микрон» 1
07.05.2024 Производители: Мы бы уже два года выпускали российские счетчики, если бы могли купить отечественные комплектующие 2
02.03.2023 На рынке электроэнергетики появилось УСПД с интегрированным СКЗИ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Зарецкий Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО 8 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 475 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 189 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 57 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 343 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 103 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6081 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3082 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 357 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8880 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1722 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1311 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8086 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 408 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 896 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2750 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4387 1
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 171 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29079 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1180 1
УСПД - Устройства сбора и передачи данных 8 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1098 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13797 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1771 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 439 1
FreePik 1142 1
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 18 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 317 1
Коваль Денис 1 1
Митина Ирина 13 1
Новоселов Алексей 4 1
Шкрабляк Николай 1 1
Гусев Дмитрий 72 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17479 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 255 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4138 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5723 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8232 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6875 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6561 1
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 12 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10192 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3379 1
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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