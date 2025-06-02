Получите все материалы CNews по ключевому слову
Зарецкий Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Зарецкий Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
|Коваль Денис 1 1
|Митина Ирина 13 1
|Новоселов Алексей 4 1
|Шкрабляк Николай 1 1
|Гусев Дмитрий 72 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149162 3
|Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17479 1
|Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 255 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363200, в очереди разбора - 753941.
Создано именных указателей - 175884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.