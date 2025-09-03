«Лаборатория Касперского» проверила кибербезопасность умных счётчиков «Нартис»

Российский производитель интеллектуальных приборов учёта электроэнергии «Нартис» и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение о проведении оценки текущего состояния защищённости программных компонентов приборов учёта.

Цель соглашения – получение независимой оценки текущего состояния защищённости программных компонентов приборов учёта электрической энергии, а также оценки эффективности принимаемых на текущий момент мер и средств защиты.

В рамках соглашения эксперты «Лаборатории Касперского» провели работу по выявлению характерных уязвимостей для приборов учёта электрической энергии. По результатам аудита были даны рекомендации, которые уже внедрены в программные решения в приборы учёта «Нартис».

Программное обеспечение для интеллектуальных приборов учёта под брендом «Нартис» разрабатывает ИТ-компания «НЭК.ТЕХ» – разработчик в сфере IoT, энергетики и изделий электронной компонентной базы (компании входят в промышленную группу «НЭК»).

«Завод «Нартис» активно инвестирует в разработку инновационных программных решений для интеллектуальных приборов и систем учёта электроэнергии. Среди наших заказчиков ПАО «Россети», «Интер РАО», ПАО «РусГидро» и другие крупные энергетические компании. Приборы учёта, выпускаемые «Нартис» широко применяются в интеллектуальных системах учёта электроэнергии и являются объектами критической информационной инфраструктуры в электроэнергетике. Поэтому кибербезопасность для нас играет ключевую роль. Для нас важно предоставлять клиентам безопасные, оттестированные решения, отвечающие потребностям времени и рынка», – сказал Олег Владимиров, генеральный директор компании «Нартис».

«В контексте цифровизации энергетического сектора, проблема обеспечения информационной безопасности приобретает первостепенное значение. Злоумышленники активно отслеживают прогресс в данной области, стремясь выявить уязвимости в цифровых системах защиты приборов учёта. Программные разработки «НЭК.ТЕХ» ключевой компонент интеллектуальных приборов и систем учёта электроэнергии под брендом «Нартис». Поэтому проведение проверок программного обеспечения – это важный этап в реализации нашей стратегии в области обеспечения безопасности и повышения защищённости и устойчивости наших программных решений к внешним воздействиям со стороны потенциальных злоумышленников», – отметил генеральный директор «НЭК.ТЕХ» Дмитрий Зарецкий.