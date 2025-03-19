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Владимиров Олег


19.03.2025 «Нартис» и «РН-Энерго» запускают новую сеть ЭЗС в Московском регионе 1
02.09.2019 «Билайн» реализовал пилот умного учета электроэнергии на базе NB-IoT 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Владимиров Олег и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 1
РН-Энерго 2 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1456 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8669 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1397 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8373 1
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LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 25 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 304 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12099 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6445 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
Хомутинников Александр 4 1
Стрельцов Геннадий 2 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7555 2
Россия - РФ - Российская федерация 146308 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 1
Москва - ЮВАО - Марьино 67 1
Москва - ЮВАО - Марьино - Умный квартал 14 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6459 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3584 1
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 12 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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