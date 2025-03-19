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Владимиров Олег
|19.03.2025
|«Нартис» и «РН-Энерго» запускают новую сеть ЭЗС в Московском регионе 1
|02.09.2019
|«Билайн» реализовал пилот умного учета электроэнергии на базе NB-IoT 1
Владимиров Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
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