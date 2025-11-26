«НАРТИС» поставил 10 станций для сети отелей «3А»

«НАРТИС» (входит в группу «НЭК»), российский производитель интеллектуальных приборов учета и зарядной инфраструктуры, произвел и поставил новые электрозарядные станции для электромобилей. Об этом CNews сообщили представители «НАРТИС».

10 станций «С-29» появились в сети придорожных отелей комфорт-класса «3А» в Липецкой, Ростовской областях, Краснодарском крае, Калмыкии и других регионах страны. Кроме того, до конца 2025 г. завод поставит еще 10 ЭЗС в «3А». Электрозарядные станции «НАРТИС» также используются на парковках супермаркетов, в деловых кварталах Москвы, Подмосковья, Татарстана и Тюмени.

«НАРТИС» продолжает производить и поставлять зарядные станции для своих заказчиков, способствуя развитию инфраструктуры для электротранспорта. Научно-технический потенциал и производственные мощности позволяют предложить клиентам решение их задач «под ключ» – от проектирования, дизайна до сервисного обслуживания», – сказал Олег Владимиров, генеральный директор «НАРТИС».

Зарядные станции «НАРТИС» представлены в сегментах AC (мощностью от 3,5 до 44 кВт) и DC (от 20 до 420 кВт). ЭЗС позволяют одновременно заряжать несколько электромобилей и оснащены разъемами Type 2 и GBT, что делает их совместимыми с большинством моделей электрокаров.