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«Нартис» и «РН-Энерго» зарядят электромобили покупателей «Пятерочки»

Отечественный производитель интеллектуальных приборов учета и зарядной инфраструктуры «Нартис» и оператор электрозарядных станций «РН-Энерго» продолжают расширять сеть ЭЗС в Московском регионе. Новые российские зарядные станции «Нартис-С150» теперь устанавливаются и на парковках «Пятерочки». Первые станции появились в Железнодорожном (ул. Калинина, 15к1), Шатуре (ул. Советская, 52), Щелкове (ул. Зубеева, 10) и Рузе (Волоколамское ш., 6) Московской области. В начале мая 2025 г. еще одна откроется в Троицке. Об этом CNews сообщили представители «Нартис».

«Благодаря нашим партнерам сеть электрозарядных станций продолжает активно развиваться — как в Москве, так и в менее охваченных инфраструктурой городах Подмосковья. Мы, со своей стороны, обеспечиваем технологическую основу: надежное и современное оборудование, которое делает процесс «электрозаправки» быстрым и удобным. Установка ЭЗС на парковках таких популярных магазинов, как «Пятерочка», — это еще один шаг к созданию комфортной и доступной среды для владельцев электромобилей», — отметил Олег Владимиров, генеральный директор «Нартис».

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Нартис
«Нартис» и «РН-Энерго» зарядят электромобили покупателей «Пятерочки»

Зарядные станции «Нартис» устанавливаются и на парковках других гипермаркетов: Globus, Metro и Auchan. Благодаря этому владельцы электромобилей могут заряжать их, пока совершают покупки в магазинах.

Выпуск станций осуществляется на российском заводе «Нартис» (входит в промышленную группу «НЭК») по заказу «РН-Энерго». Электрозарядные станции являются отечественной разработкой, включая программное обеспечение от компании «НЭК.Тех».

Станции «Нартис-С150» мощностью 150 кВт могут одновременно заряжать до трех электромобилей от различных производителей.

Найти ближайшую ЭЗС и оплатить услугу можно с помощью приложения «Заряди авто». В режиме онлайн пользователю доступна информация о свободных стойках и действующих тарифах.

Зарядные станций «Нартис» отличаются совместимостью с различными типами зарядных коннекторов электромобилей. Сервисное обслуживание ЭЗС осуществляется техническими специалистами «Нартис».

Российский завод «Нартис» продолжает развивать линейки зарядных станций AC (переменного тока) от 3,5 кВт до 44 кВт и DC (постоянного тока) мощностью от 20 до 240 кВт для электромобилей.

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