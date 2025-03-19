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РН-Энерго
|19.03.2025
|«Нартис» и «РН-Энерго» запускают новую сеть ЭЗС в Московском регионе 1
|20.04.2016
|«РН-Энерго» ускорил обработку первичных документов с внедрением Abbyy FlexiCapture 1
РН-Энерго и организации, системы, технологии, персоны:
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 465 1
|Auchan Holding - Ашан Ритейл 285 1
|Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 1
|Abbyy FlexiCapture 163 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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