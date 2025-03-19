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РН-Энерго


19.03.2025 «Нартис» и «РН-Энерго» запускают новую сеть ЭЗС в Московском регионе 1
20.04.2016 «РН-Энерго» ускорил обработку первичных документов с внедрением Abbyy FlexiCapture 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

РН-Энерго и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 465 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 285 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 107 1
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Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 122 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 62 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 106 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 196 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 27 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7555 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24380 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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