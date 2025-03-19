«Нартис» и «РН-Энерго» запускают новую сеть ЭЗС в Московском регионе

Отечественный производитель интеллектуальных приборов учета и зарядной инфраструктуры «Нартис» и оператор электрозарядных станций «РН-Энерго» устанавливают зарядные станции «Нартис-С150» на парковках популярных гипермаркетов Globus, Metro и Auchan. Теперь владельцы электромобилей могут заряжать их, пока совершают покупки в магазинах, что существенно повышает удобство использования экологичного транспорта. Об этом CNews сообщили представители «Нартис».

Выпуск станций осуществляется на российском предприятии «Нартис» (входит в промышленную группу «НЭК») по заказу «РН-Энерго». Электрозарядные станции «Нартис» являются отечественной разработкой, включая программное обеспечение от компании «НЭК.Тех», что способствует импортозамещению и развитию национальных технологий в сфере зеленой энергетики.

«Начинаем развивать сеть ЭЗС вместе с «РН-Энерго», создавая комфортную городскую среду и содействуя трансформации транспортного сектора. Для владельцев электромобилей важно иметь доступ к зарядке в удобных местах, поэтому станции будут располагаться там, где наши пользователи работают, отдыхают или совершают покупки», — сказал Олег Владимиров, генеральный директор «Нартис».

Станции «Нартис-С150» мощностью 150 кВт могут одновременно заряжать до трех электромобилей от различных производителей, что делает их универсальным решением для развивающейся экосистемы электротранспорта Московского региона.

Найти ближайшую ЭЗС и оплатить услугу можно с помощью приложения «Заряди авто». В режиме онлайн пользователю доступна информация о свободных стойках и действующих тарифах.

Электрозарядные станции «Нартис» установлены на парковках магазинов Globus в Москве и Московской области (г. Пушкино, Коммунарка, г. Климовск, г. Ногинск и г. Королев), а также в нескольких бизнес-центрах, включая Центр международной торговли, и коттеджном поселке «Булатово». В ближайшее время будут открыты электрозаправки рядом с гипермаркетами Metro (г. Одинцово, г. Лобня, г. Химки), Auchan (Алтуфьево) и некоторыми магазинами «Пятерочка».

Зарядные станций «Нартис» отличаются своей надежностью в эксплуатации, продвинутыми техническими характеристиками, совместимостью с различными типами зарядных коннекторов электромобилей. Сервисное обслуживание ЭЗС осуществляется техническими специалистами «НАРТИС».

Российский завод «Нартис» продолжает развивать линейки зарядных станций AC (переменного тока) от 3,5 кВт до 44 кВт и DC (постоянного тока) мощностью от 20 до 240 кВт для электромобилей. Цель предприятия — сделать использование новых технологий еще более комфортным в России.