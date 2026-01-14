Получите все материалы CNews по ключевому слову
Интер РАО ЕЭС ПАО РН-Энерго
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Интер РАО ЕЭС ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО 28 2
|Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
|Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 2
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 528 2
|Auchan Holding - Ашан Ритейл 323 2
|ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 404 1
|Abbyy FlexiCapture 174 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413036, в очереди разбора - 730666.
Создано именных указателей - 188738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.