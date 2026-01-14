Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188738
ИКТ 14608
Организации 11314
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3544
Системы 26540
Персоны 81682
География 2999
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Интер РАО ЕЭС ПАО РН-Энерго


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


14.01.2026 В отелях «Точка на карте» и «Игора. Времена Года» появились электрозарядные станции для зарядки электромобилей 1
29.04.2025 «Нартис» и «РН-Энерго» зарядят электромобили покупателей «Пятерочки» 1
19.03.2025 «Нартис» и «РН-Энерго» запускают новую сеть ЭЗС в Московском регионе 1
20.04.2016 «РН-Энерго» ускорил обработку первичных документов с внедрением Abbyy FlexiCapture 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Интер РАО ЕЭС ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО 28 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 528 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 323 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 404 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 2
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 95 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1017 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73549 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2376 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 1
Abbyy FlexiCapture 174 1
Владимиров Олег 8 2
Саховский Аркадий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157702 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45940 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8179 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 207 1
Москва - САО, СЗАО - Волоколамское шоссе 7 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 27 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 90 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 129 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 248 1
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 158 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 63 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 111 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3053 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 32 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413036, в очереди разбора - 730666.
Создано именных указателей - 188738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще