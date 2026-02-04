Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Московская область Щелковский район Щёлково
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1159 3
|Куртяник Надежда 395 2
|Прахов Михаил 37 2
|Кошельков Владимир 2 2
|Сергеев Сергей 161 2
|Попов Алексей 338 2
|Поляков Дмитрий 51 2
|Лобанов Денис 46 2
|Рудычева Наталья 95 1
|Ткаченко Андрей 24 1
|Червяков Александр 3 1
|Гойло Алексей 7 1
|Шойтов Александр 99 1
|Шинкарев Александр 33 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Ручьев Александр 2 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Мякишева Марина 84 1
|Овчинников Борис 129 1
|Лукинов Денис 3 1
|Истомин Константин 58 1
|Бутмалай Дмитрий 14 1
|Горожанин Михаил 10 1
|Каклюгина Ирина 18 1
|Мямлина Елена 1 1
|Гуштуров Леонид 23 1
|Дронов Дмитрий 26 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Щербинин Владимир 18 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|Хазов Даниил 9 1
|Чернышев Андрей 70 1
|Бубнов Дмитрий 7 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Моисеев Андрей 11 1
|Москвин Дмитрий 6 1
|Букринский Сергей 2 1
|Конюхов Сергей 5 1
|Ерошкин Павел 35 1
|Суконцев Алексей 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416976, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.