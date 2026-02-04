Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190007
ИКТ 14664
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26580
Персоны 82506
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Россия ЦФО Московская область Щелковский район Щёлково

Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково

СОБЫТИЯ


04.02.2026 Количество теплоэнергетических предприятий в Подмосковье, подключенных к умным датчикам МТС, выросло в 2025 году почти на четверть 1
27.10.2025 Сельское хозяйство уходит в «цифру» 1
15.08.2025 «Мегамаркет» расширяет географию экспресс-доставки: заказы «по клику» теперь доступны в 40 новых населенных пунктах 1
01.08.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
28.07.2025 Как цифровизация помогает управлять промышленным предприятием 1
11.07.2025 ИТ-директор «Ленты» в интервью CNews: Маркетплейсы никогда не смогут стать продуктовыми ритейлерами 1
26.05.2025 ЦППК совместно с МЖД обновят освещение на 55 станциях 1
29.04.2025 «Нартис» и «РН-Энерго» зарядят электромобили покупателей «Пятерочки» 1
16.04.2025 В Подмосковье завершилась масштабная реконструкция Щелковских очистных сооружений 1
11.03.2025 «Делимобиль» инвестирует в запуск собственного распределительного центра запчастей 1
11.02.2025 Компания «Стильные кухни и интерьеры» управляет складом материалов для производства с помощью системы Axelot WMS 1
06.12.2024 Импортозамещение программистов: сколько может зарабатывать 1С-разработчик сегодня 1
24.10.2024 Какие космические технологии, сервисы и ПО будут созданы в России за 481 млрд руб. 1
19.06.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Подмосковье и ТиНАО 1
27.05.2024 Начались поставки комплектующих для первого полностью российского спутника связи «Экспресс-АМУ4» 1
05.04.2024 Конкуренты «Триколор» отказались от его системы кодирования. Государству пришлось создать свою 1
31.01.2024 Аналитики узнали, какие московские локации больше всего привлекают воронежцев 1
25.01.2024 «МегаФон» ускорил интернет для миллиона жителей Подмосковья 1
16.01.2024 Автоматизирован техпроцесс реакторов предприятия «Щелково Агрохим» 1
21.12.2023 МТС обеспечила скоростным интернетом 300 тыс. жителей новостроек Московского региона 2
15.05.2023 Космос и ТЭК: как сочетаются мировые и российские тенденции 1
17.03.2023 Softline помогла компании «Щёлково агрохим» повысить производительность ИТ-инфраструктуры 3
16.11.2022 Более 2000 точек самовольного сброса сточных вод устранено с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» 1
15.09.2022 Запись во все государственные ветклиники Подмосковья доступна на регпортале госуслуг 1
20.06.2022 Что ждет цифровые проекты в госсекторе в 2022 году 1
19.05.2022 «БФТ-холдинг» завершил проект по созданию «Витрины данных» МФЦ для Мингосуправления Московской области 1
09.02.2022 В Подмосковье впервые в стране начали использовать систему «Витрина данных» 1
01.11.2021 Yota доставит SIM-карты «Самокатом» в Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Ленинградской и Московской областях 1
09.07.2021 МТС улучшила связь на ЦКАД в Подмосковье 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
24.06.2019 «М.Видео» открывает авторизованные сервисные центры Apple в регионах 1
05.12.2018 5G в России: сколько это будет стоить, и как расчистить место под его частоты 1
12.04.2018 «Валента Фарм» представила результаты внедрения SAP EWM 1
27.09.2017 В «Рестриме» назначен новый генеральный директор 1
28.12.2016 В Томске установили панорамно-оптическую станцию TomSky для мониторинга состояния неба 1
30.05.2016 Navitel выпустил карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q1 2016 1
28.03.2016 «Ростелеком» победил «Мегафон» в борьбе за доступ к московским новостройкам 1
30.10.2015 Муниципальные библиотеки Подмосковья оснащаются оборудованием для оцифровки фондов 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1

Публикаций - 91, упоминаний - 95

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10063 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14534 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 7
9098 6
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 567 6
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 131 6
Ростелеком 10396 5
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 3
Газпром СПКА - сборочное производство космических аппаратов 7 3
Cisco Systems 5232 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 526 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 2
Broadcom - VMware 2509 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3153 2
SAP SE 5457 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 2
Microsoft Corporation 25321 2
Apple Inc 12720 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 2
Telegram Group 2631 2
Галактика - Корпорация 1509 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1082 2
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 2
Google LLC 12324 2
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 158 2
Verifone 61 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 411 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 195 1
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 118 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 190 1
Сервис Плюс 185 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 359 12
Газпром ПАО 1424 7
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8289 4
Почта России ПАО 2263 4
ГПБ - Газпромбанк 1186 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2738 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 430 3
Лента - Сеть розничной торговли 2287 3
Силовые машины 146 2
Мострансавто 67 2
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 20 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1519 2
Комос Групп 25 2
Щёлково Агрохим 4 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1098 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 2
Связной ГК 1384 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 533 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1131 2
Евросеть 1417 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 69 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 690 2
Композит 97 1
РЖД Москва - Белорусский вокзал 11 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 31 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 44 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 1
Мортон 26 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
РЖД Москва - Ярославский вокзал 8 1
АиФ АРИА 2 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13004 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 4
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 3
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 74 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3476 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2959 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1911 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3276 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 160 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 36 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 1
Минстрой РФ - РосСтройКонтрол - Федеральный центр строительного контроля 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3500 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 271 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 704 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2266 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 243 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 90 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 389 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73707 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 16
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 14
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 13
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4017 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17164 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 8
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9436 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6926 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2380 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8468 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18625 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6201 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 4
Оцифровка - Digitization 4936 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 4
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5905 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 119 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 3
NASA X-43 Hyper-X 5 2
NSO Group - Pegasus 96 2
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 2
Apple iOS 8309 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 2
ЭЛАР ЭларСкан 165 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2078 2
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 223 2
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 1
Pervasive - Btrieve СУБД 25 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
Yota SIM-карты 26 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 93 1
Московский каршеринг 3 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 477 1
МегаФон Wi-Fi FREE - МегаФон Green Zone Wi-Fi FREE - МегаФон Зеленая зона Wi-Fi 9 1
McDonald’s - Макавто 2 1
МегаФон - GSMЛайт 50 1
ЭЛАР СканИмидж 28 1
Ланит Смотритель-банкомат 3 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1561 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
Axelot WMS - Axelot YMS 69 1
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf Beetle/iScan Easy 27 1
UseTech - UseBus 31 1
Softline Assessment 7 1
Парус Бюджет 69 1
1С:Розница Магазин строительных и отделочных материалов 2 1
Ситроникс КТ - АИС - Автоматическая идентификационная система 4 1
Круг НПФ - Круг-2000 ПТК ПАК SCADA 20 1
Softline - Премьер сервисы 23 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 582 1
Ростелеком - Netris iVision IPTV Middleware 6 1
Шадаев Максут 1159 3
Куртяник Надежда 395 2
Прахов Михаил 37 2
Кошельков Владимир 2 2
Сергеев Сергей 161 2
Попов Алексей 338 2
Поляков Дмитрий 51 2
Лобанов Денис 46 2
Рудычева Наталья 95 1
Ткаченко Андрей 24 1
Червяков Александр 3 1
Гойло Алексей 7 1
Шойтов Александр 99 1
Шинкарев Александр 33 1
Чекмарев Александр 2 1
Ручьев Александр 2 1
Чимиричкина Мария 30 1
Мякишева Марина 84 1
Овчинников Борис 129 1
Лукинов Денис 3 1
Истомин Константин 58 1
Бутмалай Дмитрий 14 1
Горожанин Михаил 10 1
Каклюгина Ирина 18 1
Мямлина Елена 1 1
Гуштуров Леонид 23 1
Дронов Дмитрий 26 1
Акулинин Игорь 20 1
Щербинин Владимир 18 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Хазов Даниил 9 1
Чернышев Андрей 70 1
Бубнов Дмитрий 7 1
Гонтарь Людмила 9 1
Моисеев Андрей 11 1
Москвин Дмитрий 6 1
Букринский Сергей 2 1
Конюхов Сергей 5 1
Ерошкин Павел 35 1
Суконцев Алексей 2 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8211 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 58
Россия - РФ - Российская федерация 158135 43
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 221 26
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 380 23
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 208 21
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 21
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 20
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 248 18
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 135 17
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 251 15
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 113 15
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 156 14
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 13
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 90 13
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 90 13
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 12
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 11
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 10
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 105 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 159 10
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 67 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18770 9
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 143 9
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 441 8
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 8
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 83 8
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 8
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 96 8
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 113 8
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 60 8
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 158 7
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 42 7
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 33 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53557 6
Европа 24675 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3307 6
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 83 6
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 63 6
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 61 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 10
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 32 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5973 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10412 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5898 4
Экономический эффект 1215 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 3
Аудит - аудиторский услуги 3113 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6283 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 763 2
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 138 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 800 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 2
Газы - Метан - methanum - болотный газ 364 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11439 3
Space Daily 528 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
NYT - The New York Times 1090 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 502 2
Апрель - телеканал - телерадиокомпания 1 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1160 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2199 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 2
CNews Инновация года - награда 134 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 192 2
Gartner - Гартнер 3616 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
ЦГПБ имени А.П. Чехова - Центральная городская публичная библиотека имени А.П. Чехова 3 1
РАН СО ИОА - Институт оптики атмосферы имени В.Е.Зуева Сибирского отделения Российской академии наук 1 1
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 1
Зерокодер 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1657 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1114 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1292 1
РАН - Российская академия наук 2033 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 235 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 2
CNews FORUM Кейсы 281 2
CNews AWARDS - награда 556 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416976, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще