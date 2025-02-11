Компания «Стильные кухни и интерьеры» управляет складом материалов для производства с помощью системы Axelot WMS

Автоматизация складской логистики помогла компании «Стильные кухни и интерьеры» значительно повысить прозрачность процессов товарооборота, контролировать их эффективность и получать детализированную отчетность по работе склада в различных разрезах. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Компания «Стильные Кухни и интерьеры» сегодня — сервис интерьерных решений для всего дома, и производственный комплекс полного цикла — ключевое звено в цепочке создания ценности для клиентов.

Уникальный производственный комплекс на более чем 60 тыс. кв. м расположен в Щелковском районе Московской области. Там же находится и склад площадью 15 тыс. кв. м., с которого на фабрику отгружаются расходные материалы, а обратно поступает готовая продукция. Далее она отправляется к клиентам или по торговым точкам фирменной сети.

Требования к производству и бизнес-процессам постоянно растут, и для достижения необходимого уровня автоматизации требуются современные решения. Одним из таких решений стала Axelot WMS. Управляющим производством и складом было важно учесть специфику хранения всех видов материалов и комплектующих, плюс оптимизировать складские площади.

Внедрение Axelot WMS преследовало следующие цели: повышение эффективности процессов управления товаропотоком на складе; внедрение инструментов мониторинга загруженности склада и сотрудников; доступ к данным о ТМЦ на складах в режиме реального времени; организация учета ТМЦ с возможностью мониторинга остатков и движений с учетом отраслевой специфики; снижение влияния человеческого фактора на воспроизведение типовых складских операций.

Специалисты Axelot реализовали решение, которое полностью удовлетворило потребности клиента, существенно повысило прозрачность работы склада и учитывает особенности технологических и бизнес-процессов.

Товары на склад принимаются из разных источников – закупки у поставщиков, приемка с производства. При формировании документов ожидаемого поступления учитываются даты прибытия товаров на склад. Если в рамках одной поставки указано несколько дат, на основании одного плана создаются несколько документов ожидаемого поступления.

Сотрудник склада сначала приводит поступивший товар к стандартам хранения, маркирует его внутрискладскими этикетками со структурным штрихкодом (артикул и партия) и только потом выполняет приемку с ТСД. В процессе фиксируется место хранение, фактическое состояние товара и его количество.

На складах ЛКМ «Фурнитура» плитных материалов приемка осуществляется на поддонах, при этом этикетка мест хранения на каждом складе имеет свой префикс. На складе «Инструментов» приемка выполняется коробами. При размещении также учитываются требования различных площадок хранения. Например, на складе «Инструменты» товары раскладываются в зону штучного отбора к таким же объектам хранения, а на складе ДСП при планировании ячейки размещения палеты учитываются настройки совместимости.

На складе используются несколько типов отгрузок: передача материалов в кладовую – передача в производство; списание товаров по требованию – процесс отгрузки с основного склада; перемещение товаров – процесс перемещения внутри собственных складов.

При формировании заказа на отгрузку учитывается информация о типе операции, этот реквизит определяет необходимость выполнения консолидации (она используется только при отгрузке со склада «Фурнитура») и конечную ячейку после отбора. Планирование отбора на складах сырья и материалов (СиМ) выполняется с учетом FIFO, ведется учет по партиям и остаточным срокам годности.

При отборе на складе «Фурнитура» используется специализированный стационарный планшет, интегрированный с весовым оборудованием. Выполняя задания по отбору на планшете, сотрудник может не вводить данные вручную, а положить товар на весы и отсканировать штрихкод на весах, тем самым подтвердив отбор.

Специфичным процессом на складе мебельной продукции является сборка/разборка комплектов. В компании «Стильные кухни и интерьеры» этой задачей теперь управляет Axelot WMS. Готовая продукция в сборе на складе не хранится, ее изготавливают под заказ. Задания на сборку мебели определенных размеров и комплектации поступают от технологов в цех сборки. Они, в свою очередь, заказывают нужные товары со склада СиМ как под конкретный заказ, так и под общую потребность производства. Информация о составе комплекта со спецификацией номенклатуры выгружается из корпоративной информационной системы (КИС), на ее основании в WMS создается заказ на комплектацию с типом «сборка» или «разборка».

Сборка представляет собой «производство» на складе определенной номенклатуры из нескольких. Например, две номенклатурных позиции – петля и доводчик – «превращаются» в новую номенклатуру – петля с доводчиком. Разборка – обратный процесс: например, набор из петли и саморезов «разделяется» на самостоятельные номенклатурные позиции «петля» и «саморез».

После выполнения отбора печатается упаковочный лист по конкретному коробу или заказу. По итогу консолидации формируется отгрузочный документ по рейсу, в котором указано количество коробок в заказе, их вложенность с детализацией по количеству. После выполнения операции сборки/разборки в КИС передается подтверждение.

Параллельно с внедрением WMS в компании «Стильные кухни и интерьеры» начали использовать новую ERP систему. Эффективный обмен данными между Axelot WMS и корпоративной информационной системой стал возможен благодаря интеграции систем, которая была реализована с использованием инструментария Datareon Platform. Задачу интеграции взяли на себя специалисты Sofros, партнера компаний Axelot и Datareon.

Тесные партнерские взаимоотношения позволили эффективно планировать работы и согласовывать сроки с учетом готовности объектов интеграции, а также оперативно согласовывать требования к интеграции и трудозатраты в рамках отдельных заданий.

Благодаря внедрению Axelot WMS компания «Стильные кухни и интерьеры» смогла достичь поставленных целей. Автоматизированы все ключевые технологические операции склада, руководство имеет доступ к оперативной информации о работе склада и может контролировать эффективность использования площадей. В системе хранится история движения товаров и материалов на всех этапах – от поступления до списания с любой площадки, то есть и с учетом всех перемещений внутри складской сети. Автоматически обрабатываются расхождения между плановым и фактическим количеством при любых его перемещениях. Значительно снизилось количество ошибок при сборке заказов, появилась возможность мониторинга выполнения операций и работы сотрудников склада в режиме реального времени.

Внедрение системы Axelot WMS позволило повысить эффективность работы склада и производства в компании «Стильные кухни и интерьеры».