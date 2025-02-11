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Axelot Sofros Софрос

Axelot - Sofros - Софрос


11.02.2025 Компания «Стильные кухни и интерьеры» управляет складом материалов для производства с помощью системы Axelot WMS 1
01.03.2024 SOFROS оказал Новосибирскому механическому заводу «Искра» поддержку при внедрении Datareon Platform 1
18.09.2023 SOFROS создал единый интеграционный ландшафт для компании «ОТЭКО» 1
10.11.2022 SOFROS внедрил в «Московской пивоваренной компании» единую систему управления НСИ 1
31.10.2022 Группа компаний AXELOT расширяет свой бизнес в сторону автоматизации производственных процессов промышленных предприятий 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Axelot и организации, системы, технологии, персоны:

Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 165 2
8254 2
Ростех - Технодинамика - Искра НМЗ - Новосибирский механический завод 1 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Axelot - Datareon - Датареон 3 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 29 1
Solvo - Солво 23 1
ОТЭКО ГК 21 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10245 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 260 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1188 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 781 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6811 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6690 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12565 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11413 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2076 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 460 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 72 4
1С:ERP Управление предприятием 558 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 2
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 37 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2282 1
Реестр добросовестных экспортеров 200 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 453 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1063 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 988 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 27 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3233 1
Резон Мясокомбинат 1 1
Резон MES 1 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1084 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1317 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 1
Россия - СФО - Новосибирск 4315 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 26 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1776 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7007 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5387 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 800 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4967 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2821 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 261 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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