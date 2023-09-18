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Цифровизация Внедрения
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SOFROS создал единый интеграционный ландшафт для компании «ОТЭКО»

Для организации централизованного обмена данными SOFROS внедрил в компании «ОТЭКО» сервисную шину данных Datareon ESB. Настроенный благодаря шине интеграционный контур легко поддерживать и масштабировать. Об этом CNews сообщили представители SOFROS.

Компания «ОТЭКО» — частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру Юга России оператор морских терминалов в порту Тамань (Краснодарский край). Компания оказывает стивидорные услуги для экспортеров нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, угля и серы.

Компания использует разнообразные информационные системы, включая систему управления предприятием, систему управления ремонтами и обслуживанием, единую информационную систему и другие, и от скорости обмена данными между ними зависит скорость бизнес-процессов и скорость принятия управленческих решений. ОТЭКО был необходим инструмент, позволяющий объединить все эти системы и настроить непрерывный обмен данными между ними, чтобы пользователям не приходилось ждать долго, а информация не дублировалась и не терялась. Чтобы реализовать надежный обмен данными и создать единый интеграционный контур предприятие ОТЭКО обратилось в SOFROS. Так как компания «ОТЭКО» нацелена на постоянное развитие, ей было важно не только решение задачи в настоящем, но и создание задела на будущее: нудно было создать контур, который затем позволит специалистам ОТЭКО самостоятельно подключать и интегрировать между собой новые системы.

Обследовав информационные системы и текущий интеграционный контур, специалисты SOFROS предложили ОТЭКО внедрить сервисную шину данных Datareon ESB. С учетом внедрения шины была разработана архитектура будущей интеграции и настроен обмен данными между различными информационными системами.

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Одним из решений, включенных в контур, стала единая информационная система. Помимо нее, в интеграционный ландшафт вошли решения «1C:ERP», «1С:ЭДО», «1С:ТОИР». В ходе проекта для сотрудников заказчика было также проведено обучение по работе с Datareon ESB.

Благодаря внедрению Datareon ESB ОТЭКО получила инструмент для организации единого информационного пространства. Шина данных позволяет обеспечивать взаимодействие всех интегрируемых систем и централизовать обмен данными между ними. Системы не взаимодействуют друг с другом напрямую, а только с шиной данных, что значительно упрощает работу для пользователя и ускоряет процессы. Более того, данные не потеряются и не застрянут на «полпути» — Datareon ESB позволяет управлять загруженностью потоков и хранит информацию до тех пор, пока она не будет доставлена. Событийная модель обмена данными гарантирует высокую скорость получения и передачи файлов. Datareon ESB — очень гибкое решение, которое легко можно настроить под новую систему, так что у ОТЭКО в будущем не возникнет трудностей с поддержкой и расширением интеграционного контура.

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