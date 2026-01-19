Разделы

СОБЫТИЯ


19.01.2026 Портовый оператор Юга России завершил модернизацию EAM-cистемы «1С:ТОиР Корп» 2
27.10.2025 Сельское хозяйство уходит в «цифру» 1
22.09.2025 ОТЭКО модернизирует ИТ-инфраструктуру с помощью российской платформы виртуализации zVirt 3
16.07.2025 МТС добавила интернет-скоростей одному из самых холодных городов мира 1
10.07.2025 «МегаФон» усилил сеть LTE на Тмутараканской земле 2
19.05.2025 ОТЭКО завершил цифровизацию корпоративного общения и совместной работы на базе TrueConf Enterprise 2
03.04.2025 ОТЭКО модернизирует ИТ-инфраструктуру с помощью российской платформы виртуализации zVirt 3
16.10.2024 ОТЭКО развивает решения на базе «1С» вместе с «КОРУС Консалтинг» 2
08.10.2024 Робот «МТС Exolve» поможет купить недвижимость на Черноморском побережье 1
15.08.2024 МТС построит сеть Private LTE для морских терминалов ОТЭКО в порту Тамань 2
07.06.2024 Туристы смогут увидеть всю информацию о пляжах юга в приложении «Яндекс Путешествий» 1
25.01.2024 Российская нефтянка переходит на отечественные ИТ-решения 3
18.09.2023 SOFROS создал единый интеграционный ландшафт для компании «ОТЭКО» 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
12.05.2023 Сергей Васильев, «ОТЭКО-Диджитал»: «Озеро данных» создадут в черноморском порту 1
05.09.2022 МТС создала систему для контроля воды на Таманском полуострове 1
28.02.2022 Крошечная компания заблокировала создание огромной ИТ-системы на знаменитом российском курорте 1
25.12.2018 Ростех оборудовал первый в России стационарный досмотровый комплекс на границе с Китаем 1
15.02.2018 «Сименс» и ОТЭКО проведут цифровизацию сортировочной горки «Панагия» 1
19.05.2016 МТС подготовила сеть на Кубани к курортному сезону 1
29.07.2015 Сколько государство потратит на ИКТ-проекты в Крыму. Суммы 1
25.06.2015 «Мегафон» запустил скоростной интернет в Благовещенской 1
24.06.2015 МТС обеспечила 4G район слияния Черного и Азовского морей 1
08.07.2013 «МегаФон» обеспечит услугами связи таможенное управление города Сочи и администрацию морских портов Тамани 1
18.04.2012 «Микротест» создал ИТ-инфраструктуру перегрузочного комплекса «Таманьнефтегаз» 1
01.11.2011 МТС реализовала проект по удаленному мониторингу навигационных объектов Азово-Черноморского бассейна 2
19.09.2011 МТС вложит в развитие сетей на территории Краснодарского края более 10 млрд руб. 1
12.07.2011 «Яндекс.Карты» добавили новые спутниковые снимки 157 городов 1
16.06.2011 МТС улучшила качество связи в популярных зонах отдыха по всей России 1
28.04.2011 GMCS тиражирует корпоративную ИС на филиалы «Росморпорта» 1
03.07.2008 Разлив мазута у пляжей Крыма хорошо видно из космоса 1
13.03.2008 В Керченском проливе завершен анализ последствий разлива мазута 3

