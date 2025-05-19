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Близнюк Николай


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 ОТЭКО завершил цифровизацию корпоративного общения и совместной работы на базе TrueConf Enterprise 1
03.04.2025 ОТЭКО модернизирует ИТ-инфраструктуру с помощью российской платформы виртуализации zVirt 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Близнюк Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 139 1
TrueConf - ТруКонф 407 1
ОТЭКО ГК 24 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10430 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30556 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20671 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68095 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1165 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11396 1
Virtual office - Виртуальный офис 196 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2143 1
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 116 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 786 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2115 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4149 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9659 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11887 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28269 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24842 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21822 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52837 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7470 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6324 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8362 1
TrueConf Enterprise 23 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 132 1
Пахотин Алексей 2 2
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 28 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1876 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44218 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1365 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52592 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14123 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 389 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3515 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 175734.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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