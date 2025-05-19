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Близнюк Николай
УПОМИНАНИЯ
|19.05.2025
|ОТЭКО завершил цифровизацию корпоративного общения и совместной работы на базе TrueConf Enterprise 1
|03.04.2025
|ОТЭКО модернизирует ИТ-инфраструктуру с помощью российской платформы виртуализации zVirt 1
Близнюк Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|TrueConf Enterprise 23 1
|Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 132 1
|Пахотин Алексей 2 2
|Одинцов Дмитрий 115 1
|Березин Максим 119 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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