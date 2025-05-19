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Пахотин Алексей


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 ОТЭКО завершил цифровизацию корпоративного общения и совместной работы на базе TrueConf Enterprise 1
03.04.2025 ОТЭКО модернизирует ИТ-инфраструктуру с помощью российской платформы виртуализации zVirt 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пахотин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 137 1
ОТЭКО ГК 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7416 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9633 1
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 116 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4122 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10389 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24753 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6302 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11366 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 782 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 131 1
Березин Максим 119 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 28 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1362 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1867 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3509 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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