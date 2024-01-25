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Российская нефтянка переходит на отечественные ИТ-решения

На Тамани продолжается масштабная реконструкция крупнейшего и самого современного морского нефтеналивного терминала в акватории Азово-Черноморского бассейна — перегрузочного комплекса нефти, нефтепродуктов и СУГ1 компании «ОТЭКО» (наливной терминал «ОТЭКО»). В декабре 2023 г. с целью развития существующей телекоммуникационной инфраструктуры на предприятии установлен мобильный центр обработки данных (МЦОД) в контейнерном исполнении на шесть серверных стоек, на 90% укомплектованный оборудованием российского производства. Реализацию этой задачи в рамках стратегии импортозамещения взяла на себя компания ART Engineering, отечественный производитель решений для телекоммуникационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ART Engineering.

«Мобильный дата-центр необходимо было собрать и поставить на объект в сжатые сроки — всего за три месяца. Быстро выполнить заказ нам помогло наличие собственного производства полного цикла и собственных технических решений. Также мы впервые использовали в составе МЦОД продукты производства ART Engineering: телекоммуникационные шкафы серии DataTower и отказоустойчивые распределители питания серии Industrial с возможностью удаленного мониторинга, хорошо себя зарекомендовавшие в более крупных капитальных ЦОД», — сказал Артем Стенюшкин, коммерческий директор ART Engineering.

Дата-центр на наливном терминале «ОТЭКО» позволит решить сразу несколько важных задач стратегического развития ИТ-инфраструктуры предприятия. МЦОД необходим для георезервирования критических сервисов, будет выполнять функции хранилища данных системы резервного копирования и позволит разделить инфраструктуру с целью развития новых линий связи для подключения иных информационных систем и систем автоматизации.

Оборудование рассчитано на эксплуатацию в условиях агрессивного морского климата и имеет улучшенную антикоррозийную защиту стальных конструкций. МЦОД укомплектован всеми необходимыми инженерными системами жизнеобеспечения: климатическим оборудованием, автономной системой газового пожаротушения, системами бесперебойного электроснабжения, видеонаблюдения, источником бесперебойного питания, а также удаленного ​​контроля и управления доступом (СКУД).

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Цифровизация

Наливной терминал «ОТЭКО» расположен в промышленном районе Таманского полуострова, в порту Тамань. Комплекс введен в эксплуатацию в 2012 г., включает перегрузочный терминал СУГ и нефтепродуктовый терминал общей производительностью 19,9 млн тонн в год, предназначенные для перегрузки прибывающих по железной дороге СУГ, нефти и нефтепродуктов на морской транспорт.

ART Engineering — российский производитель эффективных решений для телекоммуникационной инфраструктуры под ключ. Продуктовая линейка компании включает телекоммуникационное оборудование, системы изоляции коридоров для ЦОД, мобильные и модульные дата-центры, энергетические модули и комплектующие. Производственная площадка ART Engineering находится в Рязани, офис и техническая поддержкав Москве.

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