Стенюшкин Артем


СОБЫТИЯ


11.02.2026 «Арт Инжиниринг», «РДВ Технолоджи» и «Физика сети» объявили о стратегическом партнерстве 1
29.10.2024 ЦОДов на всех не хватит. Гигантская ключевая ставка может привести к дефициту вычислительных мощностей в России 1
25.01.2024 Российская нефтянка переходит на отечественные ИТ-решения 1
21.12.2023 Почти половина россиян готовы доверить ИИ решение своих проблем 1
15.09.2023 5 причин, почему роботы еще не скоро заменят живых таксистов в России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Стенюшкин Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Art Engineering - Арт Инжиниринг 9 3
КС ЦОД АНО - Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям 10 1
Ростех - Автоматика Концерн 1749 1
Yandex - Яндекс 8596 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 30 1
RuVDS - МТ Финанс 80 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
X5 Group - Перекрёсток 613 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 15 1
ОТЭКО ГК 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13034 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5324 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 372 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73785 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12076 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18719 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7452 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4131 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1393 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3323 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1450 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2382 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17170 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3559 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3363 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5980 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 448 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5295 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5817 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3106 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4367 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1537 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1263 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 86 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1217 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4018 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 307 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 66 1
FreePik 1503 1
Бекларян Армен 1 1
Бедердинов Дмитрий 3 1
Дорофеев Игорь 23 1
Толмачева Татьяна 35 1
Карев Алексей 15 1
Ракович Дмитрий 8 1
Масюк Дмитрий 16 1
Цаплин Никита 72 1
Колесников Максим 28 1
Новиков Денис 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 158352 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46098 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53585 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 689 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 33 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18798 1
Сингапур - Республика 1916 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 625 1
США - Калифорния 4780 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1441 1
Азовско-Черноморский бассейн 9 1
Москва - ЮЗАО - Ясенево 39 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Образование в России 2567 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10445 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1069 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 459 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 909 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2975 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 200 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 450 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 50 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 95 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 643 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1438 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1289 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 433 1
Налогообложение - Налог на прибыль 215 1
Федеральный закон 258-ФЗ - Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации 4 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1056 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2208 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 669 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 29 1
