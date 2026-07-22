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Бедердинов Дмитрий

СОБЫТИЯ


22.07.2026 Власти готовят 50% налоговую льготу для покупателей российского оборудования, в том числе для ЦОД 1
29.10.2024 ЦОДов на всех не хватит. Гигантская ключевая ставка может привести к дефициту вычислительных мощностей в России 1
18.09.2018 Исследование iKS-Consulting: доля доходов коммерческих ЦОДов от предоставления облачных услуг увеличилась до 29% 1
06.09.2018 DataSpace и iKS-Consulting представили отчет «Практические рекомендации по выбору коммерческого ЦОД» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Бедердинов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС 528 2
Linx - Связь ВСД 163 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 943 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 91 1
Google LLC 12652 1
RuVDS - МТ Финанс 104 1
Art Engineering - Арт Инжиниринг 10 1
КС ЦОД АНО - Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5628 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13739 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12832 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24307 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64779 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1109 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3310 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2375 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18056 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3226 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 366 1
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных - МЦОД - Контейнерный ЦОД - КЦОД 96 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 840 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1367 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16108 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 188 1
Microsoft Azure 1523 1
FreePik 1819 1
Дорофеев Игорь 25 1
Толмачева Татьяна 35 1
Рассказов Сергей 41 1
Цаплин Никита 84 1
Стенюшкин Артем 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 165492 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54645 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3764 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 499 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3122 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3788 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21541 1
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 97 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1224 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7499 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 514 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53267 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6637 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1551 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 674 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 456 1
Налогообложение - Налог на прибыль 221 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6494 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 686 3
Forbes - Форбс 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2374 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
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