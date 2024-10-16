ОТЭКО развивает решения на базе «1С» вместе с «КОРУС Консалтинг»

«КОРУС Консалтинг» стал партнером ОТЭКО по развитию информационных систем «1С». ИТ-специалисты дорабатывают финансовый блок, оперативный контур, модуль управления автотранспортом, а также отраслевую функциональность «1С:ERP Управление холдингом». Проекты являются частью интенсивной программы цифровизации ОТЭКО. После полноценного внедрения все решения будут отвечать запросам бизнес-пользователей, учитывая специфику портового бизнеса и масштаб предприятия. Об этом CNews сообщили представители ГК «КОРУС Консалтинг».

ОТЭКО — оператор морских терминалов в порту Тамань, один из игроков на российском рынке перевалки навалочных и наливных грузов. Усилиями компании на Черноморском побережье Краснодарского края создан и работает экспортный хаб мирового уровня, построена портовая, энергетическая и железнодорожная инфраструктура. Мощность морских терминалов в Тамани составляет 90 млн тонн грузов в год, при этом компания обеспечивает безопасную, надежную и экологичную перевалку грузов с применением наилучших доступных технологий.

В ОТЭКО реализуется масштабная программа цифровизации — растущий объем задач потребовал модернизировать ИТ-ландшафт и перейти на более прогрессивные решения. Ключевым направлением текущего этапа программы стало внедрение решений ERP, информационно-логистической системы и технологий на базе искусственного интеллекта. В части ERP ОТЭКО выбрала современную платформу «1С:ERP Управление холдингом», на которую перенесла основные процессы, и сейчас занимается доработкой продукта с учетом отраслевой специфики бизнеса вместе с партнером — ГК «КОРУС Консалтинг».

ИТ-специалисты дорабатывают финансовый блок ERP: модуль должен предоставлять возможность вести учет по МСФО, а также управленческий и регламентированный учет в крупнейших организациях группы. Также команда «КОРУС Консалтинг» изучила архитектуру решения и выявила, что существующая методология не позволяет реализовать все запросы бизнес-пользователей. В настоящий момент, руководствуясь стратегией ОТЭКО, «КОРУС Консалтинг» участвует в разработке целевых бизнес-процессов бюджетного лимитирования.

В ходе развития ERP ИТ-команда была вовлечена в ряд больших стратегически важных проектов по автоматизации давальческой схемы обеспечения, управления автотранспортом (УАТ) и оперативного контура. Так, модификация функциональной области УАТ затрагивает около 2000 сотрудников и 1000 автотранспортных средств. Среди проектов — разработка мобильного приложения на базе «1С» для автономной работы специалистов транспортного подразделения. Решение позволяет в режиме реального времени контролировать перевозки, затраченное время и расход топлива, а также проводить план-факт анализ маршрута.

«Крупные компании непрерывно формируют новые требования к автоматизации бизнес-процессов. Мы занимаемся различными аспектами цифровизации портовой инфраструктуры, компания уже разработала и использует свою собственную единую информационную систему. Продукты 1С стали неотъемлемой частью ИТ-ландшафта ОТЭКО, поэтому для нас было важно обрести надежного партнера по внедрению и доработке системы», — сказал Сергей Васильев, директор по цифровым и информационным технологиям ОТЭКО.

«Наша команда задействована в масштабных задачах ОТЭКО, имеющих первостепенное значение для всего бизнеса компании. Специфика больших структур заключается в том, что новые ИТ-решения проходят длительную апробацию, поэтому здесь крайне важен опыт и профессиональный подход компании ИТ-эксперта. Мы помогаем ОТЭКО автоматизировать сразу несколько бизнес-функций и к каждому подразделению находим свой подход для эффективного взаимодействия», — отметил Евгений Бородин, руководитель проектов департамента 1С ГК «КОРУС Консалтинг».