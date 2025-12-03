Разделы

РАН ИО Институт океанологии имени П.П. Ширшова

РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова

СОБЫТИЯ


03.12.2025 Учёные МФТИ создали нейросеть для прогнозирования экстремальных ветров в Арктике 1
27.11.2025 «Сколтех» представил систему прогнозирования ледовой обстановки «Хиона» 2
26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка 1
07.03.2024 Искусственный интеллект обучили обнаруживать дельфинов по свисту 3
08.02.2022 Ученые «Сбера» и «Сколтеха» создадут программное обеспечение для оценки баланса углерода 1
28.03.2018 РСК представила новый суперкомпьютер в Объединенном институте ядерных исследований 1
06.03.2017 «Диджитал Дизайн» предложила создать динамическую карту возобновляемых источников энергии Мирового океана 1
22.04.2011 Как россияне используют суперкомпьютеры: замена мертвых птиц, бронежилеты, ВИЧ 1
21.12.2009 Итоги экспедиции "Миры" на Байкале" представлены в МГУ 1
25.11.2009 В Москве пройдет Международная конференция по океанологическим исследованиям 1
28.09.2009 Спутниковые методы мониторинга морских акваторий обсудят на конференции в "Ватутинках" 1
18.08.2009 Экспедиция "Миры" на Байкале" перебазировалась в Баргузинский залив 1
24.06.2009 Начался второй сезон международной научной экспедиции "Миры" на Байкале" 1
16.10.2008 Спутники контролируют акватории России 1
15.09.2008 Завершился первый этап экспедиции "Миры" на Байкале" 1
24.07.2008 На Байкале успешно прошли первые погружения батискафов "Мир" 2
13.03.2008 В Керченском проливе завершен анализ последствий разлива мазута 1
11.01.2008 Участники глубоководной экспедиции стали Героями России 1
20.06.2007 Киты или нефть: спутниковый мониторинг стал реальностью 1

Публикаций - 19, упоминаний - 23

РАН ИО и организации, системы, технологии, персоны:

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 3
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 2
Ростех - Швабе - ГИПО НПО - Государственный институт прикладной оптики 8 1
Luntry - Лантри - КлаудРан 23 1
Intheme Lab - Интем Лаб 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Digital Compliance - Диджитал Комплаенс 4 1
Радиолайн 3 1
ВКБР - Владимирское КБ радиосвязи - Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций - Электроприбор Владимирский завод 3 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн 11 1
Ахметрон 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Софт Плюс - Hexway - Хексвей 6 1
Завод Реконд 1 1
Execution R.D.C. - Эксикьюшин р.д.с. 1 1
Амитрон-ЭК - Амитрон Электроникс 1 1
Лептон НПО 4 1
Экситон ОКБ 1 1
ЕТМ Фотоника - ЕТМ Фотоника 1 1
Intel Corporation 12533 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 1
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 11 1
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 155 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3303 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14198 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 250 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
Diasoft - Диасофт 1021 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 788 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 299 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 1
Галактика - Корпорация 1504 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 522 1
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 44 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 35 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
ЦРТ Инновации 71 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 1
PalitrumLab - ПалитрумЛаб 5 1
Kribrum - Крибрум 32 1
Озеро Байкал - Фонд поддержки прикладных экологических разработок - Фонд поддержки экологических программ Экология для всех - ФССОБ - Фонда содействия сохранению озера Байкал 11 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8162 2
Гидроэнергоспецстрой НПО 1 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Норникель - Сфера 1 1
ITGF - Industrial Technologies Group France 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Камчатнефтегаз 1 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 559 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 532 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
Резонанс НПП 389 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3523 2
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1619 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2076 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2154 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4786 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 83 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 89 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 483 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3108 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3452 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 544 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 49 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73049 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18042 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7196 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10053 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23111 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4069 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2367 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6891 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1713 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 571 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4136 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13049 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33963 2
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 63 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1974 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 1
Принтер струйный - Inkjet printer 732 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2644 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 100 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3530 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21803 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31928 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25533 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1726 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7016 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13618 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14861 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 790 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1465 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6264 1
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 27 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3542 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 546 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1615 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1185 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2951 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 517 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9370 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2868 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 329 3
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
КамАЗ 4326 - КамАЗ 43269 6 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 172 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 106 1
Сахалин Энерджи - Сахалин-2 10 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 312 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 1
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 1
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 10 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 95 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 1
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 1
Intel Omni-Path Edge Switch 8 1
Intel Xeon Phi 38 1
Intel SSD DC 6 1
ЭВМ типа Урал - Урал-1 ЭВМ - Урал-2 ЭЦВМ - Урал-3 ЭЦВМ - Урал-4 ЭЦВМ 7 1
Linux OS 10881 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 83 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 84 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2047 1
Аметист Групп - Gaskar Group - HIVE Дронопорт 8 1
Чилингаров Артур 8 2
Путин Владимир 3345 2
Черняев Евгений 2 2
Гершензон Ольга 14 2
Слипенчук Михаил 4 2
Распутин Валентин 1 1
Воронков Александр 3 1
Соколинский Леонид 5 1
Янкус Геннадий 1 1
Аладышев Олег 3 1
Борзин Михаил 1 1
Чербов Глеб 2 1
Четверушкин Борис 1 1
Сагалевич Анатолий 2 1
Криницкий Михаил 2 1
Спиридонов Виктор 1 1
Чаштушин Дмитрий 1 1
Габитов Марат 1 1
Климин Евгений 1 1
Реутов Игорь 1 1
Медковский Илья 1 1
Ельонышев Андрей 1 1
Ведяхин Александр 166 1
Кореньков Владимир 9 1
Сергеев Александр 31 1
Матвеев Виктор 5 1
Кулешов Александр 28 1
Зеленков Юрий 39 1
Кириллов Владимир 4 1
Московский Александр 6 1
Говорун Николай 2 1
Трубников Григорий 2 1
Воеводин Владимир 19 1
Наговицын Вячеслав 5 1
Макаревич Андрей 2 1
Евдокимов Дмитрий 28 1
Ашманов Игорь 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 156640 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45665 7
Канада 4984 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 983 3
Мировой океан - World Ocean 521 3
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 58 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2098 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18543 2
Норвегия - Королевство 1831 2
Земля - планета Солнечной системы 10653 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 820 2
Тихий океан - Охотское море 75 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баргузинский район - Баргузин - Усть-Баргузин 18 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 32 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1564 1
Германия - Федеративная Республика 12934 1
Япония 13545 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 990 1
Казахстан - Республика 5788 1
Европа 24628 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 670 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 660 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1637 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 51 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 97 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 553 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2942 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 248 1
Азовское море - Азовское побережье 44 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Динской район 19 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 261 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53439 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18185 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13565 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1148 1
Италия - Итальянская Республика 4428 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1929 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31846 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54960 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4326 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6315 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 5
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 759 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5963 3
Физика - Physics - область естествознания 2827 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 3
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15092 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17388 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8902 2
Зоология - наука о животных 2790 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 317 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1234 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 536 1
Нефтегазовый сектор экономики - Мазут 15 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20356 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6233 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1511 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10731 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51220 1
Английский язык 6871 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 340 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6093 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7345 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 293 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2304 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2173 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 363 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1000 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11404 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3748 1
РАН - Российская академия наук 2012 14
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 3
РАН СО ЛИН - Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук 5 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1634 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1080 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 1
Тракторные заводы Концерн - НИИ стали - Научно-исследовательский институт стали 6 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
UGent - Universiteit Gent - Ghent University - Гентский университет - Университет Гента 23 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 394 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 42 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
МГУ - Географический факультет 12 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 982 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 43 1
Земля из космоса 50 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
