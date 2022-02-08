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Ученые «Сбера» и «Сколтеха» создадут программное обеспечение для оценки баланса углерода

В рамках сотрудничества «Сбера» и Сколковского института науки и технологий («Сколтех») будет разработано программное обеспечение (ПО) оценки баланса углерода по данным дистанционного зондирования Земли. Это ПО позволит осуществлять комплексный анализ для принятия эффективных решений в области декарбонизации и разработки стратегий снижения углеродного следа, а применение искусственного интеллекта (ИИ) поможет повысить точность получаемых результатов и ускорить процесс аналитики на больших территориях. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Сбер» является индустриальным партнером Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта на базе «Сколтеха», созданного в конце 2021 г. при поддержке федерального гранта. Деятельность центра направлена как на развитие фундаментальных технологий ИИ, так и на разработку прикладных ИИ-инструментов для мониторинга, прогнозирования и оптимизации ESG-рисков, а также решение задач в области декарбонизации.

В рамках проекта в 2021 г. команда «Сколтеха» совместно с научными партнерами проекта (ИКИ РАН, ИО РАН им. Ширшова, ИГКЭ им. Израэля) собрала набор актуальных данных по источникам и поглотителям углеродсодержащих парниковых газов и разработала концепцию ПО. Это первый шаг для дальнейшей разработки и адаптации методов ИИ к предметной области углеродного бюджета. Вместе с тем был определен перечень пилотных регионов для апробации и пилотирования разрабатываемого ПО.

Качество обучающих наборов данных важно для обеспечения точности и воспроизводимости алгоритмов ИИ, поэтому для пилотных регионов были собраны данные, описывающие состояние лесных территории общей площадью более 6,5 млн га на основе данных дистанционного зондирования Земли и статистики с 2010 по 2020 гг.

На основе этих данных с помощью процессных биохимических моделей полного углеродного цикла для лесных территорий были оценены запасы и потоки углерода. Для оценки баланса углерода лесных территорий разработаны гибридные подходы на основе моделирования углеродного цикла, а также использованы глубокие нейронные сети для анализа данных дистанционного зондирования Земли.

Разработку и испытания ПО планируется завершить до конца 2024 г. Координацию проекта осуществляло управление исследований и инноваций «Сбера».

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«Достижение углеродной нейтральности сегодня входит в число приоритетов не только “Сбера” и России, но и всей планеты. Необходимо замедлить процессы изменения климата прежде, чем оно приведет к необратимым последствиям. Для мониторинга прогресса в этом направлении нужно соответствующее ПО, которое мы начали разрабатывать совместно со “Сколтехом”. Уверен, что применение искусственного интеллекта поможет сделать этот инструмент максимально точным и релевантным поставленным задачам. Как известно, эффективно управлять можно только теми процессами, которые можно четко измерить», – сказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

«Продвижение мировой экономики в сторону “зеленой повестки” может привести нашу страну к глубокому кризису, если мы не научимся, по крайней мере, считать наши углеродные балансы методами, признаваемыми международным научным сообществом. Основа для этого в России есть. Теперь нам надо доказать не только теоретически, но и экспериментально, что эти методы реально работают. И я уверен, что вместе со “Сбером” мы выполним эту задачу», – отметил Александр Кулешов, ректор «Сколтеха».

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