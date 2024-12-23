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Luntry Лантри КлаудРан

Luntry - Лантри - КлаудРан

Для достижения высокого уровня безопасности в условиях agile-разработки необходимо быстро закрывать вопросы безопасности, не создавая препятствий для запуска приложений в продакшн. Для этого нужно выстраивать процесс таким образом, чтобы уже на этапе разработки обеспечить безопасность, наладить эффективное взаимодействие между командами безопасности, devops и разработчиками за счет предоставления им единой картины и доступа к актуальной информации об инфраструктуре. Продукт Luntry предоставляет защиту полного цикла, не влияет на инфраструктуру, прост в эксплуатации, может использоваться командами ИБ, DevOps и DevSecOps.


23.12.2024 «Ростелеком» купил 100% легендарной российской ИБ-компании. Ее основатель покинул проект 1
23.12.2024 ГК «Солар» стала владельцем 100% системного ИБ‑интегратора «Элвис-Плюс» 1
29.10.2024 ГК «Солар» приобрела 10% в разработчике защиты контейнеров Kubernetes 1
29.10.2024 ГК «Солар» приобрела долю разработчика средств безопасности контейнеров Kubernetes 1
10.10.2024 Luntry и Orion soft подтвердили совместимость продуктов для защиты и оркестрации контейнеризированных приложений 1
16.07.2024 Обновление Luntry для безопасной и непрерывной разработки контейнерных окружений 1
26.06.2024 Подтверждена совместимость платформы управления контейнерами «Штурвал» с ПО Luntry 1
10.04.2024 Константин Аксёнов: Deckhouse Kubernetes Platform — первый российский дистрибутив Kubernetes 1
09.01.2024 ГК Softline объявляет о включении решения для защиты контейнеров и Kubernetes Luntry от вендора «КлаудРан» в Softline Universe 1
14.11.2023 Selectel добавил возможность дополнительной защиты Managed Kubernetes с помощью решения Luntry 1
27.06.2023 Axoft усилил направление защиты контейнеров решением Luntry 2
10.05.2023 «БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров – пройдет в начале лета в Москве 2
18.11.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с российским решением для безопасности контейнеров Luntry 3
17.05.2022 Innostage защитит контейнерную разработку с SIEM и SOC 1
08.12.2021 9 декабря состоится VK Kubernetes Conference 2
29.11.2021 VK проведет крупную конференцию по Kubernetes 1

Публикаций - 16, упоминаний - 21

Luntry и организации, системы, технологии, персоны:

Flant - Флант 95 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 182 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Red Hat 1305 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 22 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 9 2
Слёрм 3 2
InnoSTage - Инностейдж 141 1
Лантри 8 1
Upstream 50 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 1
Selectel - Селектел 385 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
ЦВТ 71 1
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
Broadcom - VMware 2359 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 43 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Trend Micro 601 1
Qualys 62 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 1
Google LLC 11775 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
Oracle Corporation 6688 1
Ростелеком 9701 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Solar Ventures 3 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Ак Барс Банк 272 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Газпром ПАО 1342 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Транснефть 299 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Газпром нефть 618 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
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