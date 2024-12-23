Luntry Лантри КлаудРан
Для достижения высокого уровня безопасности в условиях agile-разработки необходимо быстро закрывать вопросы безопасности, не создавая препятствий для запуска приложений в продакшн. Для этого нужно выстраивать процесс таким образом, чтобы уже на этапе разработки обеспечить безопасность, наладить эффективное взаимодействие между командами безопасности, devops и разработчиками за счет предоставления им единой картины и доступа к актуальной информации об инфраструктуре. Продукт Luntry предоставляет защиту полного цикла, не влияет на инфраструктуру, прост в эксплуатации, может использоваться командами ИБ, DevOps и DevSecOps.
Luntry и организации, системы, технологии, персоны:
|Евдокимов Дмитрий 27 6
|Ганюшкин Андрей 5 5
|Селиванов Павел 5 2
|Ибраев Марсель 2 2
|Аксенов Константин 24 2
|Хереш Игорь 22 2
|Черкашин Михаил 1 1
|Кожокин Артем 8 1
|Егоров Алексей 10 1
|Волынский Александр 6 1
|Светляков Дмитрий 1 1
|Ларкин Тимофей 1 1
|Квапил Андрей 1 1
|Игнатов Сергей 47 1
|Сорокин Павел 7 1
|Маркелов Александр 3 1
|Панченко Николай 1 1
|Канибор Сергей 1 1
|Исаев Дмитрий 42 1
|Миртов Алексей 2 1
|Мартыненко Валентин 11 1
|Кожемякин Александр 1 1
|Мокин Антон 1 1
|Гавриленко Александр 16 1
|Чистов Александр 15 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 2
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
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