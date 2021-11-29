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VK проведет крупную конференцию по Kubernetes

9 декабря пройдет VK Kubernetes Conference — мероприятие для DevOps-инженеров, системных администраторов и разработчиков, посвященное экосистеме Kubernetes. Под одной крышей соберутся ведущие эксперты и дистрибьюторы, которые развивают Kubernetes в России.

В программе конференции — круглые столы, доклады и воркшопы от ведущих специалистов российского сообщества Kubernetes. Среди спикеров — разработчики, инженеры и архитекторы ВКонтакте, VK Cloud Solutions, «Авито», Слёрма, X5 Group и Luntry.

На конференции эксперты расскажут о том, как:

  • Работают CNI, CSI и CRI.
  • Строится mTLS-взаимодействие в Service Mesh.
  • Взаимодействовать с технологией гибкой настройки политик безопасности Open Policy Agent.
  • Использовать Kubernetes при построении Cloud DWH и Data Lake.
  • Развивали собственные платформы ВКонтакте на базе K8s.

Среди ведущих спикеров:

  • Павел Селиванов, Architect и Developer Advocate, VK Cloud Solutions;
  • Марсель Ибраев, Chief Technical Officer, Слёрм;

Конференция продолжает традиции серии профильных встреч @Kubernetes Meetup для разработчиков. Первое в России масштабное событие, посвященное теме Kubernetes, прошло еще в 2019 году. Тогда организатором выступил Mail.ru Cloud Solutions (сейчас VK Cloud Solutions). Участие в нем приняли более 350 специалистов.

Регистрация на конференцию по ссылке.

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