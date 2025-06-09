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«Штурвал 2.10»: меньше требований к ресурсам, провайдер Yandex Cloud и мультитенантность

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» выпустил новый релиз платформы «Штурвал 2.10». Основные изменения коснулись требований к ресурсам и инфраструктуры, интеграций и управляемости. Теперь платформу можно запустить на обычном мощном ноутбуке. Кроме того, была добавлена поддержка полного цикла автоматизированного управления кластерами на провайдере Yandex Cloud, а также расширенный функционал тенантов. Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель».

Разработчики сфокусировались на снижении минимальных требований к вычислительным ресурсам — теперь платформу можно запустить на одном узле с шестью CPU, 8 ГБ оперативной памяти и 80 ГБ хранилища. Такой кластер поддерживает подключение провайдеров инфраструктуры, а также работу до пяти клиентских кластеров. При этом пользователи получают доступ только к критически важным для работы кластеров сервисам, а логирование, мониторинг и резервное копирование можно при необходимости включить «по кнопке». Весь этот функционал доступен и в бесплатной community-версии, а значит продукт может использоваться специалистами для рабочих задач и обучения на собственном оборудовании.

В части инфраструктурных изменений была добавлена поддержка российской операционной системы ОСнова Onyx с версией ядра 6.6.

Обновления произошли и в части интеграций. Добавлен Cluster-API-провайдер для Yandex Cloud. Таким образом, платформа поддерживает полный цикл автоматизированного управления кластерами с возможностью автомасштабирования и self-healing

Добавлена поддержка каталога ALD Pro, что подтверждает, что решение поддерживает все распространенные в России LDAP-каталоги. Во встроенный маркетплейс отечественных решений добавлен репозиторий Luntry. Это позволяет подключить наложенное средство безопасности с подтвержденной совместимостью, чтобы обеспечить комплексную защиту контейнеров и Kubernetes на всех стадиях жизненного цикла приложения.

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В версии 2.10 появились тенанты, позволяющие централизованно управлять доступами на понятных для бизнеса абстракциях, например, таких как «департамент», «система» и «окружение». Один тенант может включать в себя несколько неймспейсов в нескольких кластерах и иметь дочерние тенанты, а также рассматривать фактическое потребление ресурсов по тенанту.

«В этом релизе мы представили много новинок, которые будут особенно актуальны для enterprise-компаний. Из наиболее интересного хотелось бы отметить интеграцию с Yandex Cloud: теперь пользователи могут управлять кластерами в этом облаке так же, как и у себя в инфраструктуре. Помимо всего прочего, мы полностью переделали графический интерфейс управления ingress и egress, чтобы упростить работу инженеров», — отметил Александр Краснов, технический директор платформы «Штурвал».

Community-версия получила те же обновления, что и коммерческий дистрибутив.

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