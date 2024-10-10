Luntry и Orion soft подтвердили совместимость продуктов для защиты и оркестрации контейнеризированных приложений

Компания «КлаудРан» и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость решения для обеспечения безопасности контейнеров Luntry и платформы контейнеризации Nova Container Platform. Заказчики могут использовать продукты совместно, чтобы обеспечить контроль рисков на всем жизненном цикле контейнерных приложений и сократить затраты времени и ресурсов на настройку и управление Kubernetes. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Совместное использование Luntry и Nova Container Platform обеспечивает высокий уровень защищенности контейнерной среды. ИТ-специалисты могут проводить мониторинг ресурсов Kubernetes, обеспечивать runtime-защиту, анализировать права доступа и сканировать образы контейнеров. Контроль аномального поведения в контейнерах позволяет своевременно обнаруживать 1day, 0day, backdoors и APT-угрозы, выявлять первопричины инцидентов и сбоев.

«Среди Enterprise-заказчиков мы видим тренд на построение микросервисной архитектуры, которая помогает значительно повысить скорость и гибкость разработки. Связка решений Luntry и Nova Container Platform обеспечит устойчивость и безопасность ИТ-систем при микросервисном подходе к созданию цифровых сервисов. Благодаря совместимости продуктов мы можем гарантировать заказчикам защиту от актуальных угроз и отсутствие “слепых пятен” в управлении контейнерной средой», – отметил Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств и экосистемных решений Orion soft.

«В эру развития DevSecOps и активного роста микросервисных инфраструктур очень важно эффективно выстроить процессы взаимодействия. Эффективное общение между членами команды, такими как инженеры DevOps, разработчики и сотрудники службы безопасности, имеет решающее значение при обеспечении безопасности управляемого кластера Kubernetes. В основе нашего инструмента лежит стремление помочь компаниям защитить контейнерные среды под управлением Kubernetes на протяжении всего их жизненного цикла. Еще одним важным шагом для нас стало подтверждение совместимости с платформой контейнеризации Nova Container Platform», – отметил Андрей Ганюшкин, коммерческий директор Luntry.

Luntry – комплексная защита контейнеров и Kubernetes на всех стадиях жизненного цикла приложения. Решение обеспечивает безопасность процессов, помогает создать инфраструктуру без слепых зон и наладить бесшовную коммуникацию между командами даже в самых крупных проектах. Решение покрывает весь процесс разработки и эксплуатации в контейнерных средах, включая такие функции, как сканирование безопасности образов и Kubernetes-ресурсов, runtime-защита, защита сети и анализ RBAC. Начиная со встраивания в CI/CD-систему, Luntry позволяет анализировать безопасность образов на основе открытых источников. Анализ безопасности также можно проводить и в полностью закрытом контуре.

Nova Container Platform – российская безопасная платформа контейнеризации на базе Kubernetes, которая устанавливается всего за 10 минут. Решение включает все необходимые инструменты для размещения и эксплуатации контейнеризированных приложений, в том числе инструменты логирования и мониторинга, безопасности, управления сетью, а также инструменты для разработчиков. Управление Nova осуществляется через API или удобный веб-интерфейс. Платформа может быть развернута как поверх собственной виртуализации, так и в публичных облаках или на bare-metal.