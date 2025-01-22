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Ростелеком Сόлар ГК Гефест Технолоджиз heftech

Ростелеком - Сόлар ГК - Гефест Технолоджиз - heftech

 «Гефест Технолоджиз» — российский разработчик решений по кибербезопасности. Продукт компании, программный комплекс «Эгида», объединяет основной функционал для построения Security Operations Center, в том числе функции управления и анализа информации и событий информационной безопасности (SIEM), и замещает решения западных производителей.


22.01.2025 «Солар» планирует развивать собственную SIEM платформу 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 10 1
Luntry - Лантри - КлаудРан 17 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 23 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
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Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1528 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7095 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 327 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2186 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4476 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14325 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
Создано именных указателей - 166263.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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