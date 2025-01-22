Ростелеком - Сόлар ГК - Гефест Технолоджиз - heftech

«Гефест Технолоджиз» — российский разработчик решений по кибербезопасности. Продукт компании, программный комплекс «Эгида», объединяет основной функционал для построения Security Operations Center, в том числе функции управления и анализа информации и событий информационной безопасности (SIEM), и замещает решения западных производителей.