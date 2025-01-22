Ростелеком Сόлар ГК Гефест Технолоджиз heftech
«Гефест Технолоджиз» — российский разработчик решений по кибербезопасности. Продукт компании, программный комплекс «Эгида», объединяет основной функционал для построения Security Operations Center, в том числе функции управления и анализа информации и событий информационной безопасности (SIEM), и замещает решения западных производителей.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Хереш Игорь 23 1
|Андреевский Денис 1 1
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