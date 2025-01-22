«Солар» планирует развивать собственную SIEM платформу

ГК «Солар» приобрела 49% долю в российском разработчике платформы мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности «Гефест Технолоджиз». Сделка позволит группе укрепить позиции на растущем рынке корпоративных решений для управления и событиями информационной безопасности (SIEM). Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

«Гефест Технолоджиз» — российский разработчик решений по кибербезопасности. Продукт компании, программный комплекс «Эгида», объединяет основной функционал для построения Security Operations Center, в том числе функции управления и анализа информации и событий информационной безопасности (SIEM), и замещает решения западных производителей.

Продукт создан командой с двадцатилетним опытом разработки и руководства департаментами ИБ в крупнейших организациях ключевых отраслей экономики. По оценке «Солара», это одно из наиболее перспективных российских решений, которое за полтора года показало высокую динамику развития и позволяет строить амбициозную проекцию на ближайшее время.

Объем российского рынка SIEM в 2023 г. составил по разным оценкам от 20 до 24 млрд руб. В ближайшие годы этот сегмент может показать рост на уровне 9-10% ежегодно. Количество вендоров на горизонте двух лет может вырасти более чем в полтора раза.

Игорь Хереш, директор по управлению активами и M&A ГК «Солар»: «Приобретение доли в «Гефест Технолоджиз» — оптимальный шаг для развития бизнеса «Солара» на базе отечественной платформы мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности. Это позволит быстрее и эффективнее создать свой продукт в крупной нише и укрепить позицию Группы как одного из лидирующих вендоров. Мы планируем продвигать SIEM-систему как на B2B, включая крупнейшие предприятия ключевых отраслей, так и на B2G рынках».

Денис Андреевский, основатель и генеральный директор «Гефест Технолоджиз»: «У нашего решения есть преимущество перед большинством западных конкурентов: это расширенная функциональность в рамках единого программного комплекса, которая позволяет кратно повысить скорость эволюции процессов SOC в компании, одновременно оптимизируя расходы на инфраструктуру и обучение персонала. Решение соответствует требованиям регуляторов и демонстрирует сертифицированный уровень защиты. Опыт и ресурсы «Солара» — в отраслевом, финансовом, юридическом, маркетинговом и кадровом аспекте — помогут нам в полной мере реализовать потенциал и предложить российскому рынку надежное и эффективное решение».

Сделка с «Гефест Технолоджиз» стала еще одним звеном в реализуемой стратегии неорганического роста «Солара». 2024 г. стал для группы наиболее активным с точки зрения инвестиционной деятельности. В конце декабря 2024 г. «Солар» завершил сделку по приобретению компании «Элвис-Плюс», доведя общую долю владения активом до 100%. В течение года группа также приобрела 100% аудитора кибербезопасности Digital Security, венчурную долю разработчика средств защиты контейнеров Kubernetes компании Luntry, а также осуществила вход в капитал SA-решения «Secure-T». В 2022 г. «Солар» приобрел 100% активов компании «НТБ» и создал совместное предприятие «Солар-ТЗИ».