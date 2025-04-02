ГК «Солар», архитектор комплексной безопасности, объявил в 2025 году о запуске Solar Threat Intellegence Feeds — сервиса поставки потока данных (фидов) об актуальных киберугрозах в режиме 24/7. Cервис позволяет крупным компаниям непрерывно обогащать свой SOC (Security Operation Center) новыми знаниями об опасных инцидентах и вовремя предотвращать кибератаки. В основе фидов — уникальная база знаний, содержащая данные с сенсоров крупнейшего в РФ телеком-оператора «Ростелеком», а также телеметрию сервисов и продуктов «Солара».