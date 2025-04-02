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Cloud Advisor Клаудэдвайзор
Cloud Advisor — единая платформа, обеспечивающая безопасность, инвентаризацию и сокращение расходов в публичном облаке.
Cloud Advisor и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 1
|Yandex - Яндекс 7583 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 805 1
|Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 456 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147350 4
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 1
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