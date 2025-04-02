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Cloud Advisor Клаудэдвайзор


Cloud Advisor — единая платформа, обеспечивающая безопасность, инвентаризацию и сокращение расходов в публичном облаке.


02.04.2025 Как перейти в облако без риска для ИБ? 1
04.03.2024 Cloud Advisor запустил антивирус для пользователей публичных облаков 1
24.10.2023 Cloud Advisor обеспечивает защиту кластеров Kubernetes 1
30.03.2023 Cloud Advisor представляет поиск уязвимостей для пользователей «Яндекс.облака» и Cloud 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Cloud Advisor и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 1
Yandex - Яндекс 7583 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 805 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 456 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 4
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 518 3
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2827 2
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CWPP - Cloud Workload Protection Platform - Облачная платформа защиты рабочих нагрузок 4 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 254 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11312 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2992 1
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 947 1
Оцифровка - Digitization 4632 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 270 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 497 2
Huawei Cloud 60 1
Google Cloud Platform - GCP 316 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5538 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1563 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2186 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
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