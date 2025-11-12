Разделы

Цифровизация
|

Cloud Advisor выпустил обновление для борьбы с хаосом в публичном облаке

Компания Cloud Advisor, разработчик CNAPP-решения (Cloud-Native Application Protection Platform), представила обновление, которое позволяет полностью взять под контроль сложную динамичную облачную инфраструктуру. Теперь ИТ- и ИБ-специалисты смогут превратить публичное облако из «черного ящика» в полностью прозрачную и управляемую среду, сократив риски и расходы. Об этом CNews сообщили представители Cloud Advisor.

Cloud Advisor — единая платформа для обеспечения безопасности и сокращения расходов в публичном облаке. Продукт позволяет получать актуальную информацию об инфраструктуре в мультиоблачной среде и является инструментом в работе как ИБ-команды, так и ИТ-специалистов. Cloud Advisor адаптируется к динамике облака и автоматически обнаруживает новые активы (Asset Auto Discovery). При этом он предоставляет информацию об объектах на всех уровнях инфраструктуры, включая конфигурацию облака, управляемые кластеры Kubernetes и виртуальные машины.

В результате пользователи получают централизованную базу данных, которая содержит полную информацию обо всех ресурсах, их свойствах и взаимосвязях. Обновленный модуль «Инсайты» предоставляет инструмент для поиска и анализа этой информации, позволяя формулировать запросы любой степени сложности, например: «На каких публично доступных виртуальных машинах под управлением Windows находятся критические уязвимости

«Cloud Advisor не просто создает единую базу данных обо всех активах в публичном облаке, он кардинально упрощает и ускоряет ключевые процессы, предоставляя удобный инструмент для мгновенного получения ответов на большую часть вопросов об инфраструктуре», — сказал Ярослав Гуляков, главный специалист отдела КБ АО «Сбертех».

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Важной особенностью продукта является простота и скорость его развертывания. Благодаря запатентованной безагентной технологии DiskScan подключение сервиса занимает минуты, а первое полное сканирование — всего несколько часов.

Генеральный директор Cloud Advisor Михаил Захряпин: «Без CNAPP, который давно стал стандартом на Западе, невозможно безопасно и эффективно использовать публичное облако. Мы создали Cloud Advisor как первое в России решение этого класса — не как опцию, а как ключевой инструмент для работы с облаком. Он дает контроль там, где раньше был хаос: повышает безопасность, упрощает управление и сокращает расходы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics публикует новый атлас «Импортозамещение» с 4 картами рынка

Госструктура потратила больше 10 миллиардов на проект управления БПЛА в воздушном пространстве России

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Минфин: ИИ-агенты рассматривают бюджетные заявки за минуту, живые сотрудники — неделями

5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов

Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/