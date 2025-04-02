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Захряпин Михаил



02.04.2025 Как перейти в облако без риска для ИБ? 1
08.12.2015 «Яндекс» поглотил разработчиков знаменитого российского антивируса 1
20.12.2012 Agnitum выпустила новую продуктовую линейку Outpost 8 1
16.08.2012 Россияне купили антивирусного разработчика-банкрота из Европы 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Захряпин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Яндекс Agnitum - Агнитум 67 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 2
Yandex - Яндекс 7583 2
X Corp - Twitter 2875 1
Sophos - SophosLabs 416 1
Питерская группа связистов 435 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 456 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1254 1
Trend Micro 609 1
Palo Alto Networks 151 1
CrowdStrike Holdings 43 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 248 1
Cloud Advisor - Клаудэдвайзор 4 1
Wiz 17 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 720 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 242 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1072 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7492 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12882 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 403 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9324 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2935 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2121 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5472 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11312 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 947 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1289 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2254 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4015 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11616 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6894 1
Оцифровка - Digitization 4632 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2827 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 614 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3972 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2734 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1593 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2557 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6327 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12916 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 518 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1579 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2575 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 314 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 312 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10297 1
Яндекс Agnitum Outpost 49 3
Яндекс Agnitum Outpost Firewall 23 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 432 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Яндекс Agnitum Outpost Security Suite - Outpost Network Security Business 27 1
Яндекс Agnitum Outpost Antivirus - Outpost AV Service 25 1
Microsoft Windows 15829 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4617 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 497 1
NVision Барьер 669 1
Чачава Александр 103 1
Гостев Александр 82 1
Карнаухова Екатерина 8 1
Полищук Дмитрий 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 2
Венгрия 840 2
Ближний Восток 2970 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 425 1
Венгрия - Будапешт 113 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6280 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4516 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2538 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 513 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 263 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2186 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7841 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8164 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1655 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 639 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 1
Vanson Bourne 49 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2468 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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