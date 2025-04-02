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Захряпин Михаил
|02.04.2025
|Как перейти в облако без риска для ИБ? 1
|08.12.2015
|«Яндекс» поглотил разработчиков знаменитого российского антивируса 1
|20.12.2012
|Agnitum выпустила новую продуктовую линейку Outpost 8 1
|16.08.2012
|Россияне купили антивирусного разработчика-банкрота из Европы 1
Захряпин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 720 1
|Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 242 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1072 1
|Чачава Александр 103 1
|Гостев Александр 82 1
|Карнаухова Екатерина 8 1
|Полищук Дмитрий 14 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147350 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 2
|Венгрия 840 2
|Ближний Восток 2970 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 425 1
|Венгрия - Будапешт 113 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 639 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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