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Cloud Advisor представляет поиск уязвимостей для пользователей «Яндекс.облака» и Cloud

Российский разработчик ПО компания Cloud Advisor добавила в свой продукт возможности выявления и приоритизации уязвимостей в операционных системах, пакетах и библиотеках на виртуальных машинах, работающих в публичных облаках «Яндекс.облако» и Cloud. Об этом CNews сообщили представители Cloud Advisor.

Cloud Advisor выпускает продукт класса CSPM (Cloud Security Posture Management), который обеспечивает безопасность, соответствие требованиям, сокращение расходов и инвентаризацию в публичном облаке.

С добавлением модуля поиска уязвимостей Cloud Advisor становится комплексной платформой для защиты облачной инфраструктуры на всех уровнях - от конфигурации облака до ПО, запущенного на виртуальных машинах.

Выявление уязвимостей осуществляется с помощью безагентного сканирования блочного хранилища. Такой подход обеспечивает развертывание продукта за минуты, 100% покрытие всей инфраструктуры, снижение общей стоимости владения и отсутствие влияния на производительность виртуальных машин.

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Все найденные уязвимости приоритизируются в зависимости от сетевой связности и прав объекта, на котором они найдены, с учетом информации о конфигурации облачной инфраструктуры. Дополнительно для приоритизации используются алгоритмы инструмента Vulristics, которые учитывают различные факторы: наличие публичных эксплойтов, тип уязвимости, CVSS оценку и т.д. Это позволяет сконцентрировать внимание на исправлении тех уязвимостей, которые имеют реальный риск для инфраструктуры.

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