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Безопасность Администратору Облака
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Cloud Advisor запустил антивирус для пользователей публичных облаков

Российский разработчик ПО компания Cloud Advisor добавила в свой продукт модуль «Антивирус», который сканирует виртуальные машины и образы контейнеров в публичном облаке. Антивирус осуществляет поиск шифровальщиков, троянов, вирусов, майнеров и прочего вредоносного ПО. Cloud Advisor – это средство защиты пользователей публичных облаков, включающее в себя CSPM, управление уязвимостями и защиту контейнерных сред.

Часто отделы кибербезопасности пренебрегают установкой антивирусного ПО на облачные сервера, так как подобные продукты оказывают влияние на производительность, что недопустимо для высоконагруженных систем, отмечают в Cloud Advisor. Централизованная установка, управление, обновление антивируса и обеспечение сетевой связности между агентами и сервером требует существенных усилий со стороны ИТ-подразделения и увеличивают стоимость внедрения и эксплуатации антивируса.

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Цифровизация

Cloud Advisor решает эту проблему с помощью инновационной запатентованной технологии. Антивирус в Cloud Advisor анализирует файлы не на самом диске виртуальной машины, а на его копии (снапшоте). Такой подход обеспечивает развертывание продукта за минуты, 100-процентное покрытие всей инфраструктуры и отсутствие влияния на производительность виртуальных машин.

Теперь пользователи публичных облаков смогут проверять сервера на вредоносное ПО, обеспечивая безопасность и соответствие требованиям регулятора с помощью легкого в развертывании и использовании инструмента.

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