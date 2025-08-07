EmDev Entaxy

EntaxyION является корпоративной шиной данных. Она позволяет объединять внутренние информационные системы компании с внешними информационными системами подрядчиков и заказчиков в единое информационное поле. Продукт также входит в единый реестр российского ПО. Уникальность Entaxy ION заключается в том, что это low-code платформа, основанная на Apache Camel, что позволяет создавать интеграции с минимальным привлечением разработчика.