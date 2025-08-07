Разделы

EmDev Entaxy

EntaxyION является корпоративной шиной данных. Она позволяет объединять внутренние информационные системы компании с внешними информационными системами подрядчиков и заказчиков в единое информационное поле. Продукт также входит в единый реестр российского ПО. Уникальность Entaxy ION заключается в том, что это low-code платформа, основанная на Apache Camel, что позволяет создавать интеграции с минимальным привлечением разработчика.

07.08.2025 Axiom JDK и «Емдев» подтвердили совместимость отечественного Java-стека с решениями Entaxy и Incomand 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.04.2024 Константин Аксёнов: Deckhouse Kubernetes Platform — первый российский дистрибутив Kubernetes 1
01.02.2024 «Флант» и «Емдев» объявили о совместимости платформ Deckhouse и Entaxy ION 2
10.07.2023 Совместимость интеграционной платформы Entaxy и контейнерной платформы Imagenarium 1
25.04.2023 Axiom JDK Pro и Entaxу запущены в совместную промышленную эксплуатацию 1
10.04.2023 «Олли ИТ» пополнила дистрибьюторский портфель программными продуктами EmDev 1

EmDev - ЕмДев 21 5
IBM - International Business Machines Corp 9494 2
Oracle Corporation 6790 2
Flant - Флант 129 2
Broadcom - VMware 2427 2
НКК - ГКС - Доверенная среда 53 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
Kairos Digital - Кайрос Диджитал 8 1
MuleSoft 6 1
Microsoft Corporation 24987 1
8639 1
Nginx - Энджайникс 181 1
SimbirSoft - СимбирСофт 97 1
AMD - Advanced Micro Devices 4359 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 35 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 276 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2216 1
SAP SE 5363 1
Softline - Софтлайн 3071 1
Diasoft - Диасофт 965 1
Red Hat 1331 1
Naumen - Наумен 660 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 182 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 244 1
Atlassian 127 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 131 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 586 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 1
Nvidia Corp 3617 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 78 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 352 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 102 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 16 1
Luntry - Лантри - КлаудРан 20 1
Газпром ЦПС 31 1
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 10 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 89 1
Примо РПА 16 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 150 1
Газпром нефть 648 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 95 1
Почта России ПАО 2199 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 158 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2921 1
Лента - Сеть розничной торговли 2194 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Газпром ПАО 1379 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 476 1
ПСБ - Промсвязьбанк 877 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 532 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 250 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 80 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 100 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 81 1
Роснефть НК - нефтяная компания 523 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 65 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12321 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4588 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5059 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3206 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1429 1
Федеральное казначейство России 1832 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 230 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 43 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1412 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69838 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7875 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21568 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31057 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14144 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32635 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6458 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1686 3
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 386 3
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1123 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11947 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26407 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54432 2
DevOps - Development и Operations 982 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22207 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2708 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2139 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1048 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 321 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29936 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2610 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1813 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10774 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6001 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7049 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1962 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6699 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 108 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 827 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12564 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2636 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 305 1
Сервер приложений - Application server 344 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 433 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15945 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13014 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10941 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3973 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2300 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 18 3
Docker - Платформа распределённых приложений 392 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1466 2
BellSoft - LiberCat 56 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 126 2
Linux OS 10536 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4863 2
Oracle Java - язык программирования 3266 1
Oracle Java Development Kit - JDK 185 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 127 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 120 1
Equiron Imagenarium 8 1
Apache Camel 73 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1402 1
Технос-К - Сакура PRO 32 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 786 1
Carbon Soft - EvaTeam 21 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 58 1
Apache ServiceMix 2 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
Фактор-ТС - Factor-ESB - FESB - Интеграционная платформа 6 1
Microsoft Windows 16054 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 586 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 506 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 549 1
Red Hat OpenShift 134 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 282 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 181 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 937 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 132 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 46 1
IBM DataPower 11 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1890 1
Atlassian - Confluence 133 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 17 1
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 14 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 127 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 15 1
Delta Computers - Delta Sprut 7 1
Какунин Алексей 19 4
Кузнецов Александр 136 1
Смирнов Денис 24 1
Баталов Александр 25 1
Занятнова Валерия 1 1
Легостаева Светлана 96 1
Дегтярь Владислав 3 1
Мыскин Роман 38 1
Шенберг Дмитрий 20 1
Имнаишвили Георгий 1 1
Глазков Александр 145 1
Терещенко Денис 88 1
Сергеев Сергей 155 1
Панченко Иван 152 1
Албычев Александр 168 1
Федоров Алексей 127 1
Качанов Олег 120 1
Мельникова Алиса 96 1
Иванов Михаил 108 1
Решетников Максим 35 1
Шпак Василий 248 1
Белов Алексей 26 1
Безбогов Сергей 57 1
Киселев Сергей 66 1
Галеев Сергей 36 1
Гулевич Руслан 32 1
Иодковский Станислав 96 1
Петухов Антон 48 1
Врацкий Андрей 147 1
Сологуб Денис 74 1
Деверилин Павел 34 1
Харитонов Дмитрий 60 1
Аксенов Константин 39 1
Чернышев Андрей 69 1
Филимонов Антон 21 1
Терещенко Максим 20 1
Загуренко Тимофей 2 1
Мейнцер Антон 19 1
Чудинов Дмитрий 64 1
Ванюшкин Дмитрий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 151710 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52843 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14329 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9526 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2712 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53469 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3481 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5665 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4136 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19636 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2532 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14461 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3123 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3063 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6036 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5119 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 440 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3598 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25169 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5096 1
Экономический эффект 1145 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49920 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30785 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7589 1
Аудит - аудиторский услуги 2897 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 455 1
Льготы - Льготные кредиты 149 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1619 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7135 1
Gartner - Гартнер 3587 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 1
CNews FORUM Кейсы 275 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1166 1
