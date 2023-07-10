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Импортонезависимость
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Совместимость интеграционной платформы Entaxy и контейнерной платформы Imagenarium

Специалисты ЕМДЕВ и инженеры Kairos Digital провели испытания и подтвердили возможность работы интеграционной платформы Entaxy в контейнерной платформе Imagenarium. Совместная работа этих продуктов выводит на новый уровень построение интеграционных решений на предприятии, уменьшая время развертывания и добавляя простоту эксплуатации. Совместная работа этих продуктов увеличивает отказоустойчивость и надежность и существенно сокращает риски потери информации. Оба продукта входят в реестр Минцифры и полностью соответствуют требованиям импортозамещения.

Для проведения функционального тестирования специалисты создали специализированные скрипты запуска, установили и запустили продукты на отдельном тестовом окружении. Тесты показали полную совместимость программных продуктов.

Entaxy — «low-code» платформа для интеграции различных информационных систем. Продукт входит в реестр Минцифры России. Благодаря широкой библиотеке готовых типовых элементов настройка платформы осуществляется в сжатые сроки одним аналитиком на стороне заказчика. Участие в интеграции разработчиков требуется только в случае кастомных решений. При этом Entaxy функционально не уступает разработкам международных компаний, а ее стоимость значительно ниже зарубежных аналогов.

Imagenarium — Post-DevOps-платформа на базе Docker, сокращающая сроки разработки, оптимизирующая процессы управления средами, отладки, тестирования, мониторинга, промышленной эксплуатации и доставки ПО заказчикам. Платформа для упрощения и автоматизации процессов разработки, тестирования и развертывания. Imagenarium регламентирует и унифицирует данные процессы, позволяя всем членам команды эффективно взаимодействовать, и базируется на версионировании и парадигме Infrastructure as Code.

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