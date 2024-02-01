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«Флант» и «Емдев» объявили о совместимости платформ Deckhouse и Entaxy ION

«Флант» и «Емдев» объявили о технологической совместимости своих продуктов. В результате тестирования, проведенного инженерами обеих компаний, был выдан сертификат, подтверждающий работу программного обеспечения Deckhouse и Entaxy ION.

Deckhouse — платформа с открытым исходным кодом для создания и управления Kubernetes-кластерами на различных инфраструктурах, включая публичные и приватные облака, а также bare-metal-серверы. Deckhouse включает в себя оригинальную версию Kubernetes и дополнительные модули, предоставляющие функциональность автомасштабирования, мониторинга, балансировки нагрузки, обеспечения безопасности и многих других возможностей. Deckhouse зарегистрирована в Едином реестре российского ПО в категории «Системы контейнеризации и контейнеры».

Entaxy ION, в свою очередь, является корпоративной шиной данных. Она позволяет объединять внутренние информационные системы компании с внешними информационными системами подрядчиков и заказчиков в единое информационное поле. Продукт также входит в Единый реестр российского ПО. Уникальность Entaxy ION заключается в том, что это low-code-платформа, основанная на Apache Camel, что позволяет создавать интеграции с минимальным привлечением разработчика.

Сертификат официально подтверждает совместимость платформ Deckhouse и Entaxy ION. Такое сотрудничество значительно упрощает процесс выбора и внедрения необходимого программного обеспечения для клиентов.

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Цифровизация

«Уверен, подтверждение совместимости Deckhouse и Entaxy ION является важным шагом в создании передовых решений, отвечающих всем современным вызовам и обеспечивающих высокую производительность, масштабируемость и безопасность систем. Сотрудничество с «Емдев» позволяет объединить наши знания, опыт и экспертизу, чтобы предложить нашим клиентам инновационные технологии, помогающие им вести бизнес надежно и эффективно», – сказал Александр Баталов, генеральный директор компании «Флант».

«Наше сотрудничество предоставляет enterprise-клиентам возможность реализовать стратегию цифрового суверенитета, обеспечив независимость от внешних поставщиков, и при этом соблюдать требования, предъявляемые к критическим информационным инфраструктурам. Совместные усилия «Флант» и «Емдев» позволяют современному бизнесу в России оставаться конкурентоспособным в быстро меняющемся ИТ-ландшафте и неизменно добиваться успеха», – сказал Алексей Какунин, генеральный директор компании «Емдев».

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