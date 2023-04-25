Axiom JDK Pro и Entaxу запущены в совместную промышленную эксплуатацию

Специалисты компании «Емдев» и инженеры Axiom JDK провели испытания и подтвердили совместимость интеграционной платформы Entaxy и среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro. На одном из предприятий обрабатывающей отрасли идет промышленная эксплуатация тандема этих решений. Успешное тестирование позволяет рекомендовать Entaxy в сертифицированном российском Java-окружении для решения задач цифрового суверенитета. Эта интеграция поможет избежать рисков при реализации планов по импортозамещению ПО и соблюдать требования, предъявляемые к критическим информационным инфраструктурам. Об этом CNews сообщили представители компании «Емдев».

Для проведения функционального тестирования специалисты развернули резервную копию информационной системы заказчика, которая в ИТ-архитектуре использует и платформу Entaxy, и среду Axiom JDK Pro. Тесты показали полную совместимость программных продуктов.

Entaxy — «low-code» платформа для интеграции различных информационных систем. Продукт входит в реестр Минцифры России. Благодаря широкой библиотеке готовых типовых элементов настройка платформы осуществляется в сжатые сроки одним аналитиком на стороне заказчика. Участие в интеграции разработчиков требуется только в случае кастомных решений. При этом Entaxy функционально не уступает разработкам международных компаний, а ее стоимость значительно ниже зарубежных аналогов.

Axiom JDK Pro, российская платформа Java, используется в системах, требующих высокого уровня безопасности, критических информационных инфраструктурах, сложных ИТ-ландшафтах финансовых и государственных систем. Это единое решение для облачных, серверных и десктопных систем, соответствующее стандарту Java SE. Продукт входит в реестр Минцифры России, создается в концепции жизненного цикла безопасной разработки (SDL) и поддерживает максимальное количество существующих системных конфигураций, включая отечественные ОС и СУБД, аппаратные и процессорные платформы, приложения и облака.

«В условиях санкционного давления и ухода с локального рынка ведущих мировых ИТ-поставщиков ключевой задачей разработчиков является обеспечение бесперебойной и безопасной работы информационных систем российского бизнеса, финансовых компаний, государственных учреждений, — сказал Алексей Какунин, генеральный директор компании «Емдев». — Успешное завершение тестирования на совместимость Entaxy и Axiom JDK Pro и запуск в промышленную эксплуатацию — это важное событие для ИТ-отрасли, расширяющее применение российского стека Java, и еще один шаг на пути обеспечения информационной безопасности и технологического суверенитета».

«Совместимость и сертификация технологий в соответствии с российскими требованиями — это инструменты, которые ускоряют импортозамещение и реализуют его на практике. Мы инвестируем в эти направления и благодарим партнеров за сотрудничество, — отметил Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK. — Безопасность, надежность и суверенность – главные преимущества, которые обеспечивает Axiom JDK Pro, доверенная среда разработки и исполнения Java. Мы уверены, что отечественное интеграционное решение, предлагаемое совместно с «Емдев», поможет заказчикам поддерживать непрерывность бизнеса и повышать отказоустойчивость критически важных систем».

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Команда Axiom JDK производит и поддерживает полный стек программных продуктов для разработки и исполнения Java приложений с обеспечением цифрового суверенитета и санкционной устойчивости. Это стандартизованный сервер приложений Libercat и семейство продуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других продуктов. Они создаются в соответствии с концепцией жизненного цикла безопасной разработки (SDL), что позволяет поддерживать защищенность систем на их основе как на этапе построения, так и на протяжении всего срока эксплуатации. Продукты входят в реестр Минцифры России и помогают решать задачи бизнеса и государства в серверном, облачном и IoT-применениях Java технологий.

Компания «Емдев» представлена на рынке с 2005 г. и развивает два основных направления —портальное и интеграционное. Корпоративный портал «Инкоманд» и интеграционная платформа Entaxy, собственные разработки компании, входят в реестр Минцифры России. Заказчиками являются российские и зарубежные компании из нефтегазовой, банковской, страховой, розничной, промышленной и ряда других отраслей.