«Олли ИТ» пополнила дистрибьюторский портфель программными продуктами EmDev

Компания «Олли ИТ» заключила дистрибьюторское соглашение с отечественным разработчиком EmDev на поставку продуктов Incomand (инструмент для создания корпоративных порталов) и Entaxy (low-code решение для организации сервисной шины предприятия). Об этом CNews сообщили представители «Олли ИТ».

Срочная замена продуктов западных производителей, ушедших из страны, и миграция разработанных на их основе приложений, – задачи, с которыми столкнулись многие российские компании. Партнерство «Олли ИТ» и ЕmDev поможет не только решить эти задачи максимально безболезненно и в сжатые сроки, но и сократить ежегодные расходы на содержание таких важных элементов ИТ-ландшафта как корпоративный портал и корпоративная сервисная шина.

Кроссплатформенное решение Incomand содержит библиотеку виджетов и позволяет создать портал без привлечения программистов. Это замена решениям, ранее созданным на платформах западных производителей, в частности Microsoft Sharepoint. Портфолио переходов на Incomand постоянно расширяется. Например, компания «Рольф» мигрировала на портал на базе Incomand за три месяца до даты продления подписки Sharepoint с сохранением всех существующих бизнес-процессов, добавлением новых функций и сокращением расходов на программное обеспечение.

Функциональные характеристики Entaxy дают возможность заменить решения, реализованные на базе продуктов IBM, Oracle, MuleSoft и др. Low-code платформа Entaxy включает в себя несколько open source решений и разработанную компанией EmDev библиотеку готовых типовых элементов модулей и коннекторов для создания интеграционных маршрутов обмена данными между информационными системами без привлечения разработчиков.

«Мы рады представить нашим партнерам продукты Incomand и Entaxy, поскольку считаем, что с их помощью можно эффективно решать задачи, стоящие перед заказчиками в сегменте корпоративных порталов и системных шин, — отметил Денис Смирнов, директор департамента дистрибьюции «Олли ИТ». — Партнеры «Олли ИТ» будут обеспечены нашей поддержкой в проведении демонстраций, тестов и пилотных проектов по продуктам EmDev».

«Сотрудничество с компанией «Олли ИТ» открывает для нас доступ к широкой партнерской сети и возможность донести до наших потенциальных клиентов все преимущества наших продуктов, — сказал Алексей Какунин, генеральный директор компании EmDev. — В лице «Олли» мы получаем не только новый канал продаж, но и надежного помощника в проведении сделки на всех этапах – начиная с проведения презентаций продуктов и заканчивая внедрением».

***

Компания «Олли ИТ» работает на рынке информационных технологий с 1992 г. в качестве Value Added дистрибьютора в сегментах виртуализации серверов, рабочих станций и приложений, контейнерных платформ и больших данных.

Компания EmDev — отечественный разработчик программного обеспечения с 2005 г.