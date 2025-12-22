Получите все материалы CNews по ключевому слову
MuleSoft
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
MuleSoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1491 1
|NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
|Anytime - Оператор каршеринга 15 1
|Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2172 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 1
|Сазонов Артем 1 1
|Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 1
|Дворкин Виктор 3 1
|Какунин Алексей 20 1
|Смирнов Денис 25 1
|Gartner - Гартнер 3613 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.