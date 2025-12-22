Разделы

22.12.2025 Как повысить качество взаимодействия между системами и избавиться от ручного переноса данных 1
10.04.2023 «Олли ИТ» пополнила дистрибьюторский портфель программными продуктами EmDev 1
20.12.2022 Cервисные шины могут сэкономить свыше 900 млн рублей: как выбрать отечественную ESB 1
16.07.2021 EPAM потратил $10 млн на покупку мальтийской ИТ-компании 1
02.12.2020 Знаменитый корпоративный мессенджер Slack продан за $28 млрд 1
02.03.2016 Пять главных тенденций облачной интеграции данных в 2016 году 1
01.10.2014 Аналитики: открытое ПО начинает теснить проприетарное 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

MuleSoft и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25256 3
Oracle Corporation 6879 3
IBM - International Business Machines Corp 9556 2
Salesforce 457 2
Talend 13 1
X Corp - Twitter 2908 1
Meta Platforms - Facebook 4537 1
Softline - Софтлайн 3279 1
GitHub 973 1
Red Hat 1345 1
Dropbox 512 1
Adobe Systems 1572 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 1
Salesforce - Tableau Software 114 1
Teradata - Терадата 219 1
Salesforce - Informatica 135 1
Zendesk 37 1
Cloudera 60 1
Tibco Software 87 1
Google LLC 12282 1
Runscope 7 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 74 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
EPAM Deltix 2 1
Softline - Develonica - Девелоника 153 1
EmDev - ЕмДев 23 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1491 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Anytime - Оператор каршеринга 15 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2172 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4681 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6700 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7632 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7300 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 353 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 533 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 736 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 895 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1167 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17133 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 1
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 23 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 227 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3187 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 160 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2451 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1441 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 476 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 691 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 1
Red Hat OpenShift 135 2
Dell Boomi 5 1
EmDev Entaxy 9 1
MuleSoft - Mule ESB 7 1
Microsoft Azure 1462 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1217 1
Microsoft Teams - MS Teams 618 1
Microsoft Office 365 983 1
Apache Hadoop 447 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 228 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 361 1
Docker - Платформа распределённых приложений 440 1
Drupal - CMS-система 81 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 88 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 27 1
Salesforce Heroku 23 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 13 1
Crashlytics 8 1
SugarCRM 36 1
Tibco Cloud 2 1
Microsoft BizTalk Server 106 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 18 1
Сазонов Артем 1 1
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 1
Дворкин Виктор 3 1
Какунин Алексей 20 1
Смирнов Денис 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Беларусь - Белоруссия 6039 1
Индия - Bharat 5708 1
Испания - Королевство 3761 1
Мальта - Республика 134 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6253 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10339 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
Экономический эффект 1219 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 119 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1728 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 223 1
Gartner - Гартнер 3613 1
