Знаменитый корпоративный мессенджер Slack продан за $28 млрд

Разработчик ПО Salesforce покупает корпоративный мессенджер Slack почти за $28 млрд. Сделка поможет укрепить позиции Slack на рынке средств общения и усилить конкуренцию с Microsoft и ее мессенджером Teams – по мнению создателей Slack, Microsoft намерена уничтожить их продукт, используя свое доминирующее положение на мировом рынке.

Slack продался

Компания Salesforce объявила о покупке корпоративного мессенджера Slack, прямого конкурента Microsoft Teams. Сделка будет завершена во II квартале финансового 2022 года, а ее сумма составила $27,7 млрд. Для сравнения, в феврале 2014 г. компания Facebook отдала за WhatsApp $19 млрд.

Salesforce – это американский разработчик программного обеспечения. Покупка Slack стала крупнейшим за всю его историю – до этого компания выкупила разработчика платформы для визуализации и аналитики данных Tableau, заплатив за него $15,7 млрд, а компания MuleSoft, занимающаяся разработкой интеграционного ПО, обошлась ей в $6,5 млрд.

Сама Salesforce существует с 1999 г. Ее основной продукт – это одноименная CRM-система, которую она предоставляет клиентам по модели SaaS (Software as s Service). В списке компаний, купленных Salesforce, могла оказаться и Twitter – стороны рассматривали возможность сделки в 2016 г., но акционеры соцсети выступили против.

Условия сделки

Стороны сошлись на том, что акционеры мессенджера Slack получат $26,79 млрд наличными и 0,0776 обыкновенных акций Salesforce за каждую акцию Slack. После выполнения всех условий сделки Slack превратится из отдельной компании в операционное подразделение Salesforce, однако крупных кадровых перестановок пока не планируется. В частности, основатель Slack Стюарт Баттерфилд (Stewart Butterfield), занимающий в настоящее время пост гендиректора Slack, сохранит свою должность.

Разработчики Slack уверены, что сделка с Salesforce пойдет на пользу их детищу

Сам Баттерфилд поспешил заверить всех, что мессенджер Slack сохранит статус открытой и независимой платформы. Об этом он сообщил в своем Twitter, добавив, что сделка с Salesforce – это повод для развития компании.

Впервые о планах Slack перейти в собственность Salesforce стало известно в конце ноября 2020 г. Издание The Wall Street Journal сообщало, что сразу после появления этой информации акции корпоративного мессенджера подорожали на 25%, а рыночная стоимость компании – $17 млрд до приблизительно $20 млрд.

Cемь лет истории

Slack был запущен Стюартом Баттерфилдом в августе 2013 г., а само его название – это сокращение от «Searchable Log of All Conversation and Knowledge», что переводится как «Журнал бесед и данных с функцией поиска». Slack обладает всеми возможностями современных мессенджеров, в том числе позволяет участникам команды общаться в каналах, приватных группах и непосредственно друг с другом, а также проводить поиск по содержимому бесед.

Slack умеет интегрироваться с сервисами Google Drive, Trello, Dropbox, Box, Heroku, IBM Bluemix, Crashlytics, GitHub, Runscope и Zendesk. В марте 2016 г. в мессенджер были добавлены функции голосовых и видеозвонков.

По итогам II квартала финансового 2021 года, завершившегося для Slack 31 июля 2020 г., выручка компании выросла на 49% год к году и достигла $215,9 млн при одновременном сокращении убытков с $359,6 млн за аналогичный период прошлого финансового года до $73 млн. Компания также сообщила о 30-процентном росте количества платных клиентов год к году – из стало 130 тыс.

Конкуренция с Microsoft

Одно из последствий сделки между Slack и Salesforce, считают аналитики CNBC – это усиление позиций мессенджера в вопросе конкуренции с Microsoft Teams. Софтверный гигант запустил собственный корпоративный мессенджер в ноябре 2016 г., спустя три года с момента релиза Slack.

В июле 2018 г., как сообщал CNews, Microsoft решила укрепить позиции Teams на рынке корпоративных мессенджеров – она запустила его полностью бесплатную версию, доступную для всех. До этого Teams могли пользоваться только подписчики сервиса Office 365, в настоящее время известного как Microsoft 365. Открытие Teams для широкого круга пользователей на бесплатной основе профильные СМИ расценивают как очередной шаг в конкуренции со Slack, который предлагает бесплатную версию с момента своего запуска.

В последующие годы давление Teams на Slack усиливалось, и в июле 2020 г. его создатели не выдержали и обратились за помощью к властям. Они подали на Microsoft жалобу в Еврокомиссию, в которой указали на неконкурентное поведение корпорации.

Создатели Slack обвинили ее в использовании своего доминирующего положения для распространения Teams, в том числе и через Office, и предположили, что Microsoft хочет уничтожить Slack. Microsoft в ответ заявили, что им удалось выбиться в лидеры за счет большего числа сервисов, интегрированных в Teams.

К концу марта 2020 г. согласно статистике самих разработчиков, число ежедневно активных пользователей Slack достигло 12,5 млн в глобальных масштабах, хотя еще в начале марта 2020 г. их было около 10 млн. Для сравнения, в Teams их на тот момент было порядка 75 млн.