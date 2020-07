Slack просит защитить ее от Microsoft: «Они хотят нас убить»

Разработчики корпоративного мессенджера Slack обратились в Еврокомиссию с жалобой на неконкурентное поведение Microsoft. Они обвинили ее в использовании своего доминирующего положения для распространения собственного мессенджера Teams, в том числе и через Office, и предположили, что Microsoft хочет уничтожить Slack. Microsoft в ответ заявили, что им удалось выбиться в лидеры за счет большего числа сервисов, интегрированных в Teams.

Борьба мессенджеров

Компания Slack Technologies, разработчик корпоративного мессенджера Slack, подала на корпорацию Microsoft антимонопольную жалобу в Еврокомиссию. Обвинения сводятся к неконкурентному поведению последней и злоупотреблению доминирующим положением на рынке.

Суть претензии Slack Technologies заключается в том, что Microsoft, по ее мнению, использует нечестные способы продвижения собственного корпоративного мессенджера Teams, прямого конкурента Slack. В частности, в жалобе в Европейскую комиссию описан механизм распространения Teams в качестве дополнения к самому популярному пакету офисных программ в мире – Microsoft Office.

«Мы не сомневаемся в преимуществах нашего сервиса, но не можем игнорировать нелегальные действия, которые лишают пользователей возможности выбора инструментов, которые им требуются», – заявил вице-президент по коммуникациям и политике Slack Джонатан Принс (Jonathan Prince). Его слова приведены на официальном сайте Slack Technologies.

Разработчики Slack уверены, что Microsoft играет нечестно. Решение за Еврокомиссией

«Это намного больше, чем “Slack против Microsoft”. Это противостояние двух совершенно разных философий будущего цифровых экосистем. Slack предлагает открытый и гибкий подход, дающий пользователям возможность построить лучшие для них решения. Этот подход – угроза сервисам Microsoft. Мы хотим 2% от вашего бюджета на программные продукты, и это делает остальные 98% более ценными, а им каждый раз нужны все 100%», – добавил Принс.

Недовольство конкурентной политикой Microsoft руководство Slack Technologies высказывало еще в мае 2020 г. Гендиректор компании и создатель Slack Стюарт Баттерфилд (Stewart Butterfield) в разговоре с представителями ресурса The Verge выразил опасение, что Microsoft стремится уничтожить Slack. «Возможно, Microsoft одержима идеей убить нас, и Teams – инструмент для этого», – заявил Баттерфилд.

Что такое Slack

Slack — это корпоративный мессенджер, запущенный Стюартом Баттерфилдом в феврале 2014 г. Название Slack произошло от словосочетания «Searchable Log of All Conversation and Knowledge», то есть «Журнал бесед и данных с функцией поиска». Slack позволяет участникам команды общаться в каналах, приватных группах и непосредственно друг с другом, а также проводить поиск по содержимому бесед. Может интегрироваться с такими сервисами как Google Drive, Trello, Dropbox, Box, Heroku, IBM Bluemix, Crashlytics, GitHub, Runscope и Zendesk. В марте 2016 г. в мессенджер были добавлены функции голосовых и видеозвонков. К концу марта 2020 г. согласно статистике самих разработчиков, число ежедневно активных пользователей Slack достигло 12,5 млн в глобальных масштабах, хотя еще в начале марта 2020 г. их было около 10 млн. Рост их количества за этот период был спровоцирован переходом миллионов людей на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Четыре года конкуренции

Корпоративный мессенджер Microsoft Teams был запущен в ноябре 2016 г., спустя два года с момента релиза Slack. Он изначально позиционировался как конкурент творению Slack Technologies.

Это дали понять и сами создатели Slack – за несколько часов до презентации Teams они опубликовали в газете New York Times длинное, на всю страницу, обращение к Microsoft, где поприветствовали компанию на рынке бизнес-коммуникаций и дали несколько советов, как себя вести.

Нашумевшее письмо Slack своим конкурентам, опубликованное в New York TImes

В июле 2018 г., как сообщал CNews, Microsoft решила укрепить позиции Teams на рынке корпоративных мессенджеров – она запустила его полностью бесплатную версию, доступную для всех. До этого Teams могли пользоваться только подписчики сервиса Office 365, в настоящее время известного как Microsoft 365. Открытие Teams для широкого круга пользователей на бесплатной основе профильные СМИ расценивают как очередной шаг в конкуренции со Slack, который предлагает бесплатную версию с момента своего запуска.

По словам гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы (Satya Nadella), к концу апреля 2020 г. в Teams фиксировалось 75 млн ежедневно активных пользователей. В конце марта 2020 г., по его словам, их было на 30 млн меньше.

Реакция Microsoft

По информации CNBC, Еврокомиссия получила иск Slack Technologies. Ее представитель заявил, что жалоба компании будет рассмотрена в надлежащем тому порядке.

Представители Microsoft не стали комментировать заявление Slack о неконкурентном поведении софтверного гиганта ввиду использования Office в качестве инструмента продвижения Teams. Они лишь подчеркнули, что Slack отстала от Teams из-за отсутствия критически важных пользователям функций.

Microsoft считает, что для борьбы с Teams на равных у Slack не хватает функций

«Мы создали Teams, чтобы объединить возможность совместной работы и возможность подключения через видео, потому что это то, чего хотят люди. В период пандемии коронавируса Teams рекорд быстро нарастил свою долю рынка благодаря сервису видеоконференций, которого у Slack не было. Мы готовы предоставить требуемую информацию Европейской комиссии и ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у нее», – сказал представитель Microsoft сотрудникам The Verge.

Следует отметить, что существует разница между видеозвонками, которые существуют в Slack с 2016 г., и видеоконференций. Первые предлагают видеобеседы в формате тет-а-тет, тогда как вторые обеспечивают возможность коллективного видеообщения.