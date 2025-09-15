Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182949
ИКТ 14218
Организации 11053
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3505
Системы 26210
Персоны 78633
География 2945
Статьи 1553
Пресса 1254
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2716
Мероприятия 871

Slack Technologies


УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 Под угрозой огромного штрафа Microsoft вырезает Teams из MS Office и снижает цены на офисный пакет 1
23.07.2020 Slack просит защитить ее от Microsoft: «Они хотят нас убить» 1
18.09.2017 Slack получил четверть миллиарда долларов инвестиций 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Slack Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25052 3
Box inc - box.com - box.net 366 2
Runscope 7 2
Zendesk 37 2
Dropbox 505 2
GitHub 927 2
Flipkart Group 17 1
Atlassian 134 1
SoftBank Group 266 1
Uber 334 1
Softbank Vision Fund 12 1
WeWork 6 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8651 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8009 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1380 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6795 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12707 1
Crashlytics 8 2
Salesforce Heroku 23 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 81 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 337 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 219 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 184 2
Microsoft Office 3889 1
Microsoft Teams - MS Teams 595 1
Microsoft Office 365 967 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 2
Bullock Jonathan - Баллок Джонатан 2 1
Sama Alok - Сама Алок 2 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 210 1
Великобритания - Лондон 2397 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52995 1
Саудовская Аравия - Королевство 623 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4049 1
Франция - Французская Республика 7943 1
Япония 13435 1
Германия - Федеративная Республика 12861 1
Испания - Королевство 3746 1
Индия - Bharat 5608 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2033 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17065 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5370 1
Bloomberg 1362 1
Times 634 1
The Verge - Издание 585 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 211 1
NYT - The New York Times 1081 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2554 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще