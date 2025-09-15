Под угрозой огромного штрафа Microsoft вырезает Teams из MS Office и снижает цены на офисный пакет

Вырезать Teams из Office

Корпорация Microsoft согласовала с регуляторами Европейского союза (ЕС) отделение мессенджера и сервиса видеоконференцсвязи Teams от пакета офисных приложений Office. Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

Согласно заявлению главного органа исполнительной власти ЕС, соглашение, заключенное с американским технологическим гигантом, поможет искоренить применение практик, ослабляющих конкуренцию на рынке программного обеспечения для бизнеса.

В рамках взятых на себя обязательств Microsoft отныне будет предлагать европейцам подписочные продукты Office 365 и Microsoft 365 без Teams, причем по более низкой цене, нежели ранее. Действующие клиенты из числа обладателей долгосрочных лицензий на Office смогут перейти на версию продукта без Teams и тем самым сэкономить от 1 до 8 евро в месяц, в зависимости от типа выбранной подписки.

Кроме того, пользователям разрешат осуществлять выгрузку данных из Teams для переноса в ПО и сервисы других производителей. Microsoft также будет обязана разрешить взаимодействие веб-сервисов Office, в частности онлайн-версий редакторов Word, Excel и PowerPoint, с ПО и сервисами сторонних разработчиков. Для этого компания опубликует дополнительную документацию, содержащую рекомендации по достижении интероперабельности между ее и сторонними продуктами.

Соглашение в части отделения Teams от Office рассчитано на семь лет, в части функциональной совместимости сервисов Microsoft с разработками сторонних компаний – на 10 лет. Причем новые условия лицензирования распространяются не только на пользователей из ЕС, но и из всех остальных регионов присутствия компании.

В ответ на жалобу Slack

Договоренности между Microsoft и Еврокомиссии должны положить конец разбирательству, начатому в 2020 г. по инициативе компании Slack Technologies, тогдашнему владельцу корпоративного мессенджера Slack – одного из основных конкурентов Teams.

Slack Technologies, в конце 2020 г. вошедшая в состав компании Salesforce, пожаловалась властям ЕС на то, что интеграция Teams с Office позволила корпорации Microsoft получить несправедливое конкурентное преимущество перед другими участниками рынка.

В 20242 г. Еврокомиссия прислала Microsoft обвинительное заключение, в котором отметила, что система Teams получила нечестное преимущество, что нанесло ущерб конкурентам, в частности, Slack и Zoom. В ответ на это тогдашний генеральный директор Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) заверил чиновников, что компания постарается выработать решение, которое устроит всех.

В сентябре 2025 г. CNews со ссылкой на Bloomberg писал, что европейские регуляторы готовы одобрить предложение Microsoft, которое предусматривает продажу Teams отдельно от пакетов Office 365 и Microsoft 365 и прочие меры, впоследствии согласованные с компанией. Ожидалось, что о решении будет официально объявлено до конца сентября 2025 г.

Соглашение между Microsoft и ЕК было достигнуто на фоне роста напряженности и разногласий между Брюсселем и Вашингтоном относительно регулирования деятельности технологических гигантов. На европейском рынке во многих сферах, к примеру, в облачной, доминируют американские игроки. ЕС хотелось бы больше так называемого цифрового суверенитета, но действующая администрация США предпочла бы сохранить все как есть.

В начале сентября ЕК оштрафовала корпорацию Google почти на 3 млрд евро за антиконкурентную практику в сфере рекламных технологий. Этот шаг вызывал острую критику со стороны президента США Дональда Трампа (Donald Trump), который не преминул пригрозить заокеанским партнерам введением пошлин на товары, импортируемые из Европы, в качестве ответной меры.

Взаимоотношения Microsoft с европейскими регуляторами

Договор с регуляторами ЕС позволит Microsoft избежать потенциально колоссального оборотного штрафа, который может достигать 10% от совокупных продаж компании по всему миру за год.

В Европе Microsoft и ранее преследовалась за нарушения антимонопольного законодательства. В 2004 г. Еврокомиссия выписала компании штраф размере 497 млн евро за злоупотребления на рынке серверного ПО, а также за то, что покупателей Windows обязывают приобретать проигрыватель Windows MediaPlayer.

В 2008 г. в отношении Microsoft под руководством ЕК было начато сразу два расследования. Первое затрагивало совместимость некоторых продуктов Microsoft, включая Office 2007 и .NET Framework, а также ПО для серверов. Причиной второго расследования стали заявления норвежской компании Opera Software от 2007 г., в которых утверждалось, что интеграция веб-браузера Internet Explorer в установочный пакет Windows незаконна.