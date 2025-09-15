Под угрозой огромного штрафа Microsoft вырезает Teams из MS Office и снижает цены на офисный пакет

Под угрозой огромного штрафа Microsoft вырезает Teams из MS Office и снижает цены на офисный пакетMicrosoft договорилась с Еврокомиссией об отделении Teams от Office для урегулирования антимонопольных претензий, которые могли обернуться для компании большим оборотным штрафом. Тем самым гигант из Редмонда положил конец разбирательству, растянувшемсу на пять лет. Начало ему положила тогда еще самостоятельная Slack Technologis. Теперь бизнес-клиенты во всех регионах присуствия компании смогут приобрести пакеты Microsoft 365 и Office 365 без Teams и по сниженной цене. Экономия составит 1-8 евро.
Вырезать Teams из Office
Корпорация Microsoft согласовала с регуляторами Европейского союза (ЕС) отделение мессенджера и сервиса видеоконференцсвязи Teams от пакета офисных приложений Office. Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.
Согласно заявлению главного органа исполнительной власти ЕС, соглашение, заключенное с американским технологическим гигантом, поможет искоренить применение практик, ослабляющих конкуренцию на рынке программного обеспечения для бизнеса.
В рамках взятых на себя обязательств Microsoft отныне будет предлагать европейцам подписочные продукты Office 365 и Microsoft 365 без Teams, причем по более низкой цене, нежели ранее. Действующие клиенты из числа обладателей долгосрочных лицензий на Office смогут перейти на версию продукта без Teams и тем самым сэкономить от 1 до 8 евро в месяц, в зависимости от типа выбранной подписки.
Кроме того, пользователям разрешат осуществлять выгрузку данных из Teams для переноса в ПО и сервисы других производителей. Microsoft также будет обязана разрешить взаимодействие веб-сервисов Office, в частности онлайн-версий редакторов Word, Excel и PowerPoint, с ПО и сервисами сторонних разработчиков. Для этого компания опубликует дополнительную документацию, содержащую рекомендации по достижении интероперабельности между ее и сторонними продуктами.
Соглашение в части отделения Teams от Office рассчитано на семь лет, в части функциональной совместимости сервисов Microsoft с разработками сторонних компаний – на 10 лет. Причем новые условия лицензирования распространяются не только на пользователей из ЕС, но и из всех остальных регионов присутствия компании.
В ответ на жалобу Slack
Договоренности между Microsoft и Еврокомиссии должны положить конец разбирательству, начатому в 2020 г. по инициативе компании Slack Technologies, тогдашнему владельцу корпоративного мессенджера Slack – одного из основных конкурентов Teams.
Slack Technologies, в конце 2020 г. вошедшая в состав компании Salesforce, пожаловалась властям ЕС на то, что интеграция Teams с Office позволила корпорации Microsoft получить несправедливое конкурентное преимущество перед другими участниками рынка.
В 20242 г. Еврокомиссия прислала Microsoft обвинительное заключение, в котором отметила, что система Teams получила нечестное преимущество, что нанесло ущерб конкурентам, в частности, Slack и Zoom. В ответ на это тогдашний генеральный директор Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) заверил чиновников, что компания постарается выработать решение, которое устроит всех.
В сентябре 2025 г. CNews со ссылкой на Bloomberg писал, что европейские регуляторы готовы одобрить предложение Microsoft, которое предусматривает продажу Teams отдельно от пакетов Office 365 и Microsoft 365 и прочие меры, впоследствии согласованные с компанией. Ожидалось, что о решении будет официально объявлено до конца сентября 2025 г.
Соглашение между Microsoft и ЕК было достигнуто на фоне роста напряженности и разногласий между Брюсселем и Вашингтоном относительно регулирования деятельности технологических гигантов. На европейском рынке во многих сферах, к примеру, в облачной, доминируют американские игроки. ЕС хотелось бы больше так называемого цифрового суверенитета, но действующая администрация США предпочла бы сохранить все как есть.
В начале сентября ЕК оштрафовала корпорацию Google почти на 3 млрд евро за антиконкурентную практику в сфере рекламных технологий. Этот шаг вызывал острую критику со стороны президента США Дональда Трампа (Donald Trump), который не преминул пригрозить заокеанским партнерам введением пошлин на товары, импортируемые из Европы, в качестве ответной меры.
Взаимоотношения Microsoft с европейскими регуляторами
Договор с регуляторами ЕС позволит Microsoft избежать потенциально колоссального оборотного штрафа, который может достигать 10% от совокупных продаж компании по всему миру за год.
В Европе Microsoft и ранее преследовалась за нарушения антимонопольного законодательства. В 2004 г. Еврокомиссия выписала компании штраф размере 497 млн евро за злоупотребления на рынке серверного ПО, а также за то, что покупателей Windows обязывают приобретать проигрыватель Windows MediaPlayer.
В 2008 г. в отношении Microsoft под руководством ЕК было начато сразу два расследования. Первое затрагивало совместимость некоторых продуктов Microsoft, включая Office 2007 и .NET Framework, а также ПО для серверов. Причиной второго расследования стали заявления норвежской компании Opera Software от 2007 г., в которых утверждалось, что интеграция веб-браузера Internet Explorer в установочный пакет Windows незаконна.