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Microsoft Office 2007

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.07.2010 Microsoft Office 2010 не смог превзойти по продажам своего предшественника

(Stephen Baker), результаты продаж пакета Microsoft Office 2010 в течение первых двух недель с момента его официального релиза оказались «немного разочаровывающими». Так, по данным NPD Group, продажи Office 2007 в соответствующий период были успешней по числу проданных копий. Более того, спрос на Office 2007 в текущем году несколько опережает прогнозы аналитиков, передает Cnet.com. П
05.03.2010 Microsoft Office 2010 можно получить бесплатно

Для участия в программе Office 2010 Technology Guarantee, которая позволяет перейти с Office 2007 на Office 2010 бесплатно, необходимо выполнить следующие шаги. Купить Office 2007 или новый персональный компьютер с Office 2007 и активировать приобретенную копию пак
29.04.2009 Windows Vista и MS Office 2007 обновились

ерационной системы Windows Server 2008 компании получают среду виртуализации Hyper-V, полностью интегрированную в систему. Одновременно с SP2 для Windows Vista был выпущен второй пакет обновления для Microsoft Office 2007. После его установки в Microsoft Office добавляется совместимость с открытым форматом ODF, продвигаемым ODF Alliance. Управляющий директор этой организации Марино Марчич (
02.06.2008 SP1 для Office 2007 будет автоматически загружаться с 16 июня

стему автоматических обновлений Microsoft Update начиная с 16 июня 2008 года. Напомним, что впервые Microsoft Office 2007 SP1 был предоставлен для свободной загрузки в декабре 2007 года. Устано
22.05.2008 День ИТ-победы: MS Office поддержит открытый формат документов

получив поддержку 86% членов организации ISO и IEC. В настоящий момент OOXML поддерживается пакетом Microsoft Office 2007, однако для работы с этим форматом в предыдущих версиях MS Office необх
22.05.2008 Microsoft сделает ODF и PDF «родными» форматами Office 2007

Microsoft расширяет количество поддерживаемых форматов в пакете офисных приложений Microsoft Office 2007. На сегодняшний день последний офисный пакет может работать с 20-ю разл
12.05.2008 Автоматическое обновление Office 2007 начнется в июне

Корпорация Microsoft планирует с 16 июня начать распространение первого сервисного пакета для Office 2007 через службу автоматического обновления, сообщает InformationWeek. Office 2007
22.04.2008 Документы Microsoft Office 2007 не соответствуют стандарту OOXML, принятому ISO

После проведения некоторых тестов выяснилось, что документы текстового редактора Word, входящего в состав последней версии Microsoft Office 2007 не соответствуют последним спецификациям стандарта ISO OOXML. Такой вывод сделал руководитель группы, ответственной за OOXML-стандарт, Алекс Браун (Alex Brown). В послании
31.03.2008 Microsoft Office 2007 стал доступным для российских студентов

, Microsoft объявила о начале действия в России международной программы «Student Select - Доступный Microsoft Office 2007 для студента и преподавателя». Программа позволяет студентам, преподава
01.02.2008 Microsoft Office 2007 «подстегнул» рынок ПО

С выходом Microsoft Office 2007 в прошлом году рынок программного обеспечения достиг своей наивысшей то
15.01.2008 Новые обвинения против Microsoft: Office 2007 и IE в фокусе

ии антимонопольного законодательства и вытеснении с рынка производителей программного обеспечения, сообщает Reuters. Первое расследование затронет совместимость некоторых продуктов Microsoft, включая Office 2007 и .NET Framework, а также программное обеспечение для серверов. Причиной разбирательства послужило обращение Европейского комитета взаимодействия систем (European Committee for Inte
15.01.2008 Microsoft Office 2007: количество обращений в службу поддержки возросло на 55%

ых по заказу Microsoft и посвященных оценке пользователями и ИТ-специалистами работы с приложениями Microsoft Office 2007. Forrester провели опросы в США и Канаде среди 749 сотрудников компаний
14.01.2008 Британским школам не советуют переходить на Vista и Office 2007

Британские школы не должны переходить на операционную систему Windows Vista и пакет офисных приложений Office 2007, говорится в докладе Британского агентства по образованию в области коммуникациий и технологий (BECTA). Школы могут рассмотреть вопрос об использовании Vista только при полной смене
27.12.2007 «Фронт ПК» дает шанс приобщиться к MS Office 2007

ания «Фронт ПК», объявила о начале поставок ПК домашней и офисной серии с предустановленным пакетом Microsoft Office 2007. Благодаря присоединению компании к партнерской программе Office Ready,
12.12.2007 Microsoft обновила Office 2007 и Windows XP

Корпорация Microsoft сообщила о выпуске Service Pack 1 (SP1) для Office 2007, а также о том, что кандидатский релиз Service Pack 3 (SP3) для Windows XP теперь
12.12.2007 Microsoft выпустила обновления для Office 2007 и Windows XP

Microsoft выпустила пакеты обновлений для двух своих продуктов: Office 2007 и Windows XP. Как сообщается в компании, Service Pack 1 для Office 2007 по
06.12.2007 Microsoft Office 2007 SP1 выйдет 11 декабря

Как стало известно из блога ZDNet, корпорация Microsoft планирует выпустить Office 2007 SP1 11 декабря, хотя первоначально выпуск первого крупного пакета обновлений офис
05.09.2007 Microsoft выпустила Windows Vista и Office 2007 на татарском языке

о общества» ООО «Майкрософт Рус» объявило о локализации на татарский язык Microsoft Windows Vista и Microsoft Office 2007. Эти продукты будут доступны на татарском языке с помощью интерфейса La
19.04.2007 В Китае появились ПК с пробной версией MS Office 2007

рами приступило к продажам настольных ПК и ноутбуков с предустановленной 60-дневной пробной версией Microsoft Office 2007, сообщает DigiTimes. По заявлению представителей Microsoft Taiwan, в ми
16.03.2007 BenQ R42: новая линейка лэптопов с пробной версией MS Office 2007

ого отображения UltraVivid, процессорами Intel Core 2 Duo и видеокартами VIA Chrome9 HC DX9 IGP. Все модели будут продаваться с предустановленной Windows Vista и бесплатной 60-дневной пробной версией Microsoft Office Pro 2007. Из других особенностей новой линейки стоит отметить наличие во всех моделях специальной системы охлаждения, которая принудительно забирает воздух из окружающей среды,
26.02.2007 Microsoft Office 2007: первая уязвимость

. В настоящее время уязвимость эксплуатируется редко, возможно, в связи с малой распространенностью Office 2007. Исполнительный директор eEye Росс Браун (Ross Brown) заявил, что эксплойт к данн
26.02.2007 Найдена первая уязвимость в MS Office 2007

ет заражать компьютер при открытии документов Office Publisher 2007. По словам разработчиков eEye Digital Security, столь скорое обнаружение первой серьезной уязвимости (с момента официального выхода MS Office 2007 прошло всего около месяца) их немного удивило. По словам исполнительного директора компании Росса Брауна (Ross Brown), столь быстрое обнаружение уязвимости далеко не играет на ру
19.02.2007 Презентация Vista и Office 2007 прошла в «Ледяном доме»

На праздновании выпуска Vista и Office 2007 в Торонто был построен «ледяной дом» Microsoft для презентации. «Дом» представляет собой «офис» из ледяных кубиков, внутри которого все построено изо льда — от подставок для ручек д
15.02.2007 Office 2007 вдвое обогнал Office 2003 по выручке за неделю продаж

Потребительская версия Microsoft Office 2007, выпущенная в США 28 января, за первую неделю принесла вдвое большую вы
14.02.2007 MS Office 2007 обогнал по продажам своего предшественника

Microsoft Office 2007, дата начала официальных продаж которого пришлась на 28 января, принес распростра
08.02.2007 Office Ready: уже в России

и глобальной программы Office Ready, которая представляет собой новую бизнес-модель продаж продукта Microsoft Office 2007 домашним пользователям и компаниям малого бизнеса. Данная программа пре
30.01.2007 Windows Vista и Office 2007 вышли в продажу

ентной совместной работы компании Microsoft со своими пользователями и партнерами. «Windows Vista и Microsoft Office 2007 изменят способы работы и развлечения», - говорит Билл Гейтс (Bill Gates
20.12.2006 Программы "Мапилаб" совместимы с Microsoft Windows Vista и Microsoft Office 2007

soft Exchange Server, сообщила о совместимости основной части продуктов с Microsoft Windows Vista и Microsoft Office 2007. В настоящее время в продуктовой линейке компании «Мапилаб» 18 программ
04.12.2006 Начались продажи Windows Vista и Office 2007

orkelsson), руководителя группы Information Worker российского представительства Microsoft, в исследования и разработку новых продуктов Microsoft были сделаны значительные инвестиции. «Windows Vista, Office 2007 и Exchange Server 2007 тестировались гораздо тщательнее, чем любой из известных программных продуктов», — подчеркнул г-н Торкельссон. Действительно, разработка продуктов осущес
09.11.2006 Брэд Уилсон: CRM Titan станет частью Office 2007

ий, французский или какой угодно. То же самое с валютой. Вообще-то мы планировали ввести поддержку разных валют еще пару лет назад, но... В общем, мы не успели. Наконец, третье нововведение связано с Office 2007 и Vista. Решение CRM должно хорошо взаимодействовать с этими базовыми продуктами. Унификация интерфейса с Microsoft Outlook и интеграция с Office 2007 — тут есть, над чем пор
07.11.2006 Microsoft Office 2007 готов к выпуску

Компания Microsoft сообщила о завершении разработки Office 2007 и готовности его к выпуску 30 ноября для корпоративных пользователей. В тот же день для бизнеса выйдет Windows Vista и почтовый сервис 2007 Exchange. «Финишная линия разработки пере
23.10.2006 Презентация Windows Vista и Office 2007 состоится в Канаде

Согласно канадскому сайту Microsoft MSDN, презентация Windows Vista и Office 2007 в Канаде состоится 23 ноября. Корпорация проведет серию мероприятий для потенциальных заказчиков в этой стране, представив им Vista, Office и новую версию Exchange - Exchange Server
15.09.2006 Microsoft выпустила обновленную бету Office 2007

В четверг Microsoft представила обновленный вариант второй бета-версии Office 2007, выпущенной впервые в мае. Вторая бета имеет статус «технического обновления». Но
01.08.2006 Бета-версия Office 2007 станет платной

Со среды, 2 августа, Microsoft вводит плату за загрузку бета-версии Office 2007. Желающим посмотреть на новый продукт придется заплатить символическую плату в полтора доллара. Таким образом, компания намерена окупить расходы на содержание сервера загрузок. «Мы

30.06.2006 Выход Office 2007 откладывается

Microsoft объявила о задержке выпуска Office 2007  из-за проблем с производительностью в последних тестовых версиях. Пакет будет готов не в октябре, а к концу года, а на прилавках появится еще позже. Прежний срок, октябрь, был анон
01.06.2006 В России представили вторую бету Office 2007

В состав Office 2007 вошли клиентские, серверные приложения и службы. Новый Office Professional Plus в
26.05.2006 Microsoft ввела допверсию Office 2007
16.02.2006 Microsoft выпустит несколько версий Office 2007

авила семейство пакетов "2007 Microsoft Office", известного ранее под названием "Office 12". Первый Office 2007 выйдет во втором полугодии. В новом офисном пакете изменен интерфейс. Как утвержд

Публикаций - 266, упоминаний - 333

Microsoft Office 2007 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25842 207
Intel Corporation 12859 22
IBM - International Business Machines Corp 9717 22
Google LLC 12764 18
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 840 16
Apple Inc 13253 11
HP Inc. 5907 10
Oracle Corporation 7099 10
Adobe Systems 1603 10
OpenText - Micro Focus - Novell 880 9
Softline - Софтлайн 3783 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
9671 6
SAP SE 5625 5
AMD - Advanced Micro Devices 4688 5
Red Hat 1380 5
Corel Corporation 341 5
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 4
Dell EMC 5204 4
Acer Group - Acer Inc 2814 4
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 4
Nvidia Corp 4065 3
Otello Corporation - Opera Software 340 3
Samsung Electronics 11121 3
Cisco Systems 5378 3
Meta Platforms - Facebook 4631 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5821 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 3
Directum - Директум 1280 3
Canonical 223 3
Yahoo! 3729 3
HP - Hewlett-Packard 3667 3
TDF - The Document Foundation 47 2
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 2
Открытые технологии 731 2
Box inc - box.com - box.net 377 2
Softkey - Софткей 215 2
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 423 2
Резонанс НПП 407 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 3
Россети Ленэнерго 1699 1
Гранит 57 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 356 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 142 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 28 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
ГАЗЭКС - Уральские газовые сети 2 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Северсталь ПАО - Северсталь Ресурс 18 1
Якутзолотонедра СП 1 1
Роллтон ТД 11 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 185 1
Mossack Fonseca 5 1
Smurfit Kappa - Каппа Рус - Kappa Rus - Смерфит Каппа Рус 6 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Fazer - Oy Karl Fazer Ab - Фацер 6 1
Microsoft Central Marketing Group - Microsoft Marketing Academy 3 1
Казцентрэлектропровод - KCEP - Kazcentrelectroprovod 1 1
Главофисторг - Элмар Трейд 1 1
eBay Inc 1642 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Почта России ПАО 2387 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1162 1
Microsoft - LinkedIn 705 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 237 1
McDonald’s - Макдоналдс 221 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 1
Boeing 1032 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2794 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 373 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5996 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3595 4
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 3
Судебная власть - Judicial power 2521 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5789 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3213 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 199 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
Районные суды РФ 196 2
ECIS - European Committee for Interoperable Systems - Европейский комитет взаимодействия систем 3 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14012 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 144 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5460 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 260 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 515 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 276 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р - ГУЭБиПК МВД - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 218 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 217 1
UK Department of Trade and Industry - UK Department for Business and Trade - UK CMA - Competition and Markets Authority - UK OFT - Office of Fair Trading - Бюро честной торговли Великобритании 3 1
Администрация Калининграда - органы государственной власти 6 1
Администрация Ижевска 7 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
U.S. Department of Defense - USSTRATCOM - United States Strategic Command - Стратегическое командование Вооружённых сил США 22 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1902 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1215 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 756 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1529 17
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 6
Apache Software Foundation - ASF 231 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 100 2
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Международная академия связи - МАС 46 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
АТУ - Ассоциация технических университетов - Technical Universities Association 5 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28489 85
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 37
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2250 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 34
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8739 31
OASIS - ODF, ODT, XODT, ODP - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 271 30
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17076 29
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1922 28
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10124 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12970 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35574 20
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14381 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13784 19
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5528 18
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22740 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15523 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10451 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36600 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13249 14
Стандартизация - Standardization 2350 13
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1983 13
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8030 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7797 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14847 12
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5713 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26492 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27053 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14077 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18465 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7714 10
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4903 9
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США - Джорджия 336 3
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