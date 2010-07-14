Microsoft Office 2010 не смог превзойти по продажам своего предшественника (Stephen Baker), результаты продаж пакета Microsoft Office 2010 в течение первых двух недель с момента его официального релиза оказались «немного разочаровывающими». Так, по данным NPD Group, продажи Office 2007 в соответствующий период были успешней по числу проданных копий. Более того, спрос на Office 2007 в текущем году несколько опережает прогнозы аналитиков, передает Cnet.com. П

Microsoft Office 2010 можно получить бесплатно Для участия в программе Office 2010 Technology Guarantee, которая позволяет перейти с Office 2007 на Office 2010 бесплатно, необходимо выполнить следующие шаги. Купить Office 2007 или новый персональный компьютер с Office 2007 и активировать приобретенную копию пак

Windows Vista и MS Office 2007 обновились ерационной системы Windows Server 2008 компании получают среду виртуализации Hyper-V, полностью интегрированную в систему. Одновременно с SP2 для Windows Vista был выпущен второй пакет обновления для Microsoft Office 2007. После его установки в Microsoft Office добавляется совместимость с открытым форматом ODF, продвигаемым ODF Alliance. Управляющий директор этой организации Марино Марчич (

SP1 для Office 2007 будет автоматически загружаться с 16 июня стему автоматических обновлений Microsoft Update начиная с 16 июня 2008 года. Напомним, что впервые Microsoft Office 2007 SP1 был предоставлен для свободной загрузки в декабре 2007 года. Устано

День ИТ-победы: MS Office поддержит открытый формат документов получив поддержку 86% членов организации ISO и IEC. В настоящий момент OOXML поддерживается пакетом Microsoft Office 2007, однако для работы с этим форматом в предыдущих версиях MS Office необх

Microsoft сделает ODF и PDF «родными» форматами Office 2007 Microsoft расширяет количество поддерживаемых форматов в пакете офисных приложений Microsoft Office 2007. На сегодняшний день последний офисный пакет может работать с 20-ю разл

Автоматическое обновление Office 2007 начнется в июне Корпорация Microsoft планирует с 16 июня начать распространение первого сервисного пакета для Office 2007 через службу автоматического обновления, сообщает InformationWeek. Office 2007

Документы Microsoft Office 2007 не соответствуют стандарту OOXML, принятому ISO После проведения некоторых тестов выяснилось, что документы текстового редактора Word, входящего в состав последней версии Microsoft Office 2007 не соответствуют последним спецификациям стандарта ISO OOXML. Такой вывод сделал руководитель группы, ответственной за OOXML-стандарт, Алекс Браун (Alex Brown). В послании

Microsoft Office 2007 стал доступным для российских студентов , Microsoft объявила о начале действия в России международной программы «Student Select - Доступный Microsoft Office 2007 для студента и преподавателя». Программа позволяет студентам, преподава

Microsoft Office 2007 «подстегнул» рынок ПО С выходом Microsoft Office 2007 в прошлом году рынок программного обеспечения достиг своей наивысшей то

Новые обвинения против Microsoft: Office 2007 и IE в фокусе ии антимонопольного законодательства и вытеснении с рынка производителей программного обеспечения, сообщает Reuters. Первое расследование затронет совместимость некоторых продуктов Microsoft, включая Office 2007 и .NET Framework, а также программное обеспечение для серверов. Причиной разбирательства послужило обращение Европейского комитета взаимодействия систем (European Committee for Inte

Microsoft Office 2007: количество обращений в службу поддержки возросло на 55% ых по заказу Microsoft и посвященных оценке пользователями и ИТ-специалистами работы с приложениями Microsoft Office 2007. Forrester провели опросы в США и Канаде среди 749 сотрудников компаний

Британским школам не советуют переходить на Vista и Office 2007 Британские школы не должны переходить на операционную систему Windows Vista и пакет офисных приложений Office 2007, говорится в докладе Британского агентства по образованию в области коммуникациий и технологий (BECTA). Школы могут рассмотреть вопрос об использовании Vista только при полной смене

«Фронт ПК» дает шанс приобщиться к MS Office 2007 ания «Фронт ПК», объявила о начале поставок ПК домашней и офисной серии с предустановленным пакетом Microsoft Office 2007. Благодаря присоединению компании к партнерской программе Office Ready,

Microsoft обновила Office 2007 и Windows XP Корпорация Microsoft сообщила о выпуске Service Pack 1 (SP1) для Office 2007, а также о том, что кандидатский релиз Service Pack 3 (SP3) для Windows XP теперь

Microsoft выпустила обновления для Office 2007 и Windows XP Microsoft выпустила пакеты обновлений для двух своих продуктов: Office 2007 и Windows XP. Как сообщается в компании, Service Pack 1 для Office 2007 по

Microsoft Office 2007 SP1 выйдет 11 декабря Как стало известно из блога ZDNet, корпорация Microsoft планирует выпустить Office 2007 SP1 11 декабря, хотя первоначально выпуск первого крупного пакета обновлений офис

Microsoft выпустила Windows Vista и Office 2007 на татарском языке о общества» ООО «Майкрософт Рус» объявило о локализации на татарский язык Microsoft Windows Vista и Microsoft Office 2007. Эти продукты будут доступны на татарском языке с помощью интерфейса La

В Китае появились ПК с пробной версией MS Office 2007 рами приступило к продажам настольных ПК и ноутбуков с предустановленной 60-дневной пробной версией Microsoft Office 2007, сообщает DigiTimes. По заявлению представителей Microsoft Taiwan, в ми

BenQ R42: новая линейка лэптопов с пробной версией MS Office 2007 ого отображения UltraVivid, процессорами Intel Core 2 Duo и видеокартами VIA Chrome9 HC DX9 IGP. Все модели будут продаваться с предустановленной Windows Vista и бесплатной 60-дневной пробной версией Microsoft Office Pro 2007. Из других особенностей новой линейки стоит отметить наличие во всех моделях специальной системы охлаждения, которая принудительно забирает воздух из окружающей среды,

Microsoft Office 2007: первая уязвимость . В настоящее время уязвимость эксплуатируется редко, возможно, в связи с малой распространенностью Office 2007. Исполнительный директор eEye Росс Браун (Ross Brown) заявил, что эксплойт к данн

Найдена первая уязвимость в MS Office 2007 ет заражать компьютер при открытии документов Office Publisher 2007. По словам разработчиков eEye Digital Security, столь скорое обнаружение первой серьезной уязвимости (с момента официального выхода MS Office 2007 прошло всего около месяца) их немного удивило. По словам исполнительного директора компании Росса Брауна (Ross Brown), столь быстрое обнаружение уязвимости далеко не играет на ру

Презентация Vista и Office 2007 прошла в «Ледяном доме» На праздновании выпуска Vista и Office 2007 в Торонто был построен «ледяной дом» Microsoft для презентации. «Дом» представляет собой «офис» из ледяных кубиков, внутри которого все построено изо льда — от подставок для ручек д

Office 2007 вдвое обогнал Office 2003 по выручке за неделю продаж Потребительская версия Microsoft Office 2007, выпущенная в США 28 января, за первую неделю принесла вдвое большую вы

MS Office 2007 обогнал по продажам своего предшественника Microsoft Office 2007, дата начала официальных продаж которого пришлась на 28 января, принес распростра

Office Ready: уже в России и глобальной программы Office Ready, которая представляет собой новую бизнес-модель продаж продукта Microsoft Office 2007 домашним пользователям и компаниям малого бизнеса. Данная программа пре

Windows Vista и Office 2007 вышли в продажу ентной совместной работы компании Microsoft со своими пользователями и партнерами. «Windows Vista и Microsoft Office 2007 изменят способы работы и развлечения», - говорит Билл Гейтс (Bill Gates

Программы "Мапилаб" совместимы с Microsoft Windows Vista и Microsoft Office 2007 soft Exchange Server, сообщила о совместимости основной части продуктов с Microsoft Windows Vista и Microsoft Office 2007. В настоящее время в продуктовой линейке компании «Мапилаб» 18 программ

Начались продажи Windows Vista и Office 2007 orkelsson), руководителя группы Information Worker российского представительства Microsoft, в исследования и разработку новых продуктов Microsoft были сделаны значительные инвестиции. «Windows Vista, Office 2007 и Exchange Server 2007 тестировались гораздо тщательнее, чем любой из известных программных продуктов», — подчеркнул г-н Торкельссон. Действительно, разработка продуктов осущес

Брэд Уилсон: CRM Titan станет частью Office 2007 ий, французский или какой угодно. То же самое с валютой. Вообще-то мы планировали ввести поддержку разных валют еще пару лет назад, но... В общем, мы не успели. Наконец, третье нововведение связано с Office 2007 и Vista. Решение CRM должно хорошо взаимодействовать с этими базовыми продуктами. Унификация интерфейса с Microsoft Outlook и интеграция с Office 2007 — тут есть, над чем пор

Microsoft Office 2007 готов к выпуску Компания Microsoft сообщила о завершении разработки Office 2007 и готовности его к выпуску 30 ноября для корпоративных пользователей. В тот же день для бизнеса выйдет Windows Vista и почтовый сервис 2007 Exchange. «Финишная линия разработки пере

Презентация Windows Vista и Office 2007 состоится в Канаде Согласно канадскому сайту Microsoft MSDN, презентация Windows Vista и Office 2007 в Канаде состоится 23 ноября. Корпорация проведет серию мероприятий для потенциальных заказчиков в этой стране, представив им Vista, Office и новую версию Exchange - Exchange Server

Microsoft выпустила обновленную бету Office 2007 В четверг Microsoft представила обновленный вариант второй бета-версии Office 2007, выпущенной впервые в мае. Вторая бета имеет статус «технического обновления». Но

Бета-версия Office 2007 станет платной Со среды, 2 августа, Microsoft вводит плату за загрузку бета-версии Office 2007. Желающим посмотреть на новый продукт придется заплатить символическую плату в полтора доллара. Таким образом, компания намерена окупить расходы на содержание сервера загрузок. «Мы

Выход Office 2007 откладывается Microsoft объявила о задержке выпуска Office 2007 из-за проблем с производительностью в последних тестовых версиях. Пакет будет готов не в октябре, а к концу года, а на прилавках появится еще позже. Прежний срок, октябрь, был анон

В России представили вторую бету Office 2007 В состав Office 2007 вошли клиентские, серверные приложения и службы. Новый Office Professional Plus в