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Fazer Oy Karl Fazer Ab Фацер

Fazer - Oy Karl Fazer Ab - Фацер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.07.2026 На маркетплейсе «М.Видео» появились конфеты, торты и шоколад 1
29.12.2020 Оборот igooods в 2020 году вырос до 7,8 млрд рублей 1
16.08.2016 Главного создателя Angry Birds наняли возрождать телефоны Nokia 1
28.02.2007 "Монолит-Инфо": российская ERP для бизнеса национального масштаба 1
01.08.2001 "Хлебный Дом": АСУ на производстве пряников 1
07.06.2001 "ВымпелКом" сообщил о завершении тестирования абонентами сети "Би Лайн GSM" 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Fazer и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25733 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 1
9545 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9491 1
Sony 6728 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 437 1
HMD Global - Nokia 140 1
Lenovo Motorola 3561 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 98 1
Монолит-Инфо 138 1
FIH Mobile 14 1
Rovio Mobile 41 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 235 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
iGooods 11 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2405 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Nike 196 1
Joom - маркетплейс 20 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 239 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
101Hotels.com 456 1
Якутзолотонедра СП 1 1
Smurfit Kappa - Каппа Рус - Kappa Rus - Смерфит Каппа Рус 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35968 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26212 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9250 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26639 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3800 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13889 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25423 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 557 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8203 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7779 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2626 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13020 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5338 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29613 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5357 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1165 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4235 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8578 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2666 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1068 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 175 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 1
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 336 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2016 1
Автоответчик - Answering machine 214 1
Управление финансами - Financial management 644 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1181 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 833 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 1
Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 1
Microsoft Windows 2000 8678 2
Siemens C - Siemens CX - Siemens CF - Siemens CC - серия мобильных телефонов 54 1
Монолит-Инфо - Монолит Персонал 6 1
Монолит-Инфо - Монолит DOS 3 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7598 1
Google Android 15193 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1786 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1202 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 1
Microsoft Office 2007 265 1
Монолит-Инфо - Монолит SQL - 12 1
Монолит-Инфо - Монолит ERP 14 1
Rovio Mobile - Angry Birds 112 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Монолит-Инфо - Монолит CRM 10 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 256 1
Procter&Gamble - Gillette 38 1
Кунис Григорий 7 1
Эпштейн Герман 32 1
Муромец Юлия 28 1
Плоткин Александр 4 1
Levoranta Kati - Леворанта Кэти 3 1
Rantala Pekka - Рантала Пекка 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165315 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19456 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54600 2
Европа 24922 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47428 2
Финляндия - Финляндская Республика 3693 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Сиверский 11 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Вязьма 25 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13786 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8524 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3453 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 659 1
Бельгия - Королевство 1189 1
Африка - Африканский регион 3635 1
Ближний Восток 3144 1
Франция - Французская Республика 8156 1
Австрия - Вена 261 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1005 1
Украина 7913 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1711 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 411 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3331 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 365 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 63 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 168 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 334 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 967 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дедовск 15 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Гороховец 10 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27147 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7048 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3119 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5550 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6555 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5088 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18070 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1258 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1394 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11556 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6569 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3818 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2409 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1761 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3958 1
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 165 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6140 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5442 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6998 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2661 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3558 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15957 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7491 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53207 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8784 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3017 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8886 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6530 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1201 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2864 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 156 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3455 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 990 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2312 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 804 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2383 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 141 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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