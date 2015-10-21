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Smurfit Kappa Каппа Рус Kappa Rus Смерфит Каппа Рус
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 16
Smurfit Kappa и организации, системы, технологии, персоны:
|Монолит-Инфо 138 4
|Witron 3 3
|Microsoft Corporation 25775 2
|SAP SE 5601 1
|Softline - Софтлайн 3743 1
|1С 9594 1
|Oracle Corporation 7074 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
|Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
|РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
|Honeywell 309 1
|ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
|АйТи 1519 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 1
|Рудова Ольга 1 1
|Эпштейн Герман 32 1
|Бар-Бирюкова Мария 105 1
|Муромец Юлия 28 1
|Плоткин Александр 4 1
|Ложечников Андрей 1 1
|Котряхов Сергей 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.