Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics

В МГУ обсудили инновационные технологии в образовании Компания BenQ при поддержке компании Texas Instruments DLP провела в Московском государственном университете международную научно-практическую конференцию «Инновационные технологии в образовательном про

BenQ показала проекторы MX850UST/MW851UST с технологией SmartEco Компания BenQ анонсировала два новых интерактивных проектора с технологией SmartEco. Новые короткофокусные DLP проекторы MX850UST/MW851UST позиционируются как экономичные проекторы для образовательных у

BenQ представила фотокамеру E1465 для новичков Компания BenQ расширила ряд цифровых компактных фотокамер и представила модель DC E1465. Это компактная модель имеет 14-мегапиксельную матрицу, дисплей 2.7 дюймов, широкоугольной объектив 27 мм, а также

"Стратегический" монитор от BenQ Компания BenQ, хорошо известная своими недорогими, но довольно качественными мониторами, анонсировала новую модель RL2240H. По словам конструкторов, монитор BenQ RL2240H в первую очередь предназн

BenQ анонсировала ультраяркий Full HD-проектор Компания BenQ объявила о расширении модельного ряда сверхъярких Full HD-проекторов. Речь идет о новой модели BenQ SH960. Проектор предназначен для использования в больших помещениях и практически

BenQ анонсировала два Full HD-проектора для домашних пользователей Компания BenQ представила на рынке два новых Full HD-проектора для домашнего использования. Речь идет о моделях BenQ W1100 и W1200. Устройства поддерживают встроенную DLP-технологию масштабирован

BenQ представила два LED-монитора Компания BenQ представила два новых ЖК-монитора с 24-дюймовой диагональю. Речь идет о развитии ранее показанной линейки LED-мониторов с VA-матрицей. VA-панели отличаются очень большими углами обзора – 1

BenQ готовит к выпуску Android-планшет Компания BenQ объявила о выходе на рынок планшетных компьютеров. В самом начале 2011 года она покажет модель R100, работающую на базе Android OS. Это будет устройство с 10.1-дюймовым экраном с разрешени

BenQ показала флагманский ультракомпакт с системой стабилизации Компания BenQ анонсировала выход на рынок следующей модели цифровых ультракомпактных камер линейки S в лице устройства S1420. Это 14-мегапиксельный фотоаппарат, имеющий встроенную продвинутую систему оп

BenQ показала видеокамеру с пико-проектором Компания BenQ анонсировала новую видеокамеру со встроенным миниатюрным видеопроектором. Устройство имеет сенсор на 5 мегапикселей с матрицей 1/3,2 дюймов типа CMOS. Есть поддержка 60-кратного увеличения

BenQ показала 3D-монитор для геймеров Компания BenQ выпустила новый монитор для любителей компьютерных игр. Устройство XL2410T представляет собой дисплей с разрешением 23.6 дюймов и с соотношением сторон 16:9. Он создан в партнерстве с комп

Компания BenQ выпустила мониторы на VA-матрице Компания BenQ анонсировала две новых линейки LED-мониторов с VA-матрицей. Модели из серии EW и VW стали первыми в мире экранами с высококонтрастными панелями с высокой цветопередачей, в частности в аспе

BenQ V2420H: 24 дюйма изящества и стиля Знакомство Монитор BenQ V2420H объединяет в себе все самые передовые тенденции, начиная от внешности, и заканчивая внутренним содержимым. Основная характеристика любого экрана, это конечно размер и разрешение. В

BenQ выпустила ноутбук для интернета и мультимедиа Компания BenQ анонсировала 14-дюймовый ноутбук Joybook R48. Производитель заявляет, что целевой аудиторией являются те, кто проводит много времени в Сети и за просмотром видео, прослушиванием аудио, так

BenQ GP1: первый тест первого 3LED проектора ели Думать, что LED-технология это нечто устоявшееся, неверно, так как она стремительно развивается. Еще совсем недавно яркость подобных проекторов не превышала и 20 люмен, а сегодня наш испытуемый – BenQ GP1 демонстрирует световой поток в 100 люмен ANSI. Но прирост яркости это только одна тенденция развития проекционной LED-подсветки. Другой тенденцией, влияющей на качество изображения, ст

Монитор BenQ с автокалибровкой Вот только-только недавно мы писали о мониторе Philips, что следит на месте ли хозяин и не следует ли уменьшить расход электричества, а вот теперь и компания BenQ сделала свой монитор с автокалибровкой по яркости подсветки ЖК-матрицы. Собственно мониторов два и объединены они в серию Е – BenQ E2220HD (21.5 "), и BenQ E2420HD (24"). Оба

Проектор BenQ CP270: компактный презентационник м презентации является проектор. Ультрапортативные презентационные проекторы можно легко принести с собой, инсталлировать в чужом кабинете, и завершив доклад или презентацию, унести с собой. Проектор BenQ CP270 - один из самых малых проекторов ультрапортативного класса с такими показателями яркости и контраста Для этого у них есть все. Отличные показатели яркости и контраста, а самое главно

BenQ MP512ST: лучше большого телевизора мый (например, фантастический) сериал без рекламы и купюр. Как это возможно? Стоит только собрать комплект акустики, скачать из Сети все сезоны «Звездных врат» и принести с работы проектор, такой как BenQ MP512ST. А что, почему бы и нет, этот довольно недорогой проектор с одной стороны вполне доступен даже в наши тяжелые времена, а с другой стороны он неплохо демонстрирует как презентации,

BenQ приступил к продажам своего первого нетбука Компания BenQ приступила к продажам Joybook Lite U101 – своего первого нетбука. Компьютер был анонсирован в сентябре и поступил в продажу пока только на Тайване. Стоимость компьютера составляет $500. Jo

BenQ создал интернет-планшет с ОС Red Flag Linux BenQ и итальянский провайдер мобильной связи TIM анонсировали выход интернет-планшета S6 с поддержкой Wi-Fi и HSPDA, сообщает LinuxDevices.com. Работает BenQ S6 под управлением китайского Red Flag Linux на базе 800-МГц процессора Intel Atom Z500, имеет 512 МБ ОЗУ и 2-ГБ SSD-накопителель с microSD-слотом. Коммуникационные возможности представлен

ЖК-мониторы: хиты продаж начала лета Лидеры по продажам мониторов на российском рынке: Samsung, Acer, LG, ViewSonic, BenQ, NEC. Уже довольно продолжительное время мониторы Samsung удерживают первое место по популярности. Но сегодня их преимущество уже не такое подавляющее, как раньше. Сейчас в линейках различ

Первый в мире 21,5-дюймовый монитор с поддержкой Full HD от BenQ Компания BenQ представила первый в мире, как утверждает сам производитель, 21,5-дюймовый ЖК-монитор с поддержкой полного разрешения высокой четкости. Главными особенностями модели E2200HDA, помимо разре

Проектор BenQ W5000: Full HD за скромные деньги Знакомство BenQ W5000 — это одночиповый DLP-проектор для домашнего кинотеатра класса премиум. Уровень контраста — 10000:1, показатель высокий и весьма важный, когда речь идет о просмотре кино. Световой по

BenQ Joybook Q41: футуристичный ноутбук Говорящее имя Продолжая линейку портативных компьютеров Joybook, разработчики BenQ решили, что черный всегда к месту, и не прогадали: Q41, в дизайне которого использован только этот цвет, выглядит весьма стильно. Это единственный ноутбук в серии Q. Название данного семей

BenQ запускает двухламповый проектор стандарта XGA Компания BenQ запускает в продажу новый проектор - SP920. Особенностью данной модели является уникальная конструкция, позволяющая установить две лампы Osram Unishape мощностью 280 Вт каждая и обеспечива

BenQ бьет рекорды: новый 24-дюймовый монитор с толщиной 6,2 см Тайваньская BenQ анонсировала новый ЖК-монитор с длиной диагонали экрана 24 дюйма. Толщина нового монитора составляет 6,2 см в самом тостом месте, что, по данным компании, является наименьшим значением сре

Проектор BenQ MP730. Презентационник или кинотеатрал? алеко не все презентационные модели ориентированы на качество цветопередачи и лишь единицы из них обладают разъемами типа HDMI (тем более с поддержкой HDCP) или компонентом. На первый взгляд проектор BenQ MP730 трудно назвать презентационным, ни размер, ни форма корпуса, ни разъемы, не вписываются в образ презентационника В лице BenQ MP730 мы имеем уникальное устройство: при позицион

Ноутбук BenQ Joybook S32B- 13 дюймов привлекательности кретных видеокарты, SSD-накопитель вместо жесткого диска), но они не претендуют на массовый сектор, это скорей демонстрация возможностей. Однозначно не «серая мышка» Уже с первого взгляда внешний вид BenQ Joybook S32B можно охарактеризовать как свежий и неординарный. В первую очередь, нам понравились обтекаемые формы корпуса – сзади закругления небольшие, спереди они побольше, и это не вызы

BenQ представила фотокамеру DC-X800 толщиной 9,8 мм Компания BenQ выпустила цифровую фотокамеру DC-X800 толщиной всего 9,8 мм (в самом узком месте), сообщает Engadget. Максимальная толщина камеры составляет 14 мм. Помимо сверхмалой толщины, новинка может

Тест монитора BenQ FP93G P: новейшая классика бизнес-графики и для графических приложений (CAD/CAM), как правило, используются дорогие матрицы PVA. Матрицы MVA близки к ним по технологии производства и по характеристикам. В конструкции монитора BenQ FP93G P использована матрица MVA, производства AUO с высоким уровнем контраста. Конструкция и дизайн Корпус монитора имеет достаточно привычную традиционную конструкцию. Подставка позволяе

ЖК-мониторы: самые интересные новинки 2007 года удалось улучшить равномерность подсветки экрана. Насколько новая модель отличается от старой, можно будет понять, когда она попадет к нам в редакцию. Произойдет это уже в ближайшее время. 19-дюймовый BenQ FP93G S имеет рамку шириной всего 13 мм Широкоформатный BenQ FP241W с диагональю 24 дюйма можно использовать для профессиональной работы с графикой, а можно и для создания домашнего

Тест пяти 22-дюймовых мониторов 10. Вторая причина роста популярности широкоформатных мониторов — новый интерфейс, разработанный для Windows Vista. Он оптимизирован под широкоформатный экран. Технические характеристики Acer X222Wbd BenQ FP222Wa NEC MultiSync LCD225WXM Samsung226CW ViewSonic VX2245wm Тип матрицы TN TN TN TN TN Диагональ, дюймов 22 22 22 22 22 Разрешение 1650x1080 1650x1080 1650x1080 1650x1080 1650x1080 Соо

BenQ Joybook R43: акцент на стиле Компания BenQ представила ноутбук с новым дизайном, модель Joybook R43. Компьютер выполнен в полностью черном корпусе, а внешняя сторона крышки украшена оригинальным орнаментом, напоминающим очертания д

BenQ анонсировал 24-дюймовый ЖК-монитор с HDMI Компания BenQ анонсировала на японском рынке G2400W – новый компьютерный ЖК-монитор с экраном 24 дюйма, оборудованный двумя цифровыми интерфейсами: двухканальным DVI с поддержкой технологии защиты данны

BenQ пополнила линейку ноутбуков Joybook Компания BenQ анонсировала появление в России нового Joybook S32. Помимо классических элементов Joybook имеет новые металлические детали, выполненные по технологии ламинированного цветного металла (B

BenQ представила новые мониторы серии G Компания BenQ анонсировала появление обновленной серии G – это десять совершенно новых моделей начальной серии (G700, G700A, G900, G900A, G900W, G900WA, G2000W, G2000WA, G2400W, G2400WA). Все модели осн

Владельцы мобильников BenQ-Siemens остались без гарантии у дел, связанных с координацией процесса сервисного обслуживания мобильных телефонов марок Siemens, BenQ-Siemens глобальному сервисному провайдеру B2X Care Solutions GmbH. Этой компании поручен

Монитор BenQ FP241VW — новые технологии для игр и кино Дизайн, управление, настройки Конструкция корпуса BenQ FP241VW очень необычная. Дизайнеры постарались внешний вид этого монитора сделать не похожим на скучное офисное изделие. Если уж делать «геймерский» монитор, так уж делать его стоит так, ч

Первый тест в России продвинутого компакта BenQ DC P860 Первое знакомство У BenQ DC P860 шестикратный оптический зум. В сравнении со многими компактными камерами шестикратный зум — это неплохое преимущество, обычно средний компакт имеет объектив с трехкратным оптически