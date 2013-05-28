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Qisda BenQ Corp ранее Acer Communications & Multimedia Darfon, Daxon, AU Optronics

Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics

СОБЫТИЯ

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28.05.2013 В МГУ обсудили инновационные технологии в образовании

Компания BenQ при поддержке компании Texas Instruments DLP провела в Московском государственном университете международную научно-практическую конференцию «Инновационные технологии в образовательном про
18.10.2011 BenQ показала проекторы MX850UST/MW851UST с технологией SmartEco

Компания BenQ анонсировала два новых интерактивных проектора с технологией SmartEco. Новые короткофокусные DLP проекторы MX850UST/MW851UST позиционируются как экономичные проекторы для образовательных у
19.09.2011 BenQ представила фотокамеру E1465 для новичков

Компания BenQ расширила ряд цифровых компактных фотокамер и представила модель DC E1465. Это компактная модель имеет 14-мегапиксельную матрицу, дисплей 2.7 дюймов, широкоугольной объектив 27 мм, а также
07.09.2011 "Стратегический" монитор от BenQ

Компания BenQ, хорошо известная своими недорогими, но довольно качественными мониторами, анонсировала новую модель RL2240H. По словам конструкторов, монитор BenQ RL2240H в первую очередь предназн
12.07.2011 BenQ анонсировала ультраяркий Full HD-проектор

Компания BenQ объявила о расширении модельного ряда сверхъярких Full HD-проекторов. Речь идет о новой модели BenQ SH960. Проектор предназначен для использования в больших помещениях и практически
27.05.2011 BenQ анонсировала два Full HD-проектора для домашних пользователей

Компания BenQ представила на рынке два новых Full HD-проектора для домашнего использования. Речь идет о моделях BenQ W1100 и W1200. Устройства поддерживают встроенную DLP-технологию масштабирован
19.01.2011 BenQ представила два LED-монитора

Компания BenQ представила два новых ЖК-монитора с 24-дюймовой диагональю. Речь идет о развитии ранее показанной линейки LED-мониторов с VA-матрицей. VA-панели отличаются очень большими углами обзора – 1
27.12.2010 BenQ готовит к выпуску Android-планшет

Компания BenQ объявила о выходе на рынок планшетных компьютеров. В самом начале 2011 года она покажет модель R100, работающую на базе Android OS. Это будет устройство с 10.1-дюймовым экраном с разрешени
10.12.2010 BenQ показала флагманский ультракомпакт с системой стабилизации

Компания BenQ анонсировала выход на рынок следующей модели цифровых ультракомпактных камер линейки S в лице устройства S1420. Это 14-мегапиксельный фотоаппарат, имеющий встроенную продвинутую систему оп
07.12.2010 BenQ показала видеокамеру с пико-проектором

Компания BenQ анонсировала новую видеокамеру со встроенным миниатюрным видеопроектором. Устройство имеет сенсор на 5 мегапикселей с матрицей 1/3,2 дюймов типа CMOS. Есть поддержка 60-кратного увеличения
23.09.2010 BenQ показала 3D-монитор для геймеров

Компания BenQ выпустила новый монитор для любителей компьютерных игр. Устройство XL2410T представляет собой дисплей с разрешением 23.6 дюймов и с соотношением сторон 16:9. Он создан в партнерстве с комп
29.06.2010 Компания BenQ выпустила мониторы на VA-матрице

Компания BenQ анонсировала две новых линейки LED-мониторов с VA-матрицей. Модели из серии EW и VW стали первыми в мире экранами с высококонтрастными панелями с высокой цветопередачей, в частности в аспе
23.06.2010 BenQ V2420H: 24 дюйма изящества и стиля

Знакомство Монитор BenQ V2420H объединяет в себе все самые передовые тенденции, начиная от внешности, и заканчивая внутренним содержимым. Основная характеристика любого экрана, это конечно размер и разрешение. В

19.05.2010 BenQ выпустила ноутбук для интернета и мультимедиа

Компания BenQ анонсировала 14-дюймовый ноутбук Joybook R48. Производитель заявляет, что целевой аудиторией являются те, кто проводит много времени в Сети и за просмотром видео, прослушиванием аудио, так
13.08.2009 BenQ GP1: первый тест первого 3LED проектора

ели Думать, что LED-технология это нечто устоявшееся, неверно, так как она стремительно развивается. Еще совсем недавно яркость подобных проекторов не превышала и 20 люмен, а сегодня наш испытуемый – BenQ GP1 демонстрирует световой поток в 100 люмен ANSI. Но прирост яркости это только одна тенденция развития проекционной LED-подсветки. Другой тенденцией, влияющей на качество изображения, ст
09.08.2009 Монитор BenQ с автокалибровкой

Вот только-только недавно мы писали о мониторе Philips, что следит на месте ли хозяин и не следует ли уменьшить расход электричества, а вот теперь и компания BenQ сделала свой монитор с автокалибровкой по яркости подсветки ЖК-матрицы. Собственно мониторов два и объединены они в серию Е – BenQ E2220HD (21.5 "), и BenQ E2420HD (24"). Оба
03.03.2009 Проектор BenQ CP270: компактный презентационник

м презентации является проектор. Ультрапортативные презентационные проекторы можно легко принести с собой, инсталлировать в чужом кабинете, и завершив доклад или презентацию, унести с собой. Проектор BenQ CP270 - один из самых малых проекторов ультрапортативного класса с такими показателями яркости и контраста Для этого у них есть все. Отличные показатели яркости и контраста, а самое главно
03.02.2009 BenQ MP512ST: лучше большого телевизора

мый (например, фантастический) сериал без рекламы и купюр. Как это возможно? Стоит только собрать комплект акустики, скачать из Сети все сезоны «Звездных врат» и принести с работы проектор, такой как BenQ MP512ST. А что, почему бы и нет, этот довольно недорогой проектор с одной стороны вполне доступен даже в наши тяжелые времена, а с другой стороны он неплохо демонстрирует как презентации,

02.12.2008 BenQ приступил к продажам своего первого нетбука

Компания BenQ приступила к продажам Joybook Lite U101 – своего первого нетбука. Компьютер был анонсирован в сентябре и поступил в продажу пока только на Тайване. Стоимость компьютера составляет $500. Jo
09.10.2008 BenQ создал интернет-планшет с ОС Red Flag Linux

BenQ и итальянский провайдер мобильной связи TIM анонсировали выход интернет-планшета S6 с поддержкой Wi-Fi и HSPDA, сообщает LinuxDevices.com. Работает BenQ S6 под управлением китайского Red Flag Linux на базе 800-МГц процессора Intel Atom Z500, имеет 512 МБ ОЗУ и 2-ГБ SSD-накопителель с microSD-слотом. Коммуникационные возможности представлен
02.07.2008 ЖК-мониторы: хиты продаж начала лета

Лидеры по продажам мониторов на российском рынке: Samsung, Acer, LG, ViewSonic, BenQ, NEC. Уже довольно продолжительное время мониторы Samsung удерживают первое место по популярности. Но сегодня их преимущество уже не такое подавляющее, как раньше. Сейчас в линейках различ
23.06.2008 Первый в мире 21,5-дюймовый монитор с поддержкой Full HD от BenQ

Компания BenQ представила первый в мире, как утверждает сам производитель, 21,5-дюймовый ЖК-монитор с поддержкой полного разрешения высокой четкости. Главными особенностями модели E2200HDA, помимо разре
04.06.2008 Проектор BenQ W5000: Full HD за скромные деньги

Знакомство BenQ W5000 — это одночиповый DLP-проектор для домашнего кинотеатра класса премиум. Уровень контраста — 10000:1, показатель высокий и весьма важный, когда речь идет о просмотре кино. Световой по
30.05.2008 BenQ Joybook Q41: футуристичный ноутбук

Говорящее имя Продолжая линейку портативных компьютеров Joybook, разработчики BenQ решили, что черный всегда к месту, и не прогадали: Q41, в дизайне которого использован только этот цвет, выглядит весьма стильно. Это единственный ноутбук в серии Q. Название данного семей
26.05.2008 BenQ запускает двухламповый проектор стандарта XGA

Компания BenQ запускает в продажу новый проектор - SP920. Особенностью данной модели является уникальная конструкция, позволяющая установить две лампы Osram Unishape мощностью 280 Вт каждая и обеспечива
18.03.2008 BenQ бьет рекорды: новый 24-дюймовый монитор с толщиной 6,2 см

Тайваньская BenQ анонсировала новый ЖК-монитор с длиной диагонали экрана 24 дюйма. Толщина нового монитора составляет 6,2 см в самом тостом месте, что, по данным компании, является наименьшим значением сре
13.03.2008 Проектор BenQ MP730. Презентационник или кинотеатрал?

алеко не все презентационные модели ориентированы на качество цветопередачи и лишь единицы из них обладают разъемами типа HDMI (тем более с поддержкой HDCP) или компонентом. На первый взгляд проектор BenQ MP730 трудно назвать презентационным, ни размер, ни форма корпуса, ни разъемы, не вписываются в образ презентационника В лице BenQ MP730 мы имеем уникальное устройство: при позицион
07.02.2008 Ноутбук BenQ Joybook S32B- 13 дюймов привлекательности

кретных видеокарты, SSD-накопитель вместо жесткого диска), но они не претендуют на массовый сектор, это скорей демонстрация возможностей. Однозначно не «серая мышка» Уже с первого взгляда внешний вид BenQ Joybook S32B можно охарактеризовать как свежий и неординарный. В первую очередь, нам понравились обтекаемые формы корпуса – сзади закругления небольшие, спереди они побольше, и это не вызы
15.01.2008 BenQ представила фотокамеру DC-X800 толщиной 9,8 мм

Компания BenQ выпустила цифровую фотокамеру DC-X800 толщиной всего 9,8 мм (в самом узком месте), сообщает Engadget. Максимальная толщина камеры составляет 14 мм. Помимо сверхмалой толщины, новинка может
10.12.2007 Тест монитора BenQ FP93G P: новейшая классика

бизнес-графики и для графических приложений (CAD/CAM), как правило, используются дорогие матрицы PVA. Матрицы MVA близки к ним по технологии производства и по характеристикам. В конструкции монитора BenQ FP93G P использована матрица MVA, производства AUO с высоким уровнем контраста. Конструкция и дизайн Корпус монитора имеет достаточно привычную традиционную конструкцию. Подставка позволяе
04.12.2007 ЖК-мониторы: самые интересные новинки 2007 года

удалось улучшить равномерность подсветки экрана. Насколько новая модель отличается от старой, можно будет понять, когда она попадет к нам в редакцию. Произойдет это уже в ближайшее время. 19-дюймовый BenQ FP93G S имеет рамку шириной всего 13 мм Широкоформатный BenQ FP241W с диагональю 24 дюйма можно использовать для профессиональной работы с графикой, а можно и для создания домашнего
04.12.2007 Тест пяти 22-дюймовых мониторов

10. Вторая причина роста популярности широкоформатных мониторов — новый интерфейс, разработанный для Windows Vista. Он оптимизирован под широкоформатный экран. Технические характеристики Acer X222Wbd BenQ FP222Wa NEC MultiSync LCD225WXM Samsung226CW ViewSonic VX2245wm Тип матрицы TN TN TN TN TN Диагональ, дюймов 22 22 22 22 22 Разрешение 1650x1080 1650x1080 1650x1080 1650x1080 1650x1080 Соо
23.11.2007 BenQ Joybook R43: акцент на стиле

Компания BenQ представила ноутбук с новым дизайном, модель Joybook R43. Компьютер выполнен в полностью черном корпусе, а внешняя сторона крышки украшена оригинальным орнаментом, напоминающим очертания д
18.10.2007 BenQ анонсировал 24-дюймовый ЖК-монитор с HDMI

Компания BenQ анонсировала на японском рынке G2400W – новый компьютерный ЖК-монитор с экраном 24 дюйма, оборудованный двумя цифровыми интерфейсами: двухканальным DVI с поддержкой технологии защиты данны
07.09.2007 BenQ пополнила линейку ноутбуков Joybook

Компания BenQ анонсировала появление в России нового Joybook S32. Помимо классических элементов Joybook имеет новые металлические детали, выполненные по технологии ламинированного цветного металла (B
31.08.2007 BenQ представила новые мониторы серии G

Компания BenQ анонсировала появление обновленной серии G – это десять совершенно новых моделей начальной серии (G700, G700A, G900, G900A, G900W, G900WA, G2000W, G2000WA, G2400W, G2400WA). Все модели осн
27.08.2007 Владельцы мобильников BenQ-Siemens остались без гарантии

у дел, связанных с координацией процесса сервисного обслуживания мобильных телефонов марок Siemens, BenQ-Siemens глобальному сервисному провайдеру B2X Care Solutions GmbH. Этой компании поручен
16.08.2007 Монитор BenQ FP241VW — новые технологии для игр и кино

Дизайн, управление, настройки Конструкция корпуса BenQ FP241VW очень необычная. Дизайнеры постарались внешний вид этого монитора сделать не похожим на скучное офисное изделие. Если уж делать «геймерский» монитор, так уж делать его стоит так, ч
07.08.2007 Первый тест в России продвинутого компакта BenQ DC P860

Первое знакомство У BenQ DC P860 шестикратный оптический зум. В сравнении со многими компактными камерами шестикратный зум — это неплохое преимущество, обычно средний компакт имеет объектив с трехкратным оптически
02.08.2007 BenQ E1000: 10 Мпикс и 24 сюжета съемки для новичков

Компания BenQ анонсировала компактную цифровую фотокамеру в металлическом корпусе - BenQ E1000. Отличительными особенностями новинки являются высокое разрешение, наличие двух различных функций ст

Публикаций - 420, упоминаний - 443

Qisda BenQ Corp и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 107
Sony 6739 77
Acer Group - Acer Inc 2776 76
Siemens AG - Siemens Group 2673 74
LG Electronics 3735 69
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 53
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 51
Philips 2099 46
Lenovo Motorola 3566 45
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 44
Toshiba Corporation 2980 42
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 42
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 38
Seiko Epson Corporation 908 36
Qisda BenQ-Siemens 51 34
HP Inc. 5883 31
ViewSonic 325 30
Intel Corporation 12811 29
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 27
Dell EMC 5180 24
Apple Inc 13154 24
Fujitsu 2105 23
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 22
Microsoft Corporation 25775 21
Canon 1439 21
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 21
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 21
Rover - RoverComputers 423 20
Nvidia Corp 4002 19
HP - Hewlett-Packard 3662 18
Qisda BenQ Mobile - Бенкью Мобайл 25 17
Sharp Corporation 1062 16
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 15
Motorola Inc 1156 14
Hitachi - Хитачи 1501 14
AMD Graphics Product Group - ATI 973 14
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 13
Nikon 646 13
InFocus 70 13
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 7
Beko - Beko Electronics 83 6
Эра HD - Эра ХД 54 6
Квинта 7 6
Белый Ветер 365 6
Dixis - Диксис - Dиксис 371 5
Совкомбанк Совесть 279 5
Daewoo 103 4
Евросеть 1421 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Беталинк 105 3
Ixit Project 3 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
Ferrari NV 159 3
Композит 99 3
Крокус Сити Молл 16 3
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 2
Геометрия НПО 165 2
BMW Designworks Group 15 2
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 2
BMW Group 482 2
Верный - торговая сеть 326 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Prada 58 1
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 10 1
Солидарность 0 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Русский Стиль 45 1
Heidelberg 11 1
Magna Science Adventure Centre 1 1
Stellantis - Maserati 14 1
Fubon Financial Holding - Fubon Securities Investment Services 6 1
UMG - Universal Music Group - Deutsche Grammophon - PolyGram - Grammophon-Philips Group - Siemens & Halske 9 1
eBay Inc 1640 1
Газпром ПАО 1493 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Тайваня 48 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Bryan Norris Associates 14 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 135
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 100
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 100
Контрастность 3042 94
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 92
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 91
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 72
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 71
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 66
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 62
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 61
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 58
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 58
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 58
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 58
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 57
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 54
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 51
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 50
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 48
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 48
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 48
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 48
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 45
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 42
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 42
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 42
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 39
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 36
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 35
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 32
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 31
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 657 31
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 30
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 30
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 29
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 29
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 28
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 27
Qisda BenQ Joybook 53 43
Microsoft Windows 2000 8678 27
Qisda BenQ FP - серия ЖК-мониторов 33 26
Microsoft Windows 16882 21
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Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 20
Qisda BenQ Senseye 17 17
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 15
AMD Mobility Radeon 232 15
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 14
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 12
AMD Turion 169 12
Linux OS 11533 12
Nokia Symbian OS 1411 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 11
ViewSonic ViewDock - ViewSonic V - ViewSonic VP - ViewSonic VX - ViewSonic VA - ViewSonic VT - ViewSonic VG - серия мониторов 55 10
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 10
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 9
Acer AL - серия ЖК-мониторов 37 9
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 9
Samsung SyncMaster 71 8
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 8
Nvidia GeForce Go 189 8
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 8
Microsoft Office 4170 8
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 8
Adobe Photoshop 804 8
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Qisda BenQ MP - серия проекторов 8 7
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 7
Pantone Eye One Display - калибратор 25 7
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Acer Aspire - серия ноутбуков 330 7
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UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 7
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 6
Ксенин Алекс 311 15
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Симонов Игорь 103 7
Лаптева Марина 114 4
Студеникин Юрий 4 4
Castaneda Luis - Кастаньеда Луис 4 4
Яковлев Сергей 47 4
Ширшов Павел 76 3
Сахаров Игорь 6 3
Willmore Ben - Вилмор Бен 3 3
Лебединский Алексей 3 3
Kleinfeld Klaus - Кляйнфельд Клаус 15 3
Blumberg Stephen - Блумберг Стивен 5 3
Joos Clemens - Йоос Клеменс 4 3
Recher Urs - Рехер Урс 10 3
Soucek Matthias 3 3
Кочетков Владислав 248 3
Савин Сергей 97 2
Москалева Татьяна 73 2
Адров Дмитрий 34 2
Литовский Сергей 2 2
Bouchard Jean Philippe - Бушар Жан Филип 8 2
Brown Andrew - Браун Эндрю 8 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Манджиков Очир 56 2
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Новикова Елена 105 2
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Зенкин Денис 263 1
Панкратова Оксана 42 1
Шалманов Сергей 202 1
Фенёв Сергей 12 1
Газаров Артур 77 1
Сергеев Иван 74 1
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Аммосов Юрий 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 147
Китай - Тайвань 4245 80
Европа 24964 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 39
Германия - Федеративная Республика 13221 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 26
Финляндия - Финляндская Республика 3697 26
Япония 13807 25
Азия - Азиатский регион 5920 24
Южная Корея - Республика 7052 19
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Швеция - Королевство 3782 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Европа Восточная 3138 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Франция - Французская Республика 8177 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Европа Западная 1496 8
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Малайзия 922 7
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Украина 7928 6
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 6
Норвегия - Королевство 1858 5
Канада 5081 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Ближний Восток 3154 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 5
Индия - Bharat 5869 4
Америка - Американский регион 2206 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Испания - Королевство 3840 4
Германия - Бавария - Мюнхен 485 4
Австрия - Австрийская Республика 1357 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 32
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 23
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 20
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 16
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 13
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 11
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 8
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
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Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 4
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FT - Financial Times 1296 4
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Ananova 250 1
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
EE Times 160 1
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New Scientist 1448 1
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