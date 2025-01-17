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Taipei Times

Taipei Times


17.01.2025 Завод TSMC в США не сможет выпускать самые передовые чипы. Виноваты бюрократия, нехватка специалистов и высокие цены 1
23.12.2014 Asustek приостановил отгрузки ПК в Россию 1
12.11.2007 1800 жестких дисков Maxtor продано вместе с вирусом 1
12.11.2007 1800 жестких дисков Maxtor продано вместе с вирусом 1
11.04.2007 Google извинился перед Sohu 1
09.07.2004 IBM откроет первый центр разработки серверов вне США 1
02.06.2004 Acer представил ноутбуки нового дизайна 1
02.06.2004 Назначен новый президент СП LG IBM 1
26.04.2004 У "цветных" ноутбуков ThinkPad нет будущего? 1
21.04.2004 Ноутбуки ThinkPad заиграют новыми цветами 1
06.04.2004 Toshiba теряет прибыль из-за спроса на дешевые мобильники 1
25.02.2004 Продажи Cayley принесут Intel в следующем году $100 млн. 1
26.12.2003 Fujitsu и Sumitomo создадут СП по производству чипов 1
08.12.2003 Президент VIA обвинен в промышленном шпионаже 1
20.06.2003 Computex 2003 может стать самым крупным 1
16.06.2003 TSMC станет первой азиатской участницей индекса производителей чипов в Филадельфии 1
26.03.2003 На рынок мобильных телефонов выйдет Asustek 1
19.02.2003 Manitoba от Intel пользуется спросом у производителей 1
17.02.2003 Рынок КПК: темпы роста продаж снижаются 2
22.01.2003 Ожидается рост спроса на компьютеры с сетевыми радиокартами 1
20.12.2002 Toshiba будет продавать высокотехнологичные телефоны в Китае и на Тайване 1
16.12.2002 Тайваньская Hon Hai будет производить мобильные телефонов для Nokia 1
06.12.2002 Продажи плоскоэкранных ЖК-телевизоров в следующем году утроятся 1
28.11.2002 Четыре пятых WLAN-оборудования в мире произведено в этом году на Тайване 1
04.10.2002 Альянс Motorola и Siemens: тайваньских мобильных телефонов станет больше 1
24.07.2002 Тайваньские производители мобильников получат новые заказы 1
24.07.2002 Все больше брендовых трубок будут родом из Тайваня 1
04.07.2002 Рост спроса на ЖК-мониторы замедляется 1
05.06.2002 Правительство Тайваня поддержит разработчиков ПО с открытым исходным кодом 1
18.09.2001 Via предложила США помощь в миллион долларов 1
11.07.2001 Японцы подготовятся к смерти... в онлайне 1

Публикаций - 31, упоминаний - 32

Taipei Times и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 8
IBM - International Business Machines Corp 9441 6
Compal Electronics 134 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 4
Lenovo Motorola 3501 4
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 4
Apple Inc 12099 3
Sony 6544 3
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 404 3
Quanta Computer 210 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 2
LG Electronics 3614 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 2
HP Inc. 5685 2
Toshiba Corporation 2927 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 2
Seagate Technology 738 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
D-Link - Д-Линк Трейд 361 2
Цифра ГК 2426 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 2
Seagate - Maxtor 145 2
Motorola Inc 1140 2
Dell EMC 5027 1
Lenovo Group 2292 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 247 1
Fujitsu 2041 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 1
ZyXEL Communications 291 1
AT&T Inc 1679 1
Yahoo! 3697 1
Sharp Corporation 1041 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 1
Wistron 73 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 1
Google LLC 11775 1
Lattice Semiconductor 25 1
Tencent - Sogou 6 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
Starbucks 88 1
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia Stock Exchange - Филадельфийская фондовая биржа 4 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1034 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 2
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 211 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 323 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 1
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 356 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 482 2
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 449 2
Seagate - Maxtor Basics Personal Storage 3 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Baidu 283 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 166 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 160 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 321 1
Intel Evo 103 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Intel Centrino Manitoba PXA 11 1
Tencent - Sogou Pinyin IME 1 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 127 1
Хобод Борис 12 1
Adkins Rodney - Эдкинс Родни 2 1
Давыдов Григорий 4 1
Wang Cher - Ван Шер 7 1
Китай - Тайвань 3984 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 7
Азия - Азиатский регион 5528 3
Япония 13282 3
Финляндия - Финляндская Республика 3603 3
Россия - РФ - Российская федерация 144186 2
Европа 21767 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
США - Калифорния 4625 2
Нидерланды 3517 2
Китай - Пекин - Beijing 1001 2
США - Техас 989 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 277 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Европа Западная 1481 1
Китай - Шанхай 787 1
Китай - Тяньцзинь 43 1
США - Северная Каролина 314 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 804 1
США - Аризона 514 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Галлий - Gallium - химический элемент 314 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Йена - денежная единица Японии 496 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Times 622 4
The Register - The Register Hardware 1551 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Inquirer 463 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
IDC - International Data Corporation 4910 2
NPD DisplaySearch 284 2
Gartner - Dataquest 347 2
Gartner - Гартнер 3556 1
In-Stat 115 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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