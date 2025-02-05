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ZyXEL Communications ZyXEL Russia ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн
Компания Zyxel с 1989 года разрабатывает и производит спектр устройств для организации современной сетевой инфраструктуры:
- шлюзы безопасности и межсетевые экраны (NGFW)
- промышленные и домашние коммутаторы
- точки доступа Wi-Fi
- LTE-решения по доступу в интернет для бизнеса и дома
- решения для усиления сотового сигнала в труднодоступных местах и зданиях
- домашние роутеры
Все эти устройства объединены в единую экосистему централизованного управления сети Zyxel Nebula, что позволяет предприятиям экономить на построении и поддержке сети.
СОБЫТИЯ
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|05.02.2025
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Гигантский производитель роутеров перешел на темную сторону и помогает хакерам. Он отказался устранять «дыры» в своих маршрутизаторах
Ваша безопасность – не наша проблема Компания Zyxel, широко известный в России и за ее пределами производитель сетевого оборудования, наотр
|27.01.2025
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Ошибка в обновлении прошивке Zyxel уводит «железо» в вечную перезагрузку
Неполадки при обновлении Обновление сигнатур безопасности Zyxel вызвало перезагрузку брандмауэров USG FLEX и серии ATP, пишет сайт производителя. Пробл
|28.06.2023
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Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в межсетевых экранах и точках доступа Zyxel
кировать и брать под контроль. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Компания Zyxel, производитель сетевых устройств, поблагодарила эксперта Positive Technologies Никиту А
|07.06.2023
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Устройства Zyxel под атаками хакеров. Компания объяснила пользователям, как им быть
Три критические уязвимости, все под атакой Компания Zyxel выпустила бюллетень, в котором указывается, что ранее исправленные уязвимости в её фаер
|01.02.2023
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Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в роутерах и других устройствах Zyxel
Компания Zyxel устранила четыре уязвимости, обнаруженные экспертом Positive Technologies Никитой Абрам
|25.01.2023
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Positive Technologies: уязвимость в коммутаторах Zyxel представляла риск для бизнес-процессов во множестве компаний
Technologies Никитой Абрамовым уязвимость (CVE-2022-43393) затрагивала десятки моделей коммутаторов Zyxel. Часть из них может использоваться в больших компаниях со сложной сетевой инфраструктур
|21.02.2022
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Продажи Wi-Fi-устройств и решений Zyxel Networks в России, СНГ и на Украине выросли на 50% по итогам 2021 года
Представительство Zyxel Networks в России, СНГ и на Украине подвело итоги 2021 г. Ключевая для компании товарна
|06.12.2021
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Zyxel превратит электричество в скоростной интернет
Компания Zyxel Networks привезла в Россию, страны СНГ и Украину адаптер PLA6457 G.hn wave 2 Powerline
|14.09.2021
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Zyxel представила Cloud Email Security для малого и среднего бизнеса
компаниям СМБ требуется обеспечить для них повышенную безопасность. Решение Cloud Email Security от Zyxel поможет сектору СМБ внедрить надежную защиту серверов электронной почты от кибератак бе
|28.06.2021
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Репитеры Zyxel помогут устранить проблемы плохого покрытия сотовых сетей
утри других сооружений. По сравнению с традиционными репитерами новые репитеры коммерческого класса Zyxel MagicOffice и MultiSite легко развертываются, занимают мало пространства и для их монта
|24.05.2021
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Zyxel начала продажи двух новых точек доступа Wi-Fi для индустрии HoReCa
yxel Networks начала продажи в России, СНГ и на Украине двух новых точек доступа стандарта Wi-Fi 5: Zyxel WAC500 и Zyxel WAC500H. Литера H в названии второй модели означает настенное рас
|17.05.2021
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Zyxel представила LTE-роутеры для дач, коттеджей и отдыха на природе. Фото
На территории России и СНГ в продажу поступили LTE-роутеры Zyxel Networks: уличный LTE7480, комнатный LTE5388 и карманный LTE2566. Об этом CNews сообщил
|12.04.2021
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Zyxel Networks добавила поддержку USG FLEX в Zyxel Nebula
кранов серии USG FLEX в список устройств, поддерживаемых централизованной системой управления сетью Zyxel Nebula. Использующие последнюю версию прошивки ZLD5.0, межсетевые экраны USG FLEX добав
|29.03.2021
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Zyxel начала продажи точки доступа начального уровня стандарта Wi-Fi 5. Цена
Zyxel Networks привезла в Россию и СНГ новую точку доступа Wi-Fi 5 Zyxel NWA1123ACv3. Несмотря на то, что при организации беспроводной инфраструктуры для бизнес
|22.03.2021
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Zyxel представила мультигигабитный коммутатор для удаленщиков и самозанятых
я NAS и другой техники. Гибкий выбор скорости порта и отсутствие узких мест в сети Новый коммутатор Zyxel выгодно отличается опциями скорости портов от большинства выпускаемых сегодня 10-гигаби
|15.03.2021
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Zyxel и WyreStorm представили решение для сквозного AV over IP
DBaseT и HDMI, недавно дополнившей свою линейку системой H.265 NetworkHD 110. В конце прошлого года Zyxel реализовала поддержку режима Networked AV в некоторых семейств своих коммутаторов. За с
|24.02.2021
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Zyxel начала продажи PCIe мультигигабитных сетевых карт
адиатором пассивного охлаждения, что делает их абсолютно бесшумными. Мультигигабитные сетевые карты Zyxel XGN100C и Zyxel XGN100F уже доступны к покупке у официальных партнеров Zyxel<
|15.02.2021
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Zyxel отчиталась о 19% росте продаж на постсоветском пространстве в 2020 году
Подразделение компании Zyxel Networks, отвечающее за развитие бизнеса на территории России, СНГ и Украины, подвело и
|02.02.2021
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Zyxel расширила линейку доступных гигабитных коммутаторов для среднего и малого бизнеса
Zyxel объявила о поступлении в продажу гигабитных коммутаторов Zyxel популярной серии GS1900. Три новые модели GS1900-24EP, GS1900-24HPv2 и GS1900-48HPv2 уже доступны к покупке у официальных партнеров Zyxel в России, СНГ и Украине. Все три модели пр
|30.11.2020
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Zyxel начала продажи LTE роутера Zyxel LTE3301-PLUS
Zyxel объявила о начале продаж маршрутизатора для помещений Zyxel LTE3301-PLUS 4G LTE-A, который позволит подключить домохозяйство к высокоскоростному ин
|23.11.2020
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Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex
из них сильно ограничен бюджет на ИТ и ресурсы. Для расширения модельного ряда, доступного для СМБ, Zyxel представила два новых межсетевых шлюза безопасности из серии USG Flex: межсетевой экран
|16.11.2020
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Zyxel выпустила новую линейку продуктов с поддержкой 5G
скоростное подключение к интернету с минимальными задержками передачи данных. Однако у некоторых домашних пользователей нет доступа к надежному широкополосному каналу связи. С помощью новых продуктов Zyxel на базе технологии 5G стали доступны широкополосные масштабируемые сервисы и высокоскоростное подключение к интернету, а также возможность улучшить безопасность сетевой инфраструктуры и п
|09.11.2020
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Zyxel Networks представила исследование систем усиления сотового сигнала в помещениях
ениях. Опрос проводился в конце сентября 2020 года по заказу российского представительства компании Zyxel Networks. В опросе приняли участие 807 ИТ специалистов: системных администраторов и сет
|12.10.2020
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Zyxel Networks представила 12-потоковый маршрутизатор Armor G5 с Wi-Fi 6
амного меньше ожидаемого», - отметил Натан Йен (Nathan Yen), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Gateway SBU. «Мы разработали Armor G5 специально для тех пользователей, которым требует
|28.09.2020
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Zyxel и ATEN представили комплексное решение AV-over-IP
недрение AV-систем на базе этих коммутаторов и повышает эффективность их использования. Накопленный Zyxel более чем 30 лет опыт разработки сетевых технологий поможет VAR-реселлерам, системным и
|21.09.2020
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Zyxel Networks представила самый широкий выбор точек доступа Wi-Fi 6 для бизнеса
Компания Zyxel Networks представила в России и СНГ две новые модели точек доступа стандарта Wi-Fi 6 WA
|10.08.2020
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Zyxel представила новый уличный многодиапазонный LTE-маршрутизатор. Фото
интернет-инфраструктура. Предоставляющий широкополосной доступ по сотовой сети, новый маршрутизатор Zyxel можно развернуть и интегрировать в любую существующую сетевую инфраструктуру. Его можно
|03.08.2020
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Zyxel начала российские продажи 4G LTE маршрутизатора WAH7601
Zyxel объявила о начале российских продаж портативного 4G LTE маршрутизатора Zyxel WAH7601. Устройство предназначено для организации высокоскоростного доступа в интернет по Wi-Fi для путешественников, дачников, туристов и их спутников. При наличии карты памяти WAH7601 п
|20.07.2020
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Zyxel выпускает на российский рынок точки доступа Wi-Fi 6 бизнес-класса
водной сети при высокой плотности клиентов по сравнению с точками доступа 11ac, новые точки доступа Zyxel обеспечивают стабильное подключение, сокращают до минимума задержки передачи данных и п
|13.07.2020
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Zyxel представила гибридный коммутатор с тремя режимами управления
жно применять при любых сценариях развития событий, – сказал Кроули Ву (Crowley Wu), вице-президент Zyxel Networking SBU. – Если в компании есть надежная сеть с полностью автоматизированным пре
|30.06.2020
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Zyxel открыла API-интерфейсы облака Nebula
я десятков пользователей. Построение экосистемы облачных сетей вместе с технологическими партнерами Zyxel стремится упростить своим партнерам интеграцию их решений с Nebula и для этого постоянн
|01.06.2020
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Zyxel представила новую серию межсетевых экранов USG FLEX для малого и среднего бизнеса
ю связь со своим удаленным персоналом сейчас и после окончания пандемии. В новых межсетевых экранах Zyxel USG FLEX100/200/500 используется более мощная аппаратная часть и усовершенствованное пр
|25.05.2020
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Zyxel Networks представила беспроводной WiFi6 коммутатор XS1930
подключить к сети устройства на скорости 2,5 или 5 Гбит/сек. Новейшие мультигигабитные коммутаторы Zyxel XS1930 поддерживают несколько скоростей сетевой соединения (начиная от 100 Мбит/сек, 1
|12.05.2020
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Zyxel Networks выпустила обновление SD-WAN OS
ть вне зависимости от того, где находятся пользователи и их устройства. Усовершенствованные функции Zyxel SD-WAN OS упростят ИТ-специалистам и сервис-провайдерам удаленное управление сетями, ко
|28.04.2020
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Zyxel и McAfee представили решение для защиты от неизвестных киберугроз
МБ и позволяет сосредоточиться на ведении бизнеса. Отрадно, что благодаря партнерскому соглашению с Zyxel мы поможем их клиентам лучше защитить свои конфиденциальные данные», – отметил глобальн
|25.03.2020
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Знаменитый ботнет напал на накопители Zyxel
Месяца не прошло Новая разновидность ботнета Mirai атакует сетевые накопители Zyxel, используя критическую уязвимость, выявленную всего месяц назад. Речь идёт о «баге» CVE-2020-9054, допускающем инъекцию команд до авторизации, а следовательно - и запуск произвольного код
|16.03.2020
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ПО для управления шлюзами Zyxel пронизано бэкдорами
Ключи от черного входа В программных пакетах для управления сетевой инфраструктурой фирмы Zyxel выявлены полтора десятка уязвимостей, в том числе многочисленные бэкдоры, зашитые SSH-ключи, возможность удаленного запуска произвольного кода и т. д. Исследователи Пьер Ким (PierreKim) и
|16.03.2020
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Zyxel представила 10-гигабитные коммутаторы для дома и малого офиса
базе одногогигабитного Ethernet, - сказал Билл Су (Bill Su), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Smart Living Business Unit. – Новые 10-гигабитные коммутаторы Zyxel позволяют бы
|03.02.2020
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Zyxel объявила о росте ее рыночной доли в России и СНГ по итогам 2019
данный результат свидетельствует о существенном увеличении рыночной доли компании в регионе. Взятый Zyxel в 2017 году курс на развитие проектной работы, показал результат еще в 2018, а в 2019 т
|22.01.2020
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Zyxel представила VPN-решение для ИБ малого и среднего бизнеса
имизации производительности соединения используется балансировка нагрузки, из-за чего их пользователи вынуждены каждый раз конфигурировать заново по отдельности свои межсетевые экраны, то в продуктах Zyxel с поддержкой SD-WAN применяется централизованное управление, поэтому пользователи могут безопасно с применением интеллектуальных функций направлять трафик через WAN и увеличить производит
ZyXEL Communications и организации, системы, технологии, персоны:
|Wu Crowley - Ву Кроули 13 13
|Танюхин Дмитрий 26 9
|Тяпаев Денис 9 6
|Yen Nathan - Йен Натан 6 6
|Su Bill - Су Билл 5 5
|Кириллов Михаил 15 4
|Shih Dean - Ши Дин 4 4
|Абрамов Никита 15 4
|Lin Inchen - Лин Инчен 3 3
|Лысаков Сергей 7 3
|Зайцев Михаил 345 2
|Корнеев Сергей 84 2
|Медведев Максим 6 2
|Тихонов Владимир 5 2
|Солонин Виталий 90 2
|Шарапов Константин 5 2
|Сидоров Константин 15 2
|Добрынин Сергей 5 2
|Салов Владимир 2 2
|Мельникова Анастасия 440 2
|Чемезов Сергей 147 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Трефилов Алексей 49 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
|Паршин Константин 64 1
|Гвоздев Дмитрий 145 1
|Рогозин Дмитрий 104 1
|Лукацкий Алексей 140 1
|Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 1
|Князев Александр 17 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
|Заржецкий Александр 37 1
|Торрес Александр 1 1
|Шелобков Алексей 53 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Архипов Андрей 8 1
|Косилов Михаил 17 1
|Прянишников Николай 316 1
|Варивода Владимир 14 1
|Купреев Олег 18 1
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|KrebsOnSecurity 18 1
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