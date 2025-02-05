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ZyXEL Communications ZyXEL Russia ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн

ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн

Компания Zyxel с 1989 года разрабатывает и производит спектр устройств для организации современной сетевой инфраструктуры:

  • шлюзы безопасности и межсетевые экраны (NGFW)
  • промышленные и домашние коммутаторы
  • точки доступа Wi-Fi
  • LTE-решения по доступу в интернет для бизнеса и дома
  • решения для усиления сотового сигнала в труднодоступных местах и зданиях
  • домашние роутеры

Все эти устройства объединены в единую экосистему централизованного управления сети Zyxel Nebula, что позволяет предприятиям экономить на построении и поддержке сети.

СОБЫТИЯ

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05.02.2025 Гигантский производитель роутеров перешел на темную сторону и помогает хакерам. Он отказался устранять «дыры» в своих маршрутизаторах

Ваша безопасность – не наша проблема Компания Zyxel, широко известный в России и за ее пределами производитель сетевого оборудования, наотр
27.01.2025 Ошибка в обновлении прошивке Zyxel уводит «железо» в вечную перезагрузку

Неполадки при обновлении Обновление сигнатур безопасности Zyxel вызвало перезагрузку брандмауэров USG FLEX и серии ATP, пишет сайт производителя. Пробл
28.06.2023 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в межсетевых экранах и точках доступа Zyxel

кировать и брать под контроль. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Компания Zyxel, производитель сетевых устройств, поблагодарила эксперта Positive Technologies Никиту А
07.06.2023 Устройства Zyxel под атаками хакеров. Компания объяснила пользователям, как им быть

Три критические уязвимости, все под атакой Компания Zyxel выпустила бюллетень, в котором указывается, что ранее исправленные уязвимости в её фаер
01.02.2023 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в роутерах и других устройствах Zyxel

Компания Zyxel устранила четыре уязвимости, обнаруженные экспертом Positive Technologies Никитой Абрам
25.01.2023 Positive Technologies: уязвимость в коммутаторах Zyxel представляла риск для бизнес-процессов во множестве компаний

Technologies Никитой Абрамовым уязвимость (CVE-2022-43393) затрагивала десятки моделей коммутаторов Zyxel. Часть из них может использоваться в больших компаниях со сложной сетевой инфраструктур
21.02.2022 Продажи Wi-Fi-устройств и решений Zyxel Networks в России, СНГ и на Украине выросли на 50% по итогам 2021 года

Представительство Zyxel Networks в России, СНГ и на Украине подвело итоги 2021 г. Ключевая для компании товарна
06.12.2021 Zyxel превратит электричество в скоростной интернет

Компания Zyxel Networks привезла в Россию, страны СНГ и Украину адаптер PLA6457 G.hn wave 2 Powerline

14.09.2021 Zyxel представила Cloud Email Security для малого и среднего бизнеса

компаниям СМБ требуется обеспечить для них повышенную безопасность. Решение Cloud Email Security от Zyxel поможет сектору СМБ внедрить надежную защиту серверов электронной почты от кибератак бе
28.06.2021 Репитеры Zyxel помогут устранить проблемы плохого покрытия сотовых сетей

утри других сооружений. По сравнению с традиционными репитерами новые репитеры коммерческого класса Zyxel MagicOffice и MultiSite легко развертываются, занимают мало пространства и для их монта
24.05.2021 Zyxel начала продажи двух новых точек доступа Wi-Fi для индустрии HoReCa

yxel Networks начала продажи в России, СНГ и на Украине двух новых точек доступа стандарта Wi-Fi 5: Zyxel WAC500 и Zyxel WAC500H. Литера H в названии второй модели означает настенное рас
17.05.2021 Zyxel представила LTE-роутеры для дач, коттеджей и отдыха на природе. Фото

На территории России и СНГ в продажу поступили LTE-роутеры Zyxel Networks: уличный LTE7480, комнатный LTE5388 и карманный LTE2566. Об этом CNews сообщил
12.04.2021 Zyxel Networks добавила поддержку USG FLEX в Zyxel Nebula

кранов серии USG FLEX в список устройств, поддерживаемых централизованной системой управления сетью Zyxel Nebula. Использующие последнюю версию прошивки ZLD5.0, межсетевые экраны USG FLEX добав
29.03.2021 Zyxel начала продажи точки доступа начального уровня стандарта Wi-Fi 5. Цена

Zyxel Networks привезла в Россию и СНГ новую точку доступа Wi-Fi 5 Zyxel NWA1123ACv3. Несмотря на то, что при организации беспроводной инфраструктуры для бизнес
22.03.2021 Zyxel представила мультигигабитный коммутатор для удаленщиков и самозанятых

я NAS и другой техники. Гибкий выбор скорости порта и отсутствие узких мест в сети Новый коммутатор Zyxel выгодно отличается опциями скорости портов от большинства выпускаемых сегодня 10-гигаби
15.03.2021 Zyxel и WyreStorm представили решение для сквозного AV over IP

DBaseT и HDMI, недавно дополнившей свою линейку системой H.265 NetworkHD 110. В конце прошлого года Zyxel реализовала поддержку режима Networked AV в некоторых семейств своих коммутаторов. За с
24.02.2021 Zyxel начала продажи PCIe мультигигабитных сетевых карт

адиатором пассивного охлаждения, что делает их абсолютно бесшумными. Мультигигабитные сетевые карты Zyxel XGN100C и Zyxel XGN100F уже доступны к покупке у официальных партнеров Zyxel<
15.02.2021 Zyxel отчиталась о 19% росте продаж на постсоветском пространстве в 2020 году

Подразделение компании Zyxel Networks, отвечающее за развитие бизнеса на территории России, СНГ и Украины, подвело и
02.02.2021 Zyxel расширила линейку доступных гигабитных коммутаторов для среднего и малого бизнеса

Zyxel объявила о поступлении в продажу гигабитных коммутаторов Zyxel популярной серии GS1900. Три новые модели GS1900-24EP, GS1900-24HPv2 и GS1900-48HPv2 уже доступны к покупке у официальных партнеров Zyxel в России, СНГ и Украине. Все три модели пр
30.11.2020 Zyxel начала продажи LTE роутера Zyxel LTE3301-PLUS

Zyxel объявила о начале продаж маршрутизатора для помещений Zyxel LTE3301-PLUS 4G LTE-A, который позволит подключить домохозяйство к высокоскоростному ин
23.11.2020 Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex

из них сильно ограничен бюджет на ИТ и ресурсы. Для расширения модельного ряда, доступного для СМБ, Zyxel представила два новых межсетевых шлюза безопасности из серии USG Flex: межсетевой экран
16.11.2020 Zyxel выпустила новую линейку продуктов с поддержкой 5G

скоростное подключение к интернету с минимальными задержками передачи данных. Однако у некоторых домашних пользователей нет доступа к надежному широкополосному каналу связи. С помощью новых продуктов Zyxel на базе технологии 5G стали доступны широкополосные масштабируемые сервисы и высокоскоростное подключение к интернету, а также возможность улучшить безопасность сетевой инфраструктуры и п
09.11.2020 Zyxel Networks представила исследование систем усиления сотового сигнала в помещениях

ениях. Опрос проводился в конце сентября 2020 года по заказу российского представительства компании Zyxel Networks. В опросе приняли участие 807 ИТ специалистов: системных администраторов и сет
12.10.2020 Zyxel Networks представила 12-потоковый маршрутизатор Armor G5 с Wi-Fi 6

амного меньше ожидаемого», - отметил Натан Йен (Nathan Yen), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Gateway SBU. «Мы разработали Armor G5 специально для тех пользователей, которым требует
28.09.2020 Zyxel и ATEN представили комплексное решение AV-over-IP

недрение AV-систем на базе этих коммутаторов и повышает эффективность их использования. Накопленный Zyxel более чем 30 лет опыт разработки сетевых технологий поможет VAR-реселлерам, системным и
21.09.2020 Zyxel Networks представила самый широкий выбор точек доступа Wi-Fi 6 для бизнеса

Компания Zyxel Networks представила в России и СНГ две новые модели точек доступа стандарта Wi-Fi 6 WA
10.08.2020 Zyxel представила новый уличный многодиапазонный LTE-маршрутизатор. Фото

интернет-инфраструктура. Предоставляющий широкополосной доступ по сотовой сети, новый маршрутизатор Zyxel можно развернуть и интегрировать в любую существующую сетевую инфраструктуру. Его можно
03.08.2020 Zyxel начала российские продажи 4G LTE маршрутизатора WAH7601

Zyxel объявила о начале российских продаж портативного 4G LTE маршрутизатора Zyxel WAH7601. Устройство предназначено для организации высокоскоростного доступа в интернет по Wi-Fi для путешественников, дачников, туристов и их спутников. При наличии карты памяти WAH7601 п
20.07.2020 Zyxel выпускает на российский рынок точки доступа Wi-Fi 6 бизнес-класса

водной сети при высокой плотности клиентов по сравнению с точками доступа 11ac, новые точки доступа Zyxel обеспечивают стабильное подключение, сокращают до минимума задержки передачи данных и п
13.07.2020 Zyxel представила гибридный коммутатор с тремя режимами управления

жно применять при любых сценариях развития событий, – сказал Кроули Ву (Crowley Wu), вице-президент Zyxel Networking SBU. – Если в компании есть надежная сеть с полностью автоматизированным пре
30.06.2020 Zyxel открыла API-интерфейсы облака Nebula

я десятков пользователей. Построение экосистемы облачных сетей вместе с технологическими партнерами Zyxel стремится упростить своим партнерам интеграцию их решений с Nebula и для этого постоянн
01.06.2020 Zyxel представила новую серию межсетевых экранов USG FLEX для малого и среднего бизнеса

ю связь со своим удаленным персоналом сейчас и после окончания пандемии. В новых межсетевых экранах Zyxel USG FLEX100/200/500 используется более мощная аппаратная часть и усовершенствованное пр
25.05.2020 Zyxel Networks представила беспроводной WiFi6 коммутатор XS1930

подключить к сети устройства на скорости 2,5 или 5 Гбит/сек. Новейшие мультигигабитные коммутаторы Zyxel XS1930 поддерживают несколько скоростей сетевой соединения (начиная от 100 Мбит/сек, 1

12.05.2020 Zyxel Networks выпустила обновление SD-WAN OS

ть вне зависимости от того, где находятся пользователи и их устройства. Усовершенствованные функции Zyxel SD-WAN OS упростят ИТ-специалистам и сервис-провайдерам удаленное управление сетями, ко
28.04.2020 Zyxel и McAfee представили решение для защиты от неизвестных киберугроз

МБ и позволяет сосредоточиться на ведении бизнеса. Отрадно, что благодаря партнерскому соглашению с Zyxel мы поможем их клиентам лучше защитить свои конфиденциальные данные», – отметил глобальн
25.03.2020 Знаменитый ботнет напал на накопители Zyxel

Месяца не прошло Новая разновидность ботнета Mirai атакует сетевые накопители Zyxel, используя критическую уязвимость, выявленную всего месяц назад. Речь идёт о «баге» CVE-2020-9054, допускающем инъекцию команд до авторизации, а следовательно - и запуск произвольного код
16.03.2020 ПО для управления шлюзами Zyxel пронизано бэкдорами

Ключи от черного входа В программных пакетах для управления сетевой инфраструктурой фирмы Zyxel выявлены полтора десятка уязвимостей, в том числе многочисленные бэкдоры, зашитые SSH-ключи, возможность удаленного запуска произвольного кода и т. д. Исследователи Пьер Ким (PierreKim) и
16.03.2020 Zyxel представила 10-гигабитные коммутаторы для дома и малого офиса

базе одногогигабитного Ethernet, - сказал Билл Су (Bill Su), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Smart Living Business Unit. – Новые 10-гигабитные коммутаторы Zyxel позволяют бы
03.02.2020 Zyxel объявила о росте ее рыночной доли в России и СНГ по итогам 2019

данный результат свидетельствует о существенном увеличении рыночной доли компании в регионе. Взятый Zyxel в 2017 году курс на развитие проектной работы, показал результат еще в 2018, а в 2019 т
22.01.2020 Zyxel представила VPN-решение для ИБ малого и среднего бизнеса

имизации производительности соединения используется балансировка нагрузки, из-за чего их пользователи вынуждены каждый раз конфигурировать заново по отдельности свои межсетевые экраны, то в продуктах Zyxel с поддержкой SD-WAN применяется централизованное управление, поэтому пользователи могут безопасно с применением интеллектуальных функций направлять трафик через WAN и увеличить производит

Публикаций - 310, упоминаний - 522

ZyXEL Communications и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 43
D-Link - Д-Линк Трейд 395 28
Microsoft Corporation 25775 20
Netgear 253 18
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 17
HP 3Com 681 15
Huawei 4677 15
TP-Link - ТП-Линк 231 14
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 10
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 10
HP Inc. 5883 10
HP - Hewlett-Packard 3662 9
Foxconn - Linksys 109 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Intel Corporation 12811 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Diamond Communications 58 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Fortinet 452 8
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 7
MikroTik 50 7
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 7
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 7
Samsung Electronics 11065 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Acer Group - Acer Inc 2776 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 6
Earthlink 156 6
Chunghwa Telecom 56 6
Tenda - Тенда Рус 17 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 6
Ростелеком 10948 6
Россети Ленэнерго 1699 8
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Молодёжный театр Алтая имени В.С. Золотухина 2 2
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 42 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Газпром ПАО 1493 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
ФосАгро 176 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Starbucks 91 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 42 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
L’Oreal 58 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Datum Group - Датум Групп - DATUM Soft - ДАТУМ Софт - ДАТУМ ЦР 13 1
Белый Ветер 365 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 3
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 14 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 2
Администрация Барнаула 16 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
WiMAX Forum 69 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
ASTA - Anti-Spam Technical Alliance - Анти-спамовый альянс - Антиспамерский технический альянс 3 1
OIPF - Open IPTV Forum 5 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 162
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 122
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 89
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 79
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 75
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 69
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 61
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 60
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 52
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 48
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 44
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 42
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 40
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 39
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 39
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 38
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 38
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 38
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 36
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 34
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 33
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 33
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Европа 24964 20
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Казахстан - Республика 6048 14
Китай - Тайвань 4245 14
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 6
Европа Восточная 3138 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
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