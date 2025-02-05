ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн

Гигантский производитель роутеров перешел на темную сторону и помогает хакерам. Он отказался устранять «дыры» в своих маршрутизаторах Ваша безопасность – не наша проблема Компания Zyxel, широко известный в России и за ее пределами производитель сетевого оборудования, наотр

Ошибка в обновлении прошивке Zyxel уводит «железо» в вечную перезагрузку Неполадки при обновлении Обновление сигнатур безопасности Zyxel вызвало перезагрузку брандмауэров USG FLEX и серии ATP, пишет сайт производителя. Пробл

Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в межсетевых экранах и точках доступа Zyxel кировать и брать под контроль. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Компания Zyxel, производитель сетевых устройств, поблагодарила эксперта Positive Technologies Никиту А

Устройства Zyxel под атаками хакеров. Компания объяснила пользователям, как им быть Три критические уязвимости, все под атакой Компания Zyxel выпустила бюллетень, в котором указывается, что ранее исправленные уязвимости в её фаер

Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в роутерах и других устройствах Zyxel Компания Zyxel устранила четыре уязвимости, обнаруженные экспертом Positive Technologies Никитой Абрам

Positive Technologies: уязвимость в коммутаторах Zyxel представляла риск для бизнес-процессов во множестве компаний Technologies Никитой Абрамовым уязвимость (CVE-2022-43393) затрагивала десятки моделей коммутаторов Zyxel. Часть из них может использоваться в больших компаниях со сложной сетевой инфраструктур

Продажи Wi-Fi-устройств и решений Zyxel Networks в России, СНГ и на Украине выросли на 50% по итогам 2021 года Представительство Zyxel Networks в России, СНГ и на Украине подвело итоги 2021 г. Ключевая для компании товарна

Zyxel превратит электричество в скоростной интернет Компания Zyxel Networks привезла в Россию, страны СНГ и Украину адаптер PLA6457 G.hn wave 2 Powerline

Zyxel представила Cloud Email Security для малого и среднего бизнеса компаниям СМБ требуется обеспечить для них повышенную безопасность. Решение Cloud Email Security от Zyxel поможет сектору СМБ внедрить надежную защиту серверов электронной почты от кибератак бе

Репитеры Zyxel помогут устранить проблемы плохого покрытия сотовых сетей утри других сооружений. По сравнению с традиционными репитерами новые репитеры коммерческого класса Zyxel MagicOffice и MultiSite легко развертываются, занимают мало пространства и для их монта

Zyxel начала продажи двух новых точек доступа Wi-Fi для индустрии HoReCa yxel Networks начала продажи в России, СНГ и на Украине двух новых точек доступа стандарта Wi-Fi 5: Zyxel WAC500 и Zyxel WAC500H. Литера H в названии второй модели означает настенное рас

Zyxel представила LTE-роутеры для дач, коттеджей и отдыха на природе. Фото На территории России и СНГ в продажу поступили LTE-роутеры Zyxel Networks: уличный LTE7480, комнатный LTE5388 и карманный LTE2566. Об этом CNews сообщил

Zyxel Networks добавила поддержку USG FLEX в Zyxel Nebula кранов серии USG FLEX в список устройств, поддерживаемых централизованной системой управления сетью Zyxel Nebula. Использующие последнюю версию прошивки ZLD5.0, межсетевые экраны USG FLEX добав

Zyxel начала продажи точки доступа начального уровня стандарта Wi-Fi 5. Цена Zyxel Networks привезла в Россию и СНГ новую точку доступа Wi-Fi 5 Zyxel NWA1123ACv3. Несмотря на то, что при организации беспроводной инфраструктуры для бизнес

Zyxel представила мультигигабитный коммутатор для удаленщиков и самозанятых я NAS и другой техники. Гибкий выбор скорости порта и отсутствие узких мест в сети Новый коммутатор Zyxel выгодно отличается опциями скорости портов от большинства выпускаемых сегодня 10-гигаби

Zyxel и WyreStorm представили решение для сквозного AV over IP DBaseT и HDMI, недавно дополнившей свою линейку системой H.265 NetworkHD 110. В конце прошлого года Zyxel реализовала поддержку режима Networked AV в некоторых семейств своих коммутаторов. За с

Zyxel начала продажи PCIe мультигигабитных сетевых карт адиатором пассивного охлаждения, что делает их абсолютно бесшумными. Мультигигабитные сетевые карты Zyxel XGN100C и Zyxel XGN100F уже доступны к покупке у официальных партнеров Zyxel<

Zyxel отчиталась о 19% росте продаж на постсоветском пространстве в 2020 году Подразделение компании Zyxel Networks, отвечающее за развитие бизнеса на территории России, СНГ и Украины, подвело и

Zyxel расширила линейку доступных гигабитных коммутаторов для среднего и малого бизнеса Zyxel объявила о поступлении в продажу гигабитных коммутаторов Zyxel популярной серии GS1900. Три новые модели GS1900-24EP, GS1900-24HPv2 и GS1900-48HPv2 уже доступны к покупке у официальных партнеров Zyxel в России, СНГ и Украине. Все три модели пр

Zyxel начала продажи LTE роутера Zyxel LTE3301-PLUS Zyxel объявила о начале продаж маршрутизатора для помещений Zyxel LTE3301-PLUS 4G LTE-A, который позволит подключить домохозяйство к высокоскоростному ин

Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex из них сильно ограничен бюджет на ИТ и ресурсы. Для расширения модельного ряда, доступного для СМБ, Zyxel представила два новых межсетевых шлюза безопасности из серии USG Flex: межсетевой экран

Zyxel выпустила новую линейку продуктов с поддержкой 5G скоростное подключение к интернету с минимальными задержками передачи данных. Однако у некоторых домашних пользователей нет доступа к надежному широкополосному каналу связи. С помощью новых продуктов Zyxel на базе технологии 5G стали доступны широкополосные масштабируемые сервисы и высокоскоростное подключение к интернету, а также возможность улучшить безопасность сетевой инфраструктуры и п

Zyxel Networks представила исследование систем усиления сотового сигнала в помещениях ениях. Опрос проводился в конце сентября 2020 года по заказу российского представительства компании Zyxel Networks. В опросе приняли участие 807 ИТ специалистов: системных администраторов и сет

Zyxel Networks представила 12-потоковый маршрутизатор Armor G5 с Wi-Fi 6 амного меньше ожидаемого», - отметил Натан Йен (Nathan Yen), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Gateway SBU. «Мы разработали Armor G5 специально для тех пользователей, которым требует

Zyxel и ATEN представили комплексное решение AV-over-IP недрение AV-систем на базе этих коммутаторов и повышает эффективность их использования. Накопленный Zyxel более чем 30 лет опыт разработки сетевых технологий поможет VAR-реселлерам, системным и

Zyxel Networks представила самый широкий выбор точек доступа Wi-Fi 6 для бизнеса Компания Zyxel Networks представила в России и СНГ две новые модели точек доступа стандарта Wi-Fi 6 WA

Zyxel представила новый уличный многодиапазонный LTE-маршрутизатор. Фото интернет-инфраструктура. Предоставляющий широкополосной доступ по сотовой сети, новый маршрутизатор Zyxel можно развернуть и интегрировать в любую существующую сетевую инфраструктуру. Его можно

Zyxel начала российские продажи 4G LTE маршрутизатора WAH7601 Zyxel объявила о начале российских продаж портативного 4G LTE маршрутизатора Zyxel WAH7601. Устройство предназначено для организации высокоскоростного доступа в интернет по Wi-Fi для путешественников, дачников, туристов и их спутников. При наличии карты памяти WAH7601 п

Zyxel выпускает на российский рынок точки доступа Wi-Fi 6 бизнес-класса водной сети при высокой плотности клиентов по сравнению с точками доступа 11ac, новые точки доступа Zyxel обеспечивают стабильное подключение, сокращают до минимума задержки передачи данных и п

Zyxel представила гибридный коммутатор с тремя режимами управления жно применять при любых сценариях развития событий, – сказал Кроули Ву (Crowley Wu), вице-президент Zyxel Networking SBU. – Если в компании есть надежная сеть с полностью автоматизированным пре

Zyxel открыла API-интерфейсы облака Nebula я десятков пользователей. Построение экосистемы облачных сетей вместе с технологическими партнерами Zyxel стремится упростить своим партнерам интеграцию их решений с Nebula и для этого постоянн

Zyxel представила новую серию межсетевых экранов USG FLEX для малого и среднего бизнеса ю связь со своим удаленным персоналом сейчас и после окончания пандемии. В новых межсетевых экранах Zyxel USG FLEX100/200/500 используется более мощная аппаратная часть и усовершенствованное пр

Zyxel Networks представила беспроводной WiFi6 коммутатор XS1930 подключить к сети устройства на скорости 2,5 или 5 Гбит/сек. Новейшие мультигигабитные коммутаторы Zyxel XS1930 поддерживают несколько скоростей сетевой соединения (начиная от 100 Мбит/сек, 1

Zyxel Networks выпустила обновление SD-WAN OS ть вне зависимости от того, где находятся пользователи и их устройства. Усовершенствованные функции Zyxel SD-WAN OS упростят ИТ-специалистам и сервис-провайдерам удаленное управление сетями, ко

Zyxel и McAfee представили решение для защиты от неизвестных киберугроз МБ и позволяет сосредоточиться на ведении бизнеса. Отрадно, что благодаря партнерскому соглашению с Zyxel мы поможем их клиентам лучше защитить свои конфиденциальные данные», – отметил глобальн

Знаменитый ботнет напал на накопители Zyxel Месяца не прошло Новая разновидность ботнета Mirai атакует сетевые накопители Zyxel, используя критическую уязвимость, выявленную всего месяц назад. Речь идёт о «баге» CVE-2020-9054, допускающем инъекцию команд до авторизации, а следовательно - и запуск произвольного код

ПО для управления шлюзами Zyxel пронизано бэкдорами Ключи от черного входа В программных пакетах для управления сетевой инфраструктурой фирмы Zyxel выявлены полтора десятка уязвимостей, в том числе многочисленные бэкдоры, зашитые SSH-ключи, возможность удаленного запуска произвольного кода и т. д. Исследователи Пьер Ким (PierreKim) и

Zyxel представила 10-гигабитные коммутаторы для дома и малого офиса базе одногогигабитного Ethernet, - сказал Билл Су (Bill Su), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Smart Living Business Unit. – Новые 10-гигабитные коммутаторы Zyxel позволяют бы

Zyxel объявила о росте ее рыночной доли в России и СНГ по итогам 2019 данный результат свидетельствует о существенном увеличении рыночной доли компании в регионе. Взятый Zyxel в 2017 году курс на развитие проектной работы, показал результат еще в 2018, а в 2019 т