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Starbucks

Starbucks


14.05.2021 Microsoft внезапно закрывает «облачный Ethereum», которым пользуются JPMorgan, Starbucks и Xbox

рмации, опубликованной на официальной странице сервиса, в числе его пользователей – производитель авиадвигателей GE Aviation, финансовый холдинг JPMorgan, авиакомпания Singapore Airlines, сеть кофеен Starbucks и онлайн-сервисы Xbox. Microsoft совместно с Consensys впервые предложила своим клиентам, пользующимся Azure, cреду разработки и запуска приложений на блокчейне в ноябре 2015 г. Полно
04.10.2016 Apple Pay начинается с кофейни

Во всех 108 кофейнях Starbucks, расположенных на территории России, теперь можно расплачиваться с помощью системы Apple Pay. “Мы искренне рады быть в числе первых компаний в России, присоединившихся к Apple Pay. Ув
15.05.2015 Слишком дорогой кофе: хакеры взломали платежное приложение Starbucks

В Starbucks официально признали, что фирменное мобильное приложение было использовано злоумышле
05.12.2012 «Инпас» и UCS оснастили кофейни Starbucks POS-терминалами с поддержкой MasterCard PayPass

многопрофильного ИТ-холдинга Inline Technologies Group, поставила «Компании объединенных кредитных карточек» (UCS) около 100 POS-терминалов Vx820 из новой линейки VxEvolution для установки в кофейнях Starbucks. Благодаря этим терминалам, поддерживающим функцию MasterCardPayPass, клиенты сети кофеен могут расплачиваться с помощью бесконтактных банковских карт, а также мобильных телефонов с ф
08.08.2012 Starbucks инвестирует $25 млн в платежный стартап Square

Крупная международная сеть кофеен Starbucks объявила о том, что инвестирует в популярный сервис мобильных платежей Square, и планирует использовать его платформу для обработки всех транзакций через кредитные и дебетовые карты в
21.07.2009 Самым популярным в Сети брендом признали Starbucks

Согласно новому исследованию, самым популярным в Сети брендом стала сеть кофеен Starbucks. Автором исследования выступила Чарлин Ли (Charlene Li), аналитик компании Altimeter Group. Она проверила популярность каждого из сотни самых известных брендов с помощью различных соц
02.12.2008 Starbucks потеряла ноутбук с персональными данными 100 тыс. сотрудников

Крупнейшая сеть кофеен Starbucks объявила о похищении ноутбука с приватными данными почти 100 тыс. человек. В результате утечки пострадали сотрудники Starbucks, а также франчайзинговых организаций-партнеров. Н
19.01.2007 Китайские блоггеры выгоняют кофейню из «Запретного города»

Американская сеть кофеен Starbucks может остаться без своего заведения в Пекине, на территории «Запретного города». После онлайновой кампании протеста, начатой местными блоггерами, стражи города-музея решили пересмотре
12.03.2004 Starbucks займется продажей музыкального контента

Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks со следующей недели предложит покупателям новый вид музыкальных услуг, чтобы в течение двух последующих лет ввести его во всех своих 2500 кафе, сообщил журнал BusinessWeek. Кофейни


Публикаций - 89, упоминаний - 90

Starbucks и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12238 18
Google LLC 11920 16
Microsoft Corporation 24804 15
Samsung Electronics 10353 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 11
Amazon Inc - Amazon.com 3037 7
Dell EMC 5047 6
Cisco Systems 5146 6
Sony 6567 6
IBM - International Business Machines Corp 9466 5
Oracle Corporation 6752 5
HP - Hewlett-Packard 3627 5
PayPal 656 4
X Corp - Twitter 2877 4
Yandex - Яндекс 7647 4
HP Inc. 5713 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 4
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AT&T Inc 1683 4
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Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5010 3
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Broadcom Inc - Avago Technologies 535 3
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 3
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KLA Corporation 73 3
Verisign 357 3
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Ingenico Group - Инженико 44 2
Philips 2063 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8862 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13098 2
Huawei 4001 2
Yahoo! 3699 2
Qualcomm Technologies 1845 2
CA Technologies - Computer Associates 386 2
AT&T South - BellSouth 229 2
Oracle Siebel Systems 512 2
McDonald’s - Макдоналдс 199 10
Visa International 1953 9
Coca-Cola Company 255 8
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 103 7
Nike 187 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2738 7
IKEA - ИКЕА 160 7
eBay Inc 1622 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 6
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 6
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 5
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 5
NanduQ - Qiwi 997 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 885 4
Альфа-Банк 1791 4
Walt Disney Company 626 4
American Express - Amex 331 4
Block - Square 197 4
Amgen 23 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 205 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7537 3
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 3
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 3
Adidas - Адидас 162 2
Unilever - Юнилевер Русь 159 2
Русский стандарт Банк 449 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1222 2
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 2
ПриватБанк - PrivatBank 197 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 2
X5 Group - Перекрёсток 567 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 2
Ак Барс Банк 273 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 2
BP - British Petroleum 182 2
Bank of America - Банк Америки 262 2
JCB International 145 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 329 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3104 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3199 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 67 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1404 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3321 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1256 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2566 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 20 1
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