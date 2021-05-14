Получите все материалы CNews по ключевому слову
Starbucks
|14.05.2021
|
Microsoft внезапно закрывает «облачный Ethereum», которым пользуются JPMorgan, Starbucks и Xbox
рмации, опубликованной на официальной странице сервиса, в числе его пользователей – производитель авиадвигателей GE Aviation, финансовый холдинг JPMorgan, авиакомпания Singapore Airlines, сеть кофеен Starbucks и онлайн-сервисы Xbox. Microsoft совместно с Consensys впервые предложила своим клиентам, пользующимся Azure, cреду разработки и запуска приложений на блокчейне в ноябре 2015 г. Полно
|04.10.2016
|
Apple Pay начинается с кофейни
Во всех 108 кофейнях Starbucks, расположенных на территории России, теперь можно расплачиваться с помощью системы Apple Pay. “Мы искренне рады быть в числе первых компаний в России, присоединившихся к Apple Pay. Ув
|15.05.2015
|
Слишком дорогой кофе: хакеры взломали платежное приложение Starbucks
В Starbucks официально признали, что фирменное мобильное приложение было использовано злоумышле
|05.12.2012
|
«Инпас» и UCS оснастили кофейни Starbucks POS-терминалами с поддержкой MasterCard PayPass
многопрофильного ИТ-холдинга Inline Technologies Group, поставила «Компании объединенных кредитных карточек» (UCS) около 100 POS-терминалов Vx820 из новой линейки VxEvolution для установки в кофейнях Starbucks. Благодаря этим терминалам, поддерживающим функцию MasterCardPayPass, клиенты сети кофеен могут расплачиваться с помощью бесконтактных банковских карт, а также мобильных телефонов с ф
|08.08.2012
|
Starbucks инвестирует $25 млн в платежный стартап Square
Крупная международная сеть кофеен Starbucks объявила о том, что инвестирует в популярный сервис мобильных платежей Square, и планирует использовать его платформу для обработки всех транзакций через кредитные и дебетовые карты в
|21.07.2009
|
Самым популярным в Сети брендом признали Starbucks
Согласно новому исследованию, самым популярным в Сети брендом стала сеть кофеен Starbucks. Автором исследования выступила Чарлин Ли (Charlene Li), аналитик компании Altimeter Group. Она проверила популярность каждого из сотни самых известных брендов с помощью различных соц
|02.12.2008
|
Starbucks потеряла ноутбук с персональными данными 100 тыс. сотрудников
Крупнейшая сеть кофеен Starbucks объявила о похищении ноутбука с приватными данными почти 100 тыс. человек. В результате утечки пострадали сотрудники Starbucks, а также франчайзинговых организаций-партнеров. Н
|19.01.2007
|
Китайские блоггеры выгоняют кофейню из «Запретного города»
Американская сеть кофеен Starbucks может остаться без своего заведения в Пекине, на территории «Запретного города». После онлайновой кампании протеста, начатой местными блоггерами, стражи города-музея решили пересмотре
|12.03.2004
|
Starbucks займется продажей музыкального контента
Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks со следующей недели предложит покупателям новый вид музыкальных услуг, чтобы в течение двух последующих лет ввести его во всех своих 2500 кафе, сообщил журнал BusinessWeek. Кофейни
Starbucks и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356957, в очереди разбора - 758566.
Создано именных указателей - 173828.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.