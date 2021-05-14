Microsoft внезапно закрывает «облачный Ethereum», которым пользуются JPMorgan, Starbucks и Xbox рмации, опубликованной на официальной странице сервиса, в числе его пользователей – производитель авиадвигателей GE Aviation, финансовый холдинг JPMorgan, авиакомпания Singapore Airlines, сеть кофеен Starbucks и онлайн-сервисы Xbox. Microsoft совместно с Consensys впервые предложила своим клиентам, пользующимся Azure, cреду разработки и запуска приложений на блокчейне в ноябре 2015 г. Полно

Apple Pay начинается с кофейни Во всех 108 кофейнях Starbucks, расположенных на территории России, теперь можно расплачиваться с помощью системы Apple Pay. “Мы искренне рады быть в числе первых компаний в России, присоединившихся к Apple Pay. Ув

Слишком дорогой кофе: хакеры взломали платежное приложение Starbucks В Starbucks официально признали, что фирменное мобильное приложение было использовано злоумышле

«Инпас» и UCS оснастили кофейни Starbucks POS-терминалами с поддержкой MasterCard PayPass многопрофильного ИТ-холдинга Inline Technologies Group, поставила «Компании объединенных кредитных карточек» (UCS) около 100 POS-терминалов Vx820 из новой линейки VxEvolution для установки в кофейнях Starbucks. Благодаря этим терминалам, поддерживающим функцию MasterCardPayPass, клиенты сети кофеен могут расплачиваться с помощью бесконтактных банковских карт, а также мобильных телефонов с ф

Starbucks инвестирует $25 млн в платежный стартап Square Крупная международная сеть кофеен Starbucks объявила о том, что инвестирует в популярный сервис мобильных платежей Square, и планирует использовать его платформу для обработки всех транзакций через кредитные и дебетовые карты в

Самым популярным в Сети брендом признали Starbucks Согласно новому исследованию, самым популярным в Сети брендом стала сеть кофеен Starbucks. Автором исследования выступила Чарлин Ли (Charlene Li), аналитик компании Altimeter Group. Она проверила популярность каждого из сотни самых известных брендов с помощью различных соц

Starbucks потеряла ноутбук с персональными данными 100 тыс. сотрудников Крупнейшая сеть кофеен Starbucks объявила о похищении ноутбука с приватными данными почти 100 тыс. человек. В результате утечки пострадали сотрудники Starbucks, а также франчайзинговых организаций-партнеров. Н

Китайские блоггеры выгоняют кофейню из «Запретного города» Американская сеть кофеен Starbucks может остаться без своего заведения в Пекине, на территории «Запретного города». После онлайновой кампании протеста, начатой местными блоггерами, стражи города-музея решили пересмотре